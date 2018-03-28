德语媒体：小金访北京，白宫很伤心

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"中国不让特朗普占先"为题，评论指出，美国总统不久前极其愚蠢地答应与金正恩会晤，这导致半岛形势发生了剧变；而现在金正恩访问中国，则显示出中国决不会将朝鲜半岛拱手让给美国。
"美国总统答应与金正恩会晤时，作为朝鲜经济保护伞的中国似乎被置于事外。而现在，就北京的立场而言，朝鲜领导人访问中国，说明这件事情还没有完全拱手让予美国。过去，中方尽管一直在致力于让平壤与华盛顿对话，但是那时的情况与现在完全不同：当时，白宫的主人多少能够理智地做决定，北京完全不必担心会出现一场将中国人撇在一边的美朝对话。"
"对于北京而言，特朗普与金正恩会晤，中国人却无法参与，这将是一场彻头彻尾的噩梦：会晤要么以惨败收场，特朗普届时除了军事行动别无选择，极大地抬升东亚地区爆发战争的风险；要么特朗普与金正恩出人意料地达成一致，这样中国就彻底被踢出局外。而现在，金正恩访问北京，则会改变这种局面。"
中国的战略地位也通过这次会晤得以改善
瑞士《新苏黎世报》以"陈年轴心重新润滑"为题，刊发评论认为，金正恩访华，让特朗普孤立朝鲜的算盘落空，而平壤手中则多了一张王牌。
"金正恩访华是一步妙棋。朝鲜领导人非常明智地选定了首次出国访问的时机，从而在金正恩与特朗普会晤前找到了战略靠山。华盛顿原本寄希望能在特朗普与金正恩会晤时向朝鲜施加巨大的压力，迫使其在军备方面作出让步。因此，对于金正恩而言，如果在会晤特朗普之前不能打破国际孤立的局面，就会意味着大麻烦。去年以来，中国正与美国加强合作，不断对朝鲜施压，对于平壤而言这是一个警讯。"
"现在，金正恩成功地提醒北京，中国与朝鲜依然是盟友。……两国领导人会谈时的表态也绝非空洞的言辞，而是中方的一种许诺。尽管双方近年来龃龉不断，中国仍将继续担当朝鲜兄弟的保护伞。"
"中国在该地区的战略地位也有所改善。北京以前一直致力于美国与朝鲜对话，而在半岛事务外交中不被边缘化也同样重要。就在4月，金正恩将首次与韩国总统文在寅对话；5月，金正恩将会晤特朗普。中国不愿意将这一切拱手让予战略对手，因此现在通过让金正恩访华，来出人意料地抢占先机。"
"对于华盛顿而言，北京-平壤轴心的复苏是一个苦涩的意外。白宫方面声称，习近平与金正恩的会晤表明'美国的最大限度施压策略为对话打造了合适的氛围'。这种表态不可谓不荒唐。即将与朝鲜领导人会晤的美国总统，现在手中无疑抓着一副烂牌。在这种局面下，特朗普还想要规定朝鲜如何裁军，不过是痴人妄想。金正恩有可能利用会晤来拖延时间，并且将裁军与不可能实现的前提条件相挂钩。最迟到那个时候，残酷的现实就会显现出来。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
兄弟友谊
朝鲜领导人金日成执政期间经常访问中国，仅公开的就有十余次。中国与朝鲜是邻邦又是盟友，朝鲜战争期间，中国派出“志愿军”赴朝与美军作战。中朝两国领导人之间的联系也十分紧密。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
老友接站
1958年11月，金日成访华，到达北京站后，与迎接他的周恩来乘敞篷车驶向长安街。据称金日成与周恩来的关系不同一般， 每次见面都会长谈。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
最后的握手
1975年，毛泽东在北京中南海接见来访的金日成。这是两人的最后一次会面，次年毛泽东去世。
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斯大林的礼物
这是斯大林送给金日成的礼物，后成为朝鲜领导人专列。金日成出访很少坐飞机，只要可能，几乎都是乘火车。对此外界有不少猜测，一般认为是出于安全考虑。这辆机车现在存放在朝鲜元山市。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
三位领导人迎接
1991年，金日成再度访华，中国国家主席杨尚昆（左一）、中共中央总书记江泽民、总理李鹏（右一）到火车站迎接。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
子承父业
法新社的这一资料图片为1994年3月，金日成、金正日父子在朝鲜驻北京大使馆。1994年7月，金日成因病去世。金正日继承其权力成为朝鲜党和国家领导人。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
金正日的“第一次”
2000年5月，金正日应中国国家主席江泽民的邀请，对中国进行非正式访问。这是金正日1994年继承权力后首次访华。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
频繁到东北
2010年5月，金正日再次访华，与中国领导人胡锦涛在北京会晤。胡锦涛在任期间，金正日曾5次访华。最后3次几乎集中在一年时间里，且每次均在东北三省进行参观考察。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
21世纪的专列
金正日无论国内外出访一律乘火车。 图为2011年金正日访俄乘坐的专列在俄罗斯远东。据说有一节车厢经过特别改装，装运的是金正日的奔驰防弹轿车，可直接从火车上开到地面。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
安全接地气
有报道称，金正日曾在1976年一次直升机坠落事故中受伤，从此惧怕坐飞机，因而选择火车出行。此外火车行程的安全保密工作也可做到极致。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
“非正式”是常态
金正日担任领导人10年间共7次访问中国，均为非正式访问。而且访华日程相当保密，多是访问结束以后，他已经返回朝鲜，才由中朝双方的官方媒体进行报道。图为2010年5月金正日在大连下榻的酒店前。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
“三世”访华
2018年3月27日，多家国际媒体报道，有迹象显示，朝鲜领导人金正恩或其高级代表对中国进行了秘密访问。金正恩计划于4月底及5月分别与韩国总统文在寅、美国总统特朗普举行高峰会晤。在此敏感时刻，到访重要友邦中国似乎顺理成章。一天之后（3月28日）中朝两国官媒证实了金正恩访华并与习近平会面。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
神秘车队
3月27日，一列黑色轿车组成的车队驶过北京站前被清空的街道。不同寻常的安全警戒措施引起各种猜测。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
来自北方的绿色列车
韩联社发布的这张图片显示的这列绿皮火车，被指为来自朝鲜的高层人物专列。该图3月26日摄于北京，最初发布在中国社交媒体微博上。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
金习会
中国官媒新华社3月28日公布的这张照片，中共总书记习近平和夫人彭丽媛迎接来访的朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主。
作者: 叶宣