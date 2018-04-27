德语媒体：“小火箭男”突变外交明星

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》关注了朝韩领导人的历史性会晤。该报驻华记者的评论以"小金让世界大吃一惊"为题，对这次会晤寄予厚望，甚至认为戒备森严的朝鲜半岛南北分界线有望彻底消失。

"短短几个月前，半岛局势还充满着绝望。去年2月，金正恩的哥哥在吉隆坡机场被毒杀，此案被怀疑是由朝鲜情报机关所为。去年6月，一名美国游客以几乎脑死亡的状态从朝鲜获释，并在返回美国几天后死亡。朝鲜的核试验、导弹试射不时登上媒体头条，东北亚局势一度达到了数十年来最为严峻的程度。"

"而在周五的板门店会晤中，这种紧绷的氛围完全消失。取而代之的是令人动容的画面。金正恩笑盈盈地跨过军事分界线，还牵着文在寅的手踏入了朝鲜一侧。这可是安排周密的官方行程所无法预料的。"

"金正恩此前受到了各种嘲讽。特朗普讥笑他是'小火箭男'，全球报刊将他称为'平壤来的疯子'，中国人则像对待他的父亲一样，也给他取了个绰号：'金三胖'。"

"其实金正恩并不是这般模样。金正恩看来很清楚自己的目标。而他也实现了他的目标。就在3月底，他访问北京获得了习近平的接待，中国国家主席还宣布要回访朝鲜。几个星期后，金正恩还要和特朗普会晤。外交层面上，金正恩已经取得了被外界预料的多得多的成就。整个世界都在注视着他。"

面部识别与图像处理是人工智能的重要应用场景

《法兰克福汇报》以"德国会在人工智能领域落后吗"为题，刊发评论指出，美国与中国都在往这一重要领域大举投资，德国在该领域也有不小的成就，但是也有一处重大软肋。

"谷歌、脸书、亚马逊，阿里巴巴、百度、腾讯，到处都有巨额资金投向人工智能领域。大型企业争相聘请科学家，还给大学刚毕业的年轻人开出超高的工资。各国政府也在该领域抱有巨大的野心，尤其是中国政府。北京希望能够用十年左右的时间让全球第二大经济体成为全球人工智能头号强国。这一趋势，会对与全球经济紧密关联的德国产生如何的影响？德国是否应该采取更为积极的策略？德国又能采取怎样的策略呢？"

作者指出，德国在人工智能领域其实并不落后，极其重要的深度学习算法LSTM就是由德国学者发明的，德国还拥有多个人工智能基础领域的研究所。而且德国在传统工业领域的巨大优势，也为人工智能的应用提供了异常广阔的舞台。

"但是，德国绝对不能忽视其他国家在人工智能领域的巨大投入。机器学习让程序能够更高效地理解口头与书面语言，能够更准确地识别图像、更准确地作出预测，这个领域拥有这巨大的发展潜力，而其对社会的影响力，还无法全面预知。"

"在经济方面，不断增长的利润空间吸引着谷歌等大企业。而在政治方面，人工智能也意味着更大的权力，中国政府就为其所吸引。现在已有的智能助手，已经预示着今后十年的全新可能性。在这个领域，中国与美国领先于德国及欧洲。对于德国政府而言，在该领域的投资决不能吝啬。"

"然而问题是，如何在该领域加大投入。美国国防部近期已经宣布要与情报机构共同成立一个人工智能研究中心，这是对中国类似计划的回应。而在德国，民众与军队的关系是完全另外的形式，因此美国与中国的模式无法成为榜样。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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