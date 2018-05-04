德语媒体：是马克思错了，还是中国错了？

(德国之声中文网)《曼海姆晨报》以"一分为二的马克思"为题，刊发评论指出，许多反人类的罪行，都借用了这位德国哲学家的名义。

文章首先指出，在资本主义全球化的今天，当初马克思对资本、价值、人性、剥削、阶级的诠释依然让人惊奇。而马克思去世后，一方面是社会民主党以及工会运动用和平的方式改造了资本主义社会，另一方面则是共产主义运动肆意推行所谓无产阶级专政。"其后果众所周知：斯大林的大屠杀、红色高棉的暴行，还有柏林墙、铁丝网、古拉格，以及朝鲜。"

"这不是马克思的本意，但却以马克思的名义发生。毫无疑问，没有多少人比马克思更深刻地改变了这个世界。因此，在德国，人们被允许纪念马克思，但同时也必须就马克思展开讨论。本周末，特里尔市为马克思雕像揭幕举行庆典，总体而言这是正确的。就历史意义而言，马克思确实是最伟大的特里尔之子。"

"错误之处在于，特里尔的这座马克思雕像是由中国人捐赠。特里尔的当政者本不应该接受这件礼物，而应当自行去委托其他人打造这件雕塑。中国人自诩尊崇马克思，这简直就是一个再拙劣不过的玩笑。中国和无阶级社会相距十万八千里，它是一种极其突出的超级资本主义社会。中国有着一个威权政府，1989年用枪林弹雨打倒了天安门广场上的反对者，并且直到今天依然在压制一切批评声音。"

"目前，全球的人权人士正在为遭到软禁的刘晓波遗孀刘霞而奔走。但愿特里尔的庆祝者能够在发言中用恰当的言辞提到此事。大量在场的中国游客以及中国外交官则尽可以听听这些话。在中国国内，这种言论会遭到严格的审查。但是，也许特里尔的当政者对围绕着中国赠送雕塑之事件有着更为复杂、深刻的想法。也许，大家在看到马克思雕像的时候，会因此而联想到中国，从而不仅仅想到马克思的学说，也能总是想到它的不良后果。这才是真正的辩证法。"

中国官方隆重纪念马克思200周年诞辰

柏林出版的《焦点》杂志则以"特里尔市为什么要如此尊崇马克思？"为题，刊发评论认为，号称实行马克思主义的中国正在推行极端资本主义，恰恰说明马克思学说已经丧失了生命力。

"最大的两个曾经推行共产主义的国家，先后挥别马克思主义、投身于资本主义的怀抱，这难道只是巧合？……马克思错了，但是他的辩护者们至今不放弃对资本主义体制的唾弃，不断地抱怨剥削、不公、阶级等问题，还坚持把企业家视作一群敛财的罪犯。其实，马克思低估了资本主义者的能力。创造价值的，并不是那些在中国工厂里组装智能手机、然后被贪婪的苹果公司资本家剥削的工人，而是乔布斯等企业家。要是没有企业家的创新动力和投资勇气，这种划时代的发明根本无法想像。"

"和苹果手机一样，几乎所有的发明都是由企业家推向市场的。要是没有这些，大众的富足生活、保障穷人的福利国家制度也是无法想像的。资本主义早已否定了马克思的神话。后者认为，资本主义下的富人会越来越富，穷人会越来越穷。而现实是，富人越来越富，穷人则越来越少。"

"今天，只有那些忘却历史的人才会幻想进行反资本主义革命。但这并不意味着对现实中资本主义的不良发展趋势停止批评。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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马克思在哪些国家是大明星？ 捡瓶换钱 如今，马克思也成为警告贫富差距的标志。图中是柏林的街头涂鸦，马克思在街边垃圾桶寻找旧瓶子换钱，他的T恤上写着：“我告诉过你要如何改变世界。”当然，做起来就没那么容易了……

马克思在哪些国家是大明星？ 伟大导师 一些政治家在行动时也高举马克思主义旗帜，尽管很多时候人民并没有从中受益。这里是1969年4月的中共九大，其中不乏“全世界无产阶级的伟大导师”的身影，与恩格斯、列宁、斯大林的肖像并排在一起。

马克思在哪些国家是大明星？ 统治工具 马克思理论也被人出于私利而解读、滥用。如果马克思知道，毛泽东这样造成无数生灵涂炭的独裁者将其理论作为统治工具的话，应该不会很高兴。马克思理论可能确实带有革命性，然而在实践时，他是主张温和手段的。

马克思在哪些国家是大明星？ 与谁为伍 如果说向马克思致敬还是可以理解的，这个问题就更值得质疑：都有谁和他一起受到人们的追捧。在菲律宾首都马尼拉，为庆祝独立日，街头摆上了马克思、列宁和毛泽东的雕像。

马克思在哪些国家是大明星？ 写入党名 在印度喀拉拉邦的马拉巴尔海岸也是类似的情况：马克思又和列宁以及“暴君”斯大林并列在一起。1964年印度共产党人内部闹分裂，从印共（CPI）中分裂出“印共（马）”，其中的“马”就代表马克思主义。

马克思在哪些国家是大明星？ 精神领袖 尽管共产主义发展历史与压迫紧密相连，然而马克思对无阶级社会的构想至今仍是世界上左派的政治理想。在2012年斯里兰卡的五一示威中，马克思、恩格斯和列宁的头像也出现在宣传牌上。

马克思在哪些国家是大明星？ 哈瓦那的卡尔·马克思剧院 在古巴革命后，该国最大的、有八千座位的剧院在1959年改名为卡尔·马克思剧院。图上是2017年庆祝十月革命百年演出时的场景，古巴领袖也前来观看了演出。

马克思在哪些国家是大明星？ 反资本主义的圣诞“马克思” 圣诞老人被看作是圣诞节商业化的象征。有传言称是某饮料公司发明了圣诞老人。来自19世纪的图画证明这个说法是站不住脚的，然而马克思是否会像图中在巴西圣保罗一样，将自己看作是圣诞老人，是非常值得质疑的。

马克思在哪些国家是大明星？ 庄严蜡像 杜莎夫人蜡像馆的北京分馆，显然更严肃地呈现了这位德国哲学家：两眼炯炯有神的思想家，随时准备为其观点而争论。不过，如果戴上眼镜、伸出舌头，你也可以说这是爱因斯坦。

马克思在哪些国家是大明星？ 故乡地标前 世界还有一个地方满是对马克思的疯狂展示：其家乡特里尔。5年前，一名概念艺术家在特里尔的标志性建筑尼格拉城门前摆出了多达500个马克思人物雕像，以便向今年将迎来诞辰200周年的马克思致敬。

马克思在哪些国家是大明星？ 故乡交通灯上 家乡特里尔也让这位无产阶级精神领袖上了交通灯。除了图上的（革命）红灯时能看到马克思，绿灯时也是行走的“马克思”。光这样还不够，特里尔也用马克思赚钱，请看下图……

马克思在哪些国家是大明星？ 马克思小黄鸭 这些浴缸小黄鸭手中拿的正是《资本论》。此外，也能买到写有“卡尔刚刚向你发出了好友请求”的鼠标垫。不知特里尔人当年是不是也对这位哲学家如此狂热，以至于年轻的马克思中学一毕业就立刻离开了这里呢？ 作者: Torsten Landsberg



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