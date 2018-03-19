德语媒体：抵抗是徒劳的 | 媒体看中国 | DW | 21.03.2018

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"中国统治者"为题，刊发头版社论指出，今年全国人大闭幕后，习近平的权力得到了空前的加强，这对台湾、香港等地的"分裂分子"构成了挑战。
"习近平最为严厉的威胁言辞指向的是那些'想要从内部危害国家的人'。只要这些'分裂分子'没有完全跳出统治者的构想，他们在权力政治中无足轻重。尽管如此，西藏人今后的日子一定不会好过。而在台湾问题方面，北京想要迫使'台湾同胞'接受统一之'幸福'，其实并不是习近平才有的主意；但是习近平治下的中国对台立场越来越强硬。民主的台湾政府必须要为更动荡的时期做好准备。"
"国际外交整体层面而言，今后中国将会到处要求话语权。习近平表示，中国要争取在世界舞台上的'合理地位'。只要北京不把'话语权'与'发号施令'相混淆，这不会是什么大问题。然而，中国民族主义者恰恰就是这么认为的，而习近平也越来越顺应这些人的观点。因此，世界各国现在的任务就是共同努力，让中国接受当前普遍获得认可的政治经济秩序。这不是一个简单的任务，尤其是在当今这个年代，单边主义正获得越来越多的信徒。但不管怎样，在今年的中国全国人大会议后，全世界都知道应该从哪个中国人嘴里获知中方的立场。"
维也纳出版的《标准报》以"中国大跃退"为题，也点评了刚刚落幕的人大会议以及空前集权的习近平。文章写道：
"习近平要用这种方式、以最高效率将中国从新兴国家转变成超级大国。他对香港、台湾喊话要维护国家统一，同样地，他的计划也是向国外发出的一个讯号。分析人士现在已经发现，中国在研发领域取得了巨大的进步、在军事领域正取得全球行动能力、在多边金融机构中赢得话语权、在欧洲等地收购企业从而悄悄获取影响力。现年64岁的习近平，计划在2030年前为这一切铺平道路；而到2050年，中国计划成为主导全球的超级大国。"
"为了贯彻这一计划，中国民众正在遭受肆无忌惮的监控。全新的社会信用体系将会奖励符合党的利益以及习近平的利益的行为，而那些'刺头'，则会因为信用分太低而丧失乘坐高铁等权利。许多中国人并不在乎这一切，他们想要的是经济上的提高，没有民主也照样可以过日子。但是，今天中国对民众的监控力度已经几乎超过了以往任何时期。"
"毛泽东曾经把中国民众比作一张白纸，'好写最新最美的文字，好画最新最美的图画。'他发动的文化大革命造成了大量人非正常死亡。习近平的家庭也在那个年代深受其害。尽管如此，习近平现在依然开始搞'大跃退'。"
刘鹤
而杜塞尔多夫出版的德国《商报》则对习近平的第二任期表示乐观。该报以"习近平的新团队非常贤能"为题，刊发评论指出，由刘鹤、易纲、王岐山组成的新团队如何应对中美贸易战风险，将对全球经济产生深远影响。
"坐拥3143万亿美元外汇储备的中国央行将由易纲执掌，刘鹤则成为了负责中国宏观经济以及金融工作的副总理，而国家副主席王岐山则将主要负责越发紧张的中美关系。这三人都被外界认为极其富有能力。王岐山曾经是建设银行行长，在非典时期紧急出任北京市委书记，在全球经济危机爆发后负责中国经济工作。易纲则曾是外汇管理局局长，而哈佛大学毕业的刘鹤是中国'供给侧改革'的设计师。易纲、刘鹤能说流利的英语，这三人既熟悉中国体制，也对西方模式了如指掌。"
易纲
"历史的进程再次汇集，这场大戏现在进入了第二幕。中国是全球第二大经济体，崛起的超级大国。它如何应对中美贸易战的威胁，将对全世界产生深远影响。在这场大戏中，大家很快就能辨别出各方所扮演的角色。"
柏林出版的《新德国报》也持类似观点，同时还对习近平的高度集权做法表示了一定程度的理解。评论以"中国未来的三贤人"为题，指出刘鹤、易纲、王岐山都与华尔街有着良好的关系，美国商界信任这三人能够处理好中国的债务攀升问题以及半国有经济的体制性风险。
王岐山
"中国许多半国有制企业现在只能依靠国家补贴存活，因此三贤人清楚地知道进一步经济改革的必要性。显然，要实行这样的改革，就会面临许多党政干部以及腐败官员的阻力。这也许就是习近平修宪允许自己在几年后开启第三任期的原因。单纯从权力角度而言，这一举动并不必要，毕竟中共中央总书记、中央军委主席这两个职位并没有任期限制，而且比国家主席职位重要得多。取消任期限制这一决定，很可能更多是一种象征性举措，目的是向党内批评者发出一个讯号：抵抗是徒劳的。"
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谁是新一届中国党政领导人?
