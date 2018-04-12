德语媒体：普陀山上市泡汤

（德国之声中文网）普陀山与山西五台山、四川峨眉山、安徽九华山并称为中国佛教四大名山。几天前传来消息称，普陀山旅游发展股份有限公司已在证监会的要求下撤回了发行上市的申请。

《南德意志报》写道："不知廉耻的宗教商业化，尤其是佛教商业化，多年来一直是热点话题。一心想着商业利润，而不是信仰和精神救赎的骗子和尚、腐败方丈及寺庙长期受到报纸网络的关注。禅宗和功夫的发祥地少林寺就经常成为热点新闻，过去几年里，以少林寺名义制作的视频游戏和电视肥皂剧让一些人赚得盆丰钵满。另一些人则瞄准了股市。四大名山之一的四川峨嵋山早在1997年就发行上市。三年前，安徽九华山也步其后尘。"

《南德意志报》写道，2012年，中央政府也试图阻止省级官员追求商业化，当时首次传出有关普陀山的相关计划。文章说，环球时报就此发表了批评文章，"本月初，中国佛教协会也出面干预，谴责该项目'利用宗教信仰谋取经济利益……是整个社会的悲哀'，佛教的'庸俗化'和'商业化'必须结束。"

又一起中企收购案获批

《法兰克福汇报》报道说，德国航空航天供应商Cotesa董事会主席许斯肯（Jörg Hüsken）向该报证实，经过数月审查后，德国经济部为中国钢研科技集团收购该公司开了绿灯。

该报写道，"Cotesa收购案今年初上了头条，因为这是中国通过收购获取核心技术的又一个例子。年营业额约6500万欧元的Cotesa不是德国工业界的重量级企业，但作为空客的供应商，该公司拥有德国政界不愿就这么与中国分享的技术。"

2017年7月，德国政府以收紧外贸法作为对中国美的收购库卡的反应，不仅军工企业，掌握军事技术的企业也是审查的重点。报道说，"从那以后，德国经济部对50起收购案进行了审查。来自中国的投资者参加了2017年三分之一的收购案。自2004年德国引入投资审查以来，尚没有一起收购案未获批准，但有鉴于现在的政治氛围，今后是否仍然如此就不可而知了。"

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