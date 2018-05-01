德语媒体：批评中国贸易政策是找“替罪羊”

（德国之声中文网）史蒂芬·罗奇认为，美国和其它国家的跨国公司在中国建合资企业不仅是因为相关法律约定，还出于经济原因："……（它们）不仅是为了在不断增长的中国市场上站住脚，还可以借助廉价的中国平台提高企业效率。"。此外，史蒂芬·罗奇也不赞同美国贸易代表赖特海泽（Robert Lighthizer)有关中国在海外投资是为了吞并美国初创企业、侵吞受保护技术的观点。

他写道："没有提到的是，工业化政策是发展中国家普遍的政策。即便是发达国家，为了达到国家的经济和竞争目标，也致力于工业化政策。这在推动日本上个世纪70、80年代经济高速增长的所谓计划型节约式发展中也扮演了重要角色。为了保护日本工业的发展，日本通商产业省优化国家资助的贷款发放和税收。同样，德国也是通过促进中小企业创造的'经济奇迹'。"

史蒂芬·罗奇总结道。贸易代表赖特海泽报告中的论点表现出"令人尴尬的替罪羊情结的症状，正是这种情结把美国变成一个怨天尤人的国家。"

地区大国关系改善

静下来谈

《新德意志报》文章注意到，不管是和印度还是和日本，中国和地区对手的关系都在改善之中，其中的推动力是经济项目。文章写道：

"北京的媒体事后对习近平和印度总理莫迪4月28日的会晤大加赞扬。这次会面有着不同寻常的意义：2017年6月后，在中、印、不丹三角地带、喜马拉雅山洞朗地区，中印发生72天对峙，几乎走到军事冲突的边缘，两国关系降到1962年中印边界战争以来的最低点。结果就是，双边产生了极度不信任。此外，印度过去几年里加强与美、日合作，围堵中国。同时，斯里兰卡等东南亚和南亚国家也在抵制中国的海上丝绸之路计划。在这次会晤后，双方同意致力于消除分歧。北京呼吁和平解决印巴克什米尔冲突，同时强调建设印巴经济走廊不会让中国失去对印巴两国的中立"。

文章说，印度13亿人中有4亿人生活在贫困线以下，因此，"中国的改革和发展路线也令新德里感到瞩目，中国的国内生产总值现在是印度的4.2倍。"

文章最后谈到中国总理李克强前往日本参加中日韩三国高峰会晤。文章说，

"他（安倍晋三）现在评价新丝绸之路倡议是一个'地区经济恢复和发展'的机会，并希望经济关系按照世贸组织规则得到发展。这不会改变日本和美国紧密的关系，和中国的矛盾依旧存在。但是，越来越明显的是，日本不会继续奥巴马时期抑制中国的战略，也不会毫无保留地紧跟特朗普难以捉摸的政策。"

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