习近平
中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席。习近平是中国“三位一体”最高领导人。除了这三项主要职务，他还是国家安全委员会、中央对台工作领导小组、中央全面深化改革领导小组等众多机构的领导。自2012年底掌权以来，他将越来越多的权力集中到自己手中。而最近更是通过修改宪法，取消了国家主席任期限制，引发了外界对中国重新推行个人集权的担心。
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谁是新一届中国党政领导人?
李克强
十年前，他与习近平一同成为中共中央政治局常委，进入中国的权力中枢。五年前，他被视作中国政治二号人物，出任国务院总理，主管中国经济事务。不过，分析人士指出，近年来，李克强逐渐被边缘化，国务院已经沦为了中共方针路线的执行机构。习近平领导下的一系列工作小组，才是真正进行决策的地方。李克强在今后五年依然担任总理一职。
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谁是新一届中国党政领导人?
王岐山
他被誉为中国政坛的“救火队长”，处理过亚洲金融风暴后遗症、海南房产泡沫破裂、在非典疫情爆发后紧急接任北京市委书记、以副总理身份应对全球经济危机。习近平上台后，出任中纪委书记，积极推进习近平主导的反腐运动，是习近平最为信赖的人之一。在去年秋天的中共十九大上，他因年龄限制，退出中共中央政治局以及中央委员会。但是在今年的人大会议上，他被选为国家副主席。外界分析认为，王岐山将成为能够影响中共权力中枢的“第八名常委”。
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谁是新一届中国党政领导人?
栗战书
在习近平的第一届任期中，他是中共中央办公厅主任，被称为习近平的“大内总管”。三十多年前，他与习近平分别担任相邻的河北省无极县以及正定县党委书记，据称当时就已相识。在去年秋天召开的中共十九大上，他晋升为中共中央政治局常委；在今年的全国人大会议上，他成为了全国人大常委会委员长。
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谁是新一届中国党政领导人?
韩正
韩正的主要政治生涯都在上海度过。他曾在上海担任市长，后升任市委书记，主政时间长达15年。 2007年习近平调任上海市委书记、接替落马的陈良宇，到当年秋季入选中央政治局常委进京前，曾与韩正共事大半年。去年秋天，他进入了政治局常委，并在今年的人大会议上成为了国务院第一副总理。图为2013年韩正为上海自贸区揭幕。
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谁是新一届中国党政领导人?
孙春兰
她是新一届中国高层领导中唯一的女性，出任国务院排名第二的副总理。此前，她曾经担任中共福建省委书记、天津市委书记、中央统战部部长等重要职务。
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谁是新一届中国党政领导人?
胡春华
排名第三的国务院副总理是胡春华。此前，他曾担任团中央第一书记、河北省长、内蒙古自治区党委书记、广东省委书记等重要职位。胡春华曾被认为有望接任习近平、李克强的最高领导职务，但是却并没有在十九大上晋升中共中央政治局常委。
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谁是新一届中国党政领导人?
