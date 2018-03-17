 德语媒体：是冷战，更是交易筹码 | 媒体看中国 | DW | 19.03.2018
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媒体看中国

德语媒体：是冷战，更是交易筹码

美国签署《台湾旅行法》、威胁对中国商品征收高额惩罚性关税: 华盛顿对北京“宣战”，到底是出于怎样的动机？周一出版的德语媒体，探讨了这一话题。

China USA Wirtschaft (picture alliance/AP/A. wong)

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"横冲直撞"为题，就特朗普签署《台湾旅行法》一事发表评论指出，美中两国之间的蜜月期已经彻底宣告结束。

"习近平不再是'好朋友'，美国总统特朗普再次开启了冲突模式。在对华立场上，特朗普很多时候抨击得其实在理，比如中国的贸易保护主义、不公正的贸易政策等等。问题在于，很多时候特朗普的抨击却是基于错误的出发点，或是采用了错误的方式。所以，台湾人必须谨慎欢呼、谨慎感谢特朗普。他刚刚签署了《台湾旅行法》，允许美国政府官员前往台湾访问。这也打破了美国政府多年以来的惯例：台面底下悄悄支持台湾，但是在台面上则全盘尊重北京的'一个中国'准则。而常常被国际社会孤立的小小台湾，也确如美国这部新法案所说的一样，是'民主的灯塔'。台湾值得获取一切援助。但是，特朗普总统现在采取行动，真的是因为他相信这一点？还是因为这位任性的总统只是想把台湾当作实现其目标的棋子？"

"就目前来看，北京正对美国此举怒不可遏。而特朗普则继续横冲直撞。《台湾旅行法》只是个开端，几天后美国还将祭出惩罚性关税。也许接下去还会开启贸易战？特朗普，正把对华赢派人物聚拢到身边，这些人的部分言论，已经让人嗅到了一丝冷战气息。远处的地平线上，一场风暴正在袭来。"

China Fabrik in Anhui - Aluminium (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

安徽的一座铝材工厂

DW.COM

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苏黎世出版的《金融经济报》刊登了一篇由哈佛大学经济学教授费尔德斯坦(Martin Feldstein)撰写的客席评论。题为"特朗普征收惩罚性关税的真正原因"的文章指出，美国对中国商品征收关税只是一个威胁，其真实目的是迫使北京取消对外国企业必须成立合资公司方可进入中国市场的限制。

"美中之间最紧要的贸易问题其实是技术转移，而不是钢铁、铝材等中国低价产品。尽管中国对钢铁、制铝行业的补贴会损害美国同行的利益，但是以钢铁铝材为原料的许多美国企业却是受益者，美国消费者也能通过低廉的价格得利。而中国通过不当手段获取美国企业研发的技术，则会让美国利益受到显著的损害。"

作者指出，相比早年间中国利用间谍手段直接偷取技术，如今的技术转移则是通过其他途径。"通常，美国企业进入中国市场，都会与技术转让相挂钩。企业想要进入13亿消费者的巨大市场，就会'自愿'地将它们的专有技术转让给中方合资伙伴。美国企业现在抱怨说，技术转让的规定是一种讹诈手段。美国公司还担心，中国政府故意拖延颁发市场准入，从而让中国本土企业能有足够时间消化吸收引进的新技术、占领足够的市场份额。"

文章认为，面对这种不正当竞争，美国其实并没有很好的法律诉讼手段。"所以美国谈判代表很可能会以对中国商品征收高额惩罚性关税为威胁，要求中国政府取消要求外资企业'自愿'转让技术的规定。如果这种方法能够奏效，让美国企业能够不必付出高昂代价即进入中国市场，那么关税威胁就会被证明是一种非常成功的贸易政策工具。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

SZ: Auf Randale aus

南德意志报

FuW: Der wahre Grund für Trumps Strafzölle

金融经济报

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