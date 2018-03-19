德语媒体：抵抗是徒劳的 | 媒体看中国 | DW | 21.03.2018

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"中国统治者"为题，刊发头版社论指出，今年全国人大闭幕后，习近平的权力得到了空前的加强，这对台湾、香港等地的"分裂分子"构成了挑战。

"习近平最为严厉的威胁言辞指向的是那些'想要从内部危害国家的人'。只要这些'分裂分子'没有完全跳出统治者的构想，他们在权力政治中无足轻重。尽管如此，西藏人今后的日子一定不会好过。而在台湾问题方面，北京想要迫使'台湾同胞'接受统一之'幸福'，其实并不是习近平才有的主意；但是习近平治下的中国对台立场越来越强硬。民主的台湾政府必须要为更动荡的时期做好准备。"

"国际外交整体层面而言，今后中国将会到处要求话语权。习近平表示，中国要争取在世界舞台上的'合理地位'。只要北京不把'话语权'与'发号施令'相混淆，这不会是什么大问题。然而，中国民族主义者恰恰就是这么认为的，而习近平也越来越顺应这些人的观点。因此，世界各国现在的任务就是共同努力，让中国接受当前普遍获得认可的政治经济秩序。这不是一个简单的任务，尤其是在当今这个年代，单边主义正获得越来越多的信徒。但不管怎样，在今年的中国全国人大会议后，全世界都知道应该从哪个中国人嘴里获知中方的立场。"

维也纳出版的《标准报》以"中国大跃退"为题，也点评了刚刚落幕的人大会议以及空前集权的习近平。文章写道：

"习近平要用这种方式、以最高效率将中国从新兴国家转变成超级大国。他对香港、台湾喊话要维护国家统一，同样地，他的计划也是向国外发出的一个讯号。分析人士现在已经发现，中国在研发领域取得了巨大的进步、在军事领域正取得全球行动能力、在多边金融机构中赢得话语权、在欧洲等地收购企业从而悄悄获取影响力。现年64岁的习近平，计划在2030年前为这一切铺平道路；而到2050年，中国计划成为主导全球的超级大国。"

"为了贯彻这一计划，中国民众正在遭受肆无忌惮的监控。全新的社会信用体系将会奖励符合党的利益以及习近平的利益的行为，而那些'刺头'，则会因为信用分太低而丧失乘坐高铁等权利。许多中国人并不在乎这一切，他们想要的是经济上的提高，没有民主也照样可以过日子。但是，今天中国对民众的监控力度已经几乎超过了以往任何时期。"

"毛泽东曾经把中国民众比作一张白纸，'好写最新最美的文字，好画最新最美的图画。'他发动的文化大革命造成了大量人非正常死亡。习近平的家庭也在那个年代深受其害。尽管如此，习近平现在依然开始搞'大跃退'。"

刘鹤

而杜塞尔多夫出版的德国《商报》则对习近平的第二任期表示乐观。该报以"习近平的新团队非常贤能"为题，刊发评论指出，由刘鹤、易纲、王岐山组成的新团队如何应对中美贸易战风险，将对全球经济产生深远影响。

"坐拥3143万亿美元外汇储备的中国央行将由易纲执掌，刘鹤则成为了负责中国宏观经济以及金融工作的副总理，而国家副主席王岐山则将主要负责越发紧张的中美关系。这三人都被外界认为极其富有能力。王岐山曾经是建设银行行长，在非典时期紧急出任北京市委书记，在全球经济危机爆发后负责中国经济工作。易纲则曾是外汇管理局局长，而哈佛大学毕业的刘鹤是中国'供给侧改革'的设计师。易纲、刘鹤能说流利的英语，这三人既熟悉中国体制，也对西方模式了如指掌。"

易纲

"历史的进程再次汇集，这场大戏现在进入了第二幕。中国是全球第二大经济体，崛起的超级大国。它如何应对中美贸易战的威胁，将对全世界产生深远影响。在这场大戏中，大家很快就能辨别出各方所扮演的角色。"

柏林出版的《新德国报》也持类似观点，同时还对习近平的高度集权做法表示了一定程度的理解。评论以"中国未来的三贤人"为题，指出刘鹤、易纲、王岐山都与华尔街有着良好的关系，美国商界信任这三人能够处理好中国的债务攀升问题以及半国有经济的体制性风险。

王岐山

"中国许多半国有制企业现在只能依靠国家补贴存活，因此三贤人清楚地知道进一步经济改革的必要性。显然，要实行这样的改革，就会面临许多党政干部以及腐败官员的阻力。这也许就是习近平修宪允许自己在几年后开启第三任期的原因。单纯从权力角度而言，这一举动并不必要，毕竟中共中央总书记、中央军委主席这两个职位并没有任期限制，而且比国家主席职位重要得多。取消任期限制这一决定，很可能更多是一种象征性举措，目的是向党内批评者发出一个讯号：抵抗是徒劳的。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点