德语媒体：欧盟的“保卫战”

"如何保护企业免遭（中资）收购，又不受政治随意性摆布？德国和欧洲该如何应对来自愈加富有强大，但却无自由民主的中国的挑战？"

德国《资本》杂志（Capital）在例举了德国电网巨头"50赫兹"公司最近险遭中国国家电网公司收购的例子后提出了以上问题。

文章写道，迄今为止，德中经济相互补充。德国人卖给中国机械，中国人用它生产，德国人再进口中国商品。虽然德国企业有诸多抱怨，但只是悄悄说说，毕竟，巨大的中国市场太有诱惑力了，此外，德国人还寄希望于通过贸易，能够让中国人看到德国开放的经济体系的优越性。然而，德国人现在却认识到，期待中国走向自由化只是个幻想而已，市场经济与国家资本主义之间的竞争越来越激烈。文章说：

"北京有一个赢得这场竞争的计划。这就是"中国制造2025"，在10大关键领域成为世界领先强国。为此，政府向机械制造、机器人、医药技术投入巨资。经济上本作为德国经济补充的中国现在正在朝德国竞争对手的方向迈进，并且微笑着走进伙伴们友好地打开的每一扇门。"

文章指出，要对此加以限制很不容易。中德2017年双边贸易额已经达到1867亿欧元，远远超过德美或德法贸易额，这还不包括大众等德企在华合资企业的销售额。德国对中国市场的依赖让中国政府完全有施压手段。

文章因此认为，解决的办法是欧盟国家应该有权在个案中阻止来自第三国的收购。目前，欧委会正在起草一项提案，以加强欧盟现有审查标准，包括将"敏感技术"列入"公共安全秩序"之列。文章说：

"北京正是想通过获得这些技术达到"中国制造2025"政策所制定的取得领先地位的目标。根据（欧盟）草案，涉及"敏感的基础设施"，供应安全和敏感信息控制的投资，以及有外国政府资助或政策扶植的投资都将在审查之列。"

考虑印度的感受

东湖小叙

《法兰克福汇报》再次聚焦习近平与印度总理莫迪在武汉的会晤。文章说，"为了周五、周六的会晤，北京方面特意营造私人气氛，选择了省会武汉美丽的东湖，毛泽东曾在那里有度假别墅。习和莫迪一起游船、两人在岸边散步的画面将向外营造亲近和亲密的气氛。"

不过，文章认为，尽管双方努力减缓紧张气氛，但在实质上并无太多靠拢。双方表示要努力维护中印边境和平安宁，而"在习近平最重视的新丝绸之路的问题上，双方没有取得一致。该地区所有国家都对此表示支持，只有印度除外。"

文章分析道，在印度看来，新丝绸之路是想包围印度，此举也让中国通往该地区许多港口有了保障，在军事上对其有利。此外，中国还投资460亿美元兴建连接中国及印度宿敌巴基斯坦的中巴经济走廊，其中一段通过印度宣称拥有主权的地区。

文章说，北京现在已经认识到，在该项目中没有太多考虑到印度的感受。在新德里向美日澳靠拢，尤其是在中美贸易争端加剧的背景下，中国试图缓和与印度的冲突。而在洞朗危机后，印度也试图缓和关系，没有派官方代表参加达赖喇嘛流亡印度60周年纪念活动。文章说："武汉之行后新德里方面认为，在军事上，印度现在无法与中国抗衡，因此需要边界稳定。"

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