德语媒体：天下熙熙 皆为利往

(德国之声中文网) 特里尔正在准备为本周六的马克思两百周年诞辰举行各种纪念活动，中国方面还向马克思的家乡城市赠送了一座马克思雕像。全德国发行量最大的《图片报》以"马克思是一只寄生虫"为题，发表了一篇火药味十足的评论。

"时值五一劳动节，我不得不再一次忍受各界对马克思的赞歌。太可怕了，被左翼人士奉为精神支柱的马克思，其粗糙的论点非但没有帮助穷人，反而导致了1亿人死亡。要是不依靠枪毙、古拉格等手段，这种完全不自由、剥夺财产、强制劳动的体制又怎能奏效呢？"

"资本主义摧残人性，这种现象其实从来没有发生过。恰恰相反：资本主义为人类带来了富足和自由。而国家主导的计划经济则从来没能实现这些成果。"

"马克思的学说，被认为是当今全球阅读人数最多的之一。我认为这完全是谎言。他的笔触如此晦涩难懂，阅读他的文章会让大脑打死结。仅仅出于这个原因，他的作品就不可能拥有巨大的读者数量。"

"众多马克思的诠释者试图从他的作品中去找出睿智的思想，或者试图将其解释为睿智的思想。但是，披着新衣的皇帝终究是赤裸着身体，马克思的思想就是太苍白，无法去理解企业家的进取精神。"

"而且，马克思以及他的搭档恩格斯就像寄生虫一样靠别人的钱过日子，而他们却批判他人的这种生活方式。我是一个通过劳动自食其力的人，没有靠其他人供养。现在，特里尔市依靠马克思赚取金钱，我觉得这一点非常有趣。最后还要提一句：特里尔的马克思雕像是中国人赠送的，这真是不可思议。"

柏林出版的《每日镜报》以"朝鲜与大国的游戏"为题，刊发客席评论指出，金正恩所做的一切，都只有一个目的：让中国以及美国同意维持平壤政权，保持半岛的南北分裂状态。

"如果真的进行核裁军，朝鲜必须考虑如何才能坚持这一目标。平壤向美国发出对话信号，这意味着朝鲜可能再次采用几十年来屡试不爽的摇摆政策。该政策在冷战期间登峰造极，朝鲜充分利用中国与苏联之间的对立。如今，美国取代了当年苏联的位置。"

"金正恩当然了解美中两国在亚洲地区的争霸。所谓中朝兄弟友谊的说法，早已空洞无比。北京与平壤之间存在着深深的不信任。中国认为朝鲜是军事缓冲区以及原料供应国，平壤对北京有着巨大的依赖。因此，金正恩会对另选其他盟友有着巨大的兴趣。"

"美国现在必须考虑如何与变得愿意合作的朝鲜打交道。在奥巴马时期，美国的对朝鲜政策是战略忍耐。而在当今特朗普治下，政策则可以归结为战术不忍耐。不论他是否依靠这一方法让半岛出现了新局面，现在都需要一个新的对朝鲜战略。"

文章接着问道：要是美国试图拉拢朝鲜组建一个对抗中国的利益共同体，会出现怎样的局面？"和特朗普达成协议，以放弃军备计划换取松动制裁，这都会让北京感到紧张，从而导致中国改变对朝鲜的态度。……有可能在一两年后，金正恩再次向北京靠拢，届时朝鲜在部分裁军后可能获得了安全保证，而这并非美国愿意轻易给予的。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点