刘鹤
在全国人大会议上，刘鹤被任命为排名第四的国务院副总理。而其实际地位要高得多，被誉为习近平的“经济大脑”。他现在是中共中央财经领导小组办公室主任，年少时更是习近平的中学同班同学。
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谁是新一届中国党政领导人?
魏凤和
来自战略导弹部队的魏凤和，此次由全国人大推选为国务院排名第一的国务委员，并任国防部长。
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谁是新一届中国党政领导人?
王勇
上届国务委员王勇则连任该职务，其排名则上升到第二。在进入国务院领导层之前，王勇主要在安监、质检、国有资产监督等领域担任要职。
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谁是新一届中国党政领导人?
王毅
排名第三的国务委员则是王毅，他同时也连任外交部长一职。他是一名职业外交官，曾任驻日大使、国务院台湾事务办公室主任等职。2013年出任外交部长之后，在朝核危机等国际事务中扮演非常重要的角色。
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谁是新一届中国党政领导人?
肖捷
卸下财政部长职务的他，被任命为国务委员以及国务院秘书长，负责保障李克强总理日常工作。
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谁是新一届中国党政领导人?
赵克志
在5名新任国务委员中，他排名第五。但同时占据了公安部部长这一要职。此前，他曾经担任过贵州省委书记、河北省委书记等要职。
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谁是新一届中国党政领导人?
汪洋
他曾被认为是中共党内的改革派重要人物，但是却没有在2012年晋升政治局常委。2017年的中共十九大上，他终于成功“入常”，但是其地位多少有些边缘化。在今年“两会”上，他成为了全国政协主席。
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谁是新一届中国党政领导人?
许其亮
特级飞行员出身的许其亮，继续担任中央军委副主席一职。这张图摄于2013年3月，许其亮左右两边分别是已经卸任的副总理刘延东，以及一度被认为是习近平接班人、后因腐败案落马的重庆市委书记孙政才。
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谁是新一届中国党政领导人?
张又侠
他在本届人大上被任命为另一名中央军委副主席。主席则由习近平担任。80年代，他曾在对越南的军事行动中带兵取得重大胜利。图为去年12月，他在莫斯科与俄罗斯总统普京会晤。
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谁是新一届中国党政领导人?
杨晓渡
全新组建的国家监察委员会，其主任一职由杨晓渡担任。之前的国家监察部、国家预防腐败局均并入监察委员会。监察委不隶属司法系统，而是独立于法院、检察院，其最主要的职责是同腐败做斗争，以及监督国家公职人员滥用职权和政绩过差。中纪委的一些职能也会转移到新成立的监察委。杨晓渡曾长年在西藏和上海工作。在上海工作期间，曾同短期担任上海市委书记的习近平有过交集。2014年后，杨晓渡在王岐山手下担任中共中央纪委副书记。
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谁是新一届中国党政领导人?
周强
他连任最高法院院长、首席大法官职务。早年间，周强还曾担任团中央第一书记、湖南省长、省委书记等要职。外界分析指出，新成立的国家监察委与最高法院、最高检察院平级。不少法律界人士担心，监察委的巨大权力将对法治构成威胁。
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谁是新一届中国党政领导人?
张军
卸任司法部长张军则被任命为最高检察院检察长。
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谁是新一届中国党政领导人?
赵乐际
中共中央政治局常委、中纪委书记赵乐际在今年的人大会议上并没有被任命任何国家领导职务。不过，虽然中纪委的许多职能被全新的国家监察委接替，但是该机构依然拥有巨大权力。
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谁是新一届中国党政领导人?
王沪宁
同样没有获任国家领导人职务的中共高层人物还有排名第五的中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁。他从2002年起担任中共中央政策研究室主任，至今连续辅佐江、胡、习三代中共中央总书记，被外界称为"中南海首席智囊"。“三个代表”、“科学发展观”和“习思想”都带有他的手笔。在从政前，王沪宁是上海复旦大学国际政治系教授。
作者: 文山