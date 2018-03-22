德语媒体：战争爆发了，现在怎么办？ | 媒体看中国 | DW | 23.03.2018

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"希望落空"为题，刊发评论认为，美国对中国征收惩罚性关税，多少能够减缓中国的科技进步，从而防止这个正在走向独裁的国家威胁全世界。

"毫无疑问，中国一直在采取合法或不太合法的手段来获取技术。北京规定在华西方企业必须与本土企业成立合资公司，强制技术转让，要求以优惠价格购买专利，还规定外国互联网企业必须将数据中心设立在中国方可开展在华业务。"

"西方国家一直容忍中国的这种做法，寄希望于中国会发展成为一个开放的社会。但是，这一希望落空了。中国现在正走向独裁，还伴随有公然的称霸诉求。对于这样的一个国家，我们西方想要反制，还想要阻止它获得危险的技术。惩罚性关税就是一种反制手段，尽管这会在经济层面上造成损害。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"特朗普抨击中国有理，但是却采用了错误的手段"为题，刊发评论指出，美国总统开启了与中国的贸易战，根本就不顾虑自己会遭受多大损失；他本应先积极争取欧洲的支持。

"特朗普从故纸堆里找出了一份危险的方案。作为其贸易反华路线依据的美国贸易法规其实也在80年代使用过。当时，美国对封闭的日本半导体制造业感到不满。特朗普想以此作为样本，但是日本和中国案例完全不同。日本是美国盟友，想要和美国维持良好关系；而中国则是对手，会以激烈的反制措施作为回应。特朗普接受了这一风险，完全不顾忌美国自身的损失。"

"特朗普对中国的批评，其主要内容是正确的。中国在市场上的很多行为不讲诚信，在政府项目招标中倾向本国企业，还强迫外国企业与本土企业进行合资，让后者能够分享利润与价值连城的技术。这种做法非常可耻，还会扭曲市场竞争。"

作者随后话锋一转，接着指出，几十年来，美国经济其实也从中国获益匪浅，许多美国企业在中国生产，降低了成本，美国消费者则得益于廉价中国商品，美国农民则可以每年出口大量农产品销往中国，波音公司的飞机也有1/4销往中国。

"与此同时，中美两国正在决定未来的科技领域激烈竞争领先地位。现在，特朗普让这场冲突激化，而不是以冷静的头脑来化解冲突。愤怒不是正确的解决方案。升级成贸易战，绝不是化解贸易冲突的方式。德国、法国、英国企业也困扰于限制重重的中国市场准入机制。特朗普本应该咨询他们的意见，争取他们为盟友。而现在美国总统却在对欧洲威胁提高关税，并频频发推特羞辱他们。"

"也许，特朗普对中国征收惩罚性关税，是迫使北京让步的唯一手段。但是，即便是这样，美国也更应该先争取(欧洲)盟友支持，然后共同对华施压。毕竟，中国的贸易行为对全球各国都有影响。"

同样是在杜塞尔多夫出版的《经济周刊》刊发题为"特朗普的贸易战注定要失败"的评论，认为这场把欧洲也拉下水的贸易战根本不能让美国获得更为公正的中国市场准入。

"美国总统即没有明确一个可以实现的战争目标，也没有准备一份让美国能够及时从贸易战中脱身的策略。特朗普宣称，中国将不得不一下子削减1000万美元的对美贸易顺差(中美贸易顺差总额现在是3700亿美元)。这位商人政客的脑中有着经济上完全不理智的想法：贸易逆差意味着美国'受损'、贸易顺差则意味着美国在国际贸易中'获益'。"

"要赢得贸易战，可没有像特朗普所说的那般容易。它更像美国2003年对伊拉克发动的军事冒险，直到15年后的今天华盛顿依然没有脱身。而欧洲，是否能够像当年的伊拉克战争那样，与这场贸易战保持距离？这非常值得怀疑。如果欧洲想要在暂时搁置的美欧钢铝争端之后，与华盛顿达成持久的和平，就不得不给特朗普以一定的回报。"

文章接着指出，欧洲固然也是中国不公正贸易行径的受害者，"但是欧洲人必须努力让这场冲突降温，防止这场贸易战失控升级，引发上世纪三十年代那般的全球性经济衰退。要实现这一目标，唯有进行艰难的谈判。"

"化解贸易冲突，需要的是规则。在钢铁、铝材等许多领域，世贸组织早已制订了规则，只是这些规则应该得以实施。这点尤其针对中国：北京必须明白，国际贸易不是单向的，而是双方互相做生意。特朗普要求中国在市场准入机制方面提供对等待遇，这是正确的。问题在于，贸易战作为手段，只会取得相反的效果，对美国乃至全世界造成损害。"

埃森出版的《西德意志汇报》关注了这场贸易战中的欧洲角色。评论以"并非欢庆的理由"为题，指出特朗普在最后一刻将欧洲的钢铁、铝材产品排除在关税惩罚之外，这固然是欧洲外交的阶段性胜利，但是欧洲现在还不是这场争端中的赢家。

"如果欧洲还坚信全球自由贸易，那就必须坚决践行这一理念，即便面对的是一个如此不寻常的贸易保护主义国家：美国。如果欧盟以及德国现在欢庆这一阶段性外交成果，那么他们很快就会面临下一个矛盾：那些没有像欧洲那样受到特朗普暂时保护的国家，是不是应该得到欧洲的支持？具体而言，也就是欧洲应该在世贸组织中支持谁？美国要控诉中国窃取技术，北京则要控诉华盛顿征收惩罚性关税。从欧洲、德国政界几个星期以来的表态来看，现在已经有了一个欧洲层面上的共识：特朗普以国家安全为由推行的贸易保护主义是对世贸组织规则的侵犯。"

"在这个问题上，欧洲又能以什么理由表达对中国的支持呢？况且，欧洲人不止担心会再次成为特朗普的标靶。欧洲固然可以欢庆阶段性外交胜利，但是决不能丢失大局观。要是美国开始搞封闭，欧洲必须在长期层面上更多地转向东方。"

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