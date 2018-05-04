德语媒体：是马克思错了，还是中国错了？

(德国之声中文网)《曼海姆晨报》以"一分为二的马克思"为题，刊发评论指出，许多反人类的罪行，都借用了这位德国哲学家的名义。
文章首先指出，在资本主义全球化的今天，当初马克思对资本、价值、人性、剥削、阶级的诠释依然让人惊奇。而马克思去世后，一方面是社会民主党以及工会运动用和平的方式改造了资本主义社会，另一方面则是共产主义运动肆意推行所谓无产阶级专政。"其后果众所周知：斯大林的大屠杀、红色高棉的暴行，还有柏林墙、铁丝网、古拉格，以及朝鲜。"
"这不是马克思的本意，但却以马克思的名义发生。毫无疑问，没有多少人比马克思更深刻地改变了这个世界。因此，在德国，人们被允许纪念马克思，但同时也必须就马克思展开讨论。本周末，特里尔市为马克思雕像揭幕举行庆典，总体而言这是正确的。就历史意义而言，马克思确实是最伟大的特里尔之子。"
"错误之处在于，特里尔的这座马克思雕像是由中国人捐赠。特里尔的当政者本不应该接受这件礼物，而应当自行去委托其他人打造这件雕塑。中国人自诩尊崇马克思，这简直就是一个再拙劣不过的玩笑。中国和无阶级社会相距十万八千里，它是一种极其突出的超级资本主义社会。中国有着一个威权政府，1989年用枪林弹雨打倒了天安门广场上的反对者，并且直到今天依然在压制一切批评声音。"
"目前，全球的人权人士正在为遭到软禁的刘晓波遗孀刘霞而奔走。但愿特里尔的庆祝者能够在发言中用恰当的言辞提到此事。大量在场的中国游客以及中国外交官则尽可以听听这些话。在中国国内，这种言论会遭到严格的审查。但是，也许特里尔的当政者对围绕着中国赠送雕塑之事件有着更为复杂、深刻的想法。也许，大家在看到马克思雕像的时候，会因此而联想到中国，从而不仅仅想到马克思的学说，也能总是想到它的不良后果。这才是真正的辩证法。"
中国官方隆重纪念马克思200周年诞辰
柏林出版的《焦点》杂志则以"特里尔市为什么要如此尊崇马克思？"为题，刊发评论认为，号称实行马克思主义的中国正在推行极端资本主义，恰恰说明马克思学说已经丧失了生命力。
"最大的两个曾经推行共产主义的国家，先后挥别马克思主义、投身于资本主义的怀抱，这难道只是巧合？……马克思错了，但是他的辩护者们至今不放弃对资本主义体制的唾弃，不断地抱怨剥削、不公、阶级等问题，还坚持把企业家视作一群敛财的罪犯。其实，马克思低估了资本主义者的能力。创造价值的，并不是那些在中国工厂里组装智能手机、然后被贪婪的苹果公司资本家剥削的工人，而是乔布斯等企业家。要是没有企业家的创新动力和投资勇气，这种划时代的发明根本无法想像。"
"和苹果手机一样，几乎所有的发明都是由企业家推向市场的。要是没有这些，大众的富足生活、保障穷人的福利国家制度也是无法想像的。资本主义早已否定了马克思的神话。后者认为，资本主义下的富人会越来越富，穷人会越来越穷。而现实是，富人越来越富，穷人则越来越少。"
"今天，只有那些忘却历史的人才会幻想进行反资本主义革命。但这并不意味着对现实中资本主义的不良发展趋势停止批评。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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马克思在哪些国家是大明星？
捡瓶换钱
如今，马克思也成为警告贫富差距的标志。图中是柏林的街头涂鸦，马克思在街边垃圾桶寻找旧瓶子换钱，他的T恤上写着：“我告诉过你要如何改变世界。”当然，做起来就没那么容易了……
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马克思在哪些国家是大明星？
伟大导师
一些政治家在行动时也高举马克思主义旗帜，尽管很多时候人民并没有从中受益。这里是1969年4月的中共九大，其中不乏“全世界无产阶级的伟大导师”的身影，与恩格斯、列宁、斯大林的肖像并排在一起。
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统治工具
马克思理论也被人出于私利而解读、滥用。如果马克思知道，毛泽东这样造成无数生灵涂炭的独裁者将其理论作为统治工具的话，应该不会很高兴。马克思理论可能确实带有革命性，然而在实践时，他是主张温和手段的。
