德语媒体：天下熙熙 皆为利往

《图片报》的评论员把即将迎来200周年诞辰的马克思称作“寄生虫”，认为特里尔市凭借马克思大赚中国游客金钱的做法非常具有讽刺意义。《每日镜报》则注意到朝鲜当局有可能与美国组成利益同盟，共同对抗昔日盟友中国。
(德国之声中文网) 特里尔正在准备为本周六的马克思两百周年诞辰举行各种纪念活动，中国方面还向马克思的家乡城市赠送了一座马克思雕像。全德国发行量最大的《图片报》以"马克思是一只寄生虫"为题，发表了一篇火药味十足的评论。
"时值五一劳动节，我不得不再一次忍受各界对马克思的赞歌。太可怕了，被左翼人士奉为精神支柱的马克思，其粗糙的论点非但没有帮助穷人，反而导致了1亿人死亡。要是不依靠枪毙、古拉格等手段，这种完全不自由、剥夺财产、强制劳动的体制又怎能奏效呢？"
"资本主义摧残人性，这种现象其实从来没有发生过。恰恰相反：资本主义为人类带来了富足和自由。而国家主导的计划经济则从来没能实现这些成果。"
"马克思的学说，被认为是当今全球阅读人数最多的之一。我认为这完全是谎言。他的笔触如此晦涩难懂，阅读他的文章会让大脑打死结。仅仅出于这个原因，他的作品就不可能拥有巨大的读者数量。"
"众多马克思的诠释者试图从他的作品中去找出睿智的思想，或者试图将其解释为睿智的思想。但是，披着新衣的皇帝终究是赤裸着身体，马克思的思想就是太苍白，无法去理解企业家的进取精神。"
"而且，马克思以及他的搭档恩格斯就像寄生虫一样靠别人的钱过日子，而他们却批判他人的这种生活方式。我是一个通过劳动自食其力的人，没有靠其他人供养。现在，特里尔市依靠马克思赚取金钱，我觉得这一点非常有趣。最后还要提一句：特里尔的马克思雕像是中国人赠送的，这真是不可思议。"
柏林出版的《每日镜报》以"朝鲜与大国的游戏"为题，刊发客席评论指出，金正恩所做的一切，都只有一个目的：让中国以及美国同意维持平壤政权，保持半岛的南北分裂状态。
"如果真的进行核裁军，朝鲜必须考虑如何才能坚持这一目标。平壤向美国发出对话信号，这意味着朝鲜可能再次采用几十年来屡试不爽的摇摆政策。该政策在冷战期间登峰造极，朝鲜充分利用中国与苏联之间的对立。如今，美国取代了当年苏联的位置。"
"金正恩当然了解美中两国在亚洲地区的争霸。所谓中朝兄弟友谊的说法，早已空洞无比。北京与平壤之间存在着深深的不信任。中国认为朝鲜是军事缓冲区以及原料供应国，平壤对北京有着巨大的依赖。因此，金正恩会对另选其他盟友有着巨大的兴趣。"
"美国现在必须考虑如何与变得愿意合作的朝鲜打交道。在奥巴马时期，美国的对朝鲜政策是战略忍耐。而在当今特朗普治下，政策则可以归结为战术不忍耐。不论他是否依靠这一方法让半岛出现了新局面，现在都需要一个新的对朝鲜战略。"
文章接着问道：要是美国试图拉拢朝鲜组建一个对抗中国的利益共同体，会出现怎样的局面？"和特朗普达成协议，以放弃军备计划换取松动制裁，这都会让北京感到紧张，从而导致中国改变对朝鲜的态度。……有可能在一两年后，金正恩再次向北京靠拢，届时朝鲜在部分裁军后可能获得了安全保证，而这并非美国愿意轻易给予的。"
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