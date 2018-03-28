德语媒体：小金访北京，白宫很伤心

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"中国不让特朗普占先"为题，评论指出，美国总统不久前极其愚蠢地答应与金正恩会晤，这导致半岛形势发生了剧变；而现在金正恩访问中国，则显示出中国决不会将朝鲜半岛拱手让给美国。

"美国总统答应与金正恩会晤时，作为朝鲜经济保护伞的中国似乎被置于事外。而现在，就北京的立场而言，朝鲜领导人访问中国，说明这件事情还没有完全拱手让予美国。过去，中方尽管一直在致力于让平壤与华盛顿对话，但是那时的情况与现在完全不同：当时，白宫的主人多少能够理智地做决定，北京完全不必担心会出现一场将中国人撇在一边的美朝对话。"

"对于北京而言，特朗普与金正恩会晤，中国人却无法参与，这将是一场彻头彻尾的噩梦：会晤要么以惨败收场，特朗普届时除了军事行动别无选择，极大地抬升东亚地区爆发战争的风险；要么特朗普与金正恩出人意料地达成一致，这样中国就彻底被踢出局外。而现在，金正恩访问北京，则会改变这种局面。"

中国的战略地位也通过这次会晤得以改善

瑞士《新苏黎世报》以"陈年轴心重新润滑"为题，刊发评论认为，金正恩访华，让特朗普孤立朝鲜的算盘落空，而平壤手中则多了一张王牌。

"金正恩访华是一步妙棋。朝鲜领导人非常明智地选定了首次出国访问的时机，从而在金正恩与特朗普会晤前找到了战略靠山。华盛顿原本寄希望能在特朗普与金正恩会晤时向朝鲜施加巨大的压力，迫使其在军备方面作出让步。因此，对于金正恩而言，如果在会晤特朗普之前不能打破国际孤立的局面，就会意味着大麻烦。去年以来，中国正与美国加强合作，不断对朝鲜施压，对于平壤而言这是一个警讯。"

"现在，金正恩成功地提醒北京，中国与朝鲜依然是盟友。……两国领导人会谈时的表态也绝非空洞的言辞，而是中方的一种许诺。尽管双方近年来龃龉不断，中国仍将继续担当朝鲜兄弟的保护伞。"

"中国在该地区的战略地位也有所改善。北京以前一直致力于美国与朝鲜对话，而在半岛事务外交中不被边缘化也同样重要。就在4月，金正恩将首次与韩国总统文在寅对话；5月，金正恩将会晤特朗普。中国不愿意将这一切拱手让予战略对手，因此现在通过让金正恩访华，来出人意料地抢占先机。"

"对于华盛顿而言，北京-平壤轴心的复苏是一个苦涩的意外。白宫方面声称，习近平与金正恩的会晤表明'美国的最大限度施压策略为对话打造了合适的氛围'。这种表态不可谓不荒唐。即将与朝鲜领导人会晤的美国总统，现在手中无疑抓着一副烂牌。在这种局面下，特朗普还想要规定朝鲜如何裁军，不过是痴人妄想。金正恩有可能利用会晤来拖延时间，并且将裁军与不可能实现的前提条件相挂钩。最迟到那个时候，残酷的现实就会显现出来。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点