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与谁为伍
如果说向马克思致敬还是可以理解的，这个问题就更值得质疑：都有谁和他一起受到人们的追捧。在菲律宾首都马尼拉，为庆祝独立日，街头摆上了马克思、列宁和毛泽东的雕像。
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马克思在哪些国家是大明星？
写入党名
在印度喀拉拉邦的马拉巴尔海岸也是类似的情况：马克思又和列宁以及“暴君”斯大林并列在一起。1964年印度共产党人内部闹分裂，从印共（CPI）中分裂出“印共（马）”，其中的“马”就代表马克思主义。
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精神领袖
尽管共产主义发展历史与压迫紧密相连，然而马克思对无阶级社会的构想至今仍是世界上左派的政治理想。在2012年斯里兰卡的五一示威中，马克思、恩格斯和列宁的头像也出现在宣传牌上。
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哈瓦那的卡尔·马克思剧院
在古巴革命后，该国最大的、有八千座位的剧院在1959年改名为卡尔·马克思剧院。图上是2017年庆祝十月革命百年演出时的场景，古巴领袖也前来观看了演出。
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反资本主义的圣诞“马克思”
圣诞老人被看作是圣诞节商业化的象征。有传言称是某饮料公司发明了圣诞老人。来自19世纪的图画证明这个说法是站不住脚的，然而马克思是否会像图中在巴西圣保罗一样，将自己看作是圣诞老人，是非常值得质疑的。
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马克思在哪些国家是大明星？
庄严蜡像
杜莎夫人蜡像馆的北京分馆，显然更严肃地呈现了这位德国哲学家：两眼炯炯有神的思想家，随时准备为其观点而争论。不过，如果戴上眼镜、伸出舌头，你也可以说这是爱因斯坦。
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马克思在哪些国家是大明星？
故乡地标前
世界还有一个地方满是对马克思的疯狂展示：其家乡特里尔。5年前，一名概念艺术家在特里尔的标志性建筑尼格拉城门前摆出了多达500个马克思人物雕像，以便向今年将迎来诞辰200周年的马克思致敬。
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故乡交通灯上
家乡特里尔也让这位无产阶级精神领袖上了交通灯。除了图上的（革命）红灯时能看到马克思，绿灯时也是行走的“马克思”。光这样还不够，特里尔也用马克思赚钱，请看下图……
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马克思小黄鸭
这些浴缸小黄鸭手中拿的正是《资本论》。此外，也能买到写有“卡尔刚刚向你发出了好友请求”的鼠标垫。不知特里尔人当年是不是也对这位哲学家如此狂热，以至于年轻的马克思中学一毕业就立刻离开了这里呢？
作者: Torsten Landsberg
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
冷静的观察
马克思不只是一位大思想家。他也是一位杰出的修辞学家。他的经济学分析同时也是对现代生活环境的敏锐描写。这位哲学家说，在经济压力下，人们“终于不得不用冷静的眼光来看……他们的相互关系”。资本主义和启蒙悄悄结成私下联盟。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
思想家与河流
马克思在浪漫有加的环境下长大。他的家乡城市—特里尔（Trier）所处的摩泽尔河谷（Moseltal）是德国最美丽的文化环境之一。这里与法国相距不远。1789年法国大革命的伟大理想—“自由、平等、博爱”，很快也传到了特里尔。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
美的心灵
年轻时代的马克思曾是一位极浪漫的抒情诗作者。在一首诗中，他写道：“我内心充满永恒的冲动／永恒的激情，永恒的灼热。”这些诗行的对象是他的崇拜者燕妮·冯·威斯特法伦（Jenny von Westphalen）。她为之全然倾倒：1843年6月，这对青年永结连理。先是在登记处登记。不久后，尽管马克思不信教，仍还举行了教堂婚礼。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
挚友和出资者
马克思终生不知如何与钱打交道。全家长期经济拮据。1840年代中期，他结识了富裕而又学识丰富的厂主之子弗里德里希·恩格斯，这对他不仅在作品出版上、也在经济上是一大幸事。恩格斯定期接济他。马克思虽仍继续被迫典当家物，但不再那么频繁了。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
“剥夺”“剥夺者”
马克思在其主要著作《资本论》中写道，为束缚资本家，需要实现“生产资料社会化”，由此，“资本主义的外壳”才能最终被爆破，“剥削者们”才会受到钳制：“剥夺剥夺者”。顺便提一下，从这一用语中可以看到，老派社会主义者们熟谙拉丁文。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
作为悲剧及闹剧的历史
1851年，查理·路易·拿破仑·波拿巴（Charles Louis Napoléon Bonaparte）步其榜样拿破仑帝后尘，在法国为自己黄袍加身；马克思对此作了仔细观察。他指出，“黑格尔在某处说过，一切伟大的世界历史事变和人物可以说都出现过两次；他忘了补充说：第一次是作为悲剧，第二次是作为闹剧。”
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“我不是马克思主义者”
世上诸多专制政权也以马克思之名夺权，以暴力实践他们以为在其著作中所获得的那个政治学说。马克思本人似乎早早就感觉到了这一灾难。据传，他说过这样的话：“我只知道：我不是马克思主义者。”这一说法虽难以确证，却对其著作中同样具有的自由主义观点表达了敬意。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
“红色”东方
东方是“红”的— 非洲亦然。在埃塞俄比亚，人们就是这样称颂马、恩的。与列宁一道，他们被视为该国将为之奋斗的伟大未来的保障者。以这一未来的名义，马克思的著作被宣布为绝对正确的学说。就像1987年在亚的斯亚贝巴举行的蒙格斯图（Haile Mengistus）夺权13周年纪念庆典所示那样，大众必须对这一学说表达欢呼之情。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
只想离开
直至1989年，马克思的哲学一直被东欧专制政权所用。终于，它们在财政上难以为继了。社会主义诸国出乎意料地一朝瓦解。先是匈牙利开放了通往西方的边界，已逗留在那里的东德公民们只有一个念头：离境。自1989年起，马克思暂时不再被人提起。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
未完成的革命项目
共产主义破产后数年，马克思再度出现。此处是在柏林，作为涂鸦人物。他的体恤衫上写着：“我向你们解释过，你们如何能改变世界。”他自己，早已进入退休年龄，不得不以收集瓶子为生。人们或许会认为，革命成了一种未完结的项目。但首先是，它得先启动。
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
超人
中国艺术家吴蔚山创作的这个马克思雕像高4米。吴蔚山一边打量着这位哲学家，一边解释说，“他长长的发须和大衣体现了他的智慧。”在特里尔，人们曾犹豫了很长时间，是否该接受来自中国的这一塑像，因为中国恶劣的人权状况。马克思是否想到过这一点？
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卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
最后的呼呼
1883年，马克思在伦敦逝世，终年64岁。从此，他长眠于那里的海格特公墓（Highgate Cemetery）。“全世界无产者，联合起来”：雕塑家布拉德肖（Laurence Bradshaw）将其或许最著名的呼吁镌刻于墓碑上。斗转星移，此言未易。但是否也会有实际行动？若然，是否又是正确的行动呢？
作者: Kersten Knipp