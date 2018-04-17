德语媒体：后特朗普时代 美国仍能领导世界

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表美国哈佛大学国际政治学教授约瑟夫·奈伊（Joseph S. Nye）的客座评论指出，每个亚洲国家同中国做生意的总量均超过同美国的一倍还多，人们担心特朗普下令提高关税的做法以及对全球多边机制的藐视将愈演愈烈。该文提出的中心问题是，后特朗普时代美国的领导地位在亚洲能否继续存在？

约瑟夫·奈的回答是肯定的，因为同中国在各个领域进行的竞争中，美国均占据了不可忽略的优势：

"第一个优势是人口的发展趋势。根据联合国的数据，美国是直到2050年前唯一一个对世界人口发展做出持续贡献的工业国家。目前人口最多的国家中国很可能将这一头衔让给印度。"

"第二个优势是能源。十年前美国的能源还完全依赖进口。随着出现页岩开采的革命，美国从目前的能源进口国转变成为一个出口国。北美将在下一个十年里成为能源自给自足的区域，而与此同时中国将越来越多地依赖能源进口。"

美国第三个优势是在科技方面。"多少专家都认为，中国将在科技领域取得长足进步，但在科研、开发以及对科技进行商业化的过程中，美国仍是世界的领衔者。"第四个优势是教育体制带来的科研优势，中国交通大学推出的最佳大学排行榜前20名中，美国占了16名，而中国一个都没有。

第五个优势是美元的优势。"各国的外汇储备中，人民币只占1.1%，美国占64%。当国际货币基金组织将人民币纳入货币蓝、中国随之获得特别提款权时，许多人相信美元的好日子不长了。然而，从那时至今，人民币在国际贸易中的流通比例不升反降。一个值得信赖的储备货币取决于它在资本市场的根基、背后政府的信誉以及法治。这些东西在可以预见的未来，中国都不具备。"

"第六个优势是地理上的优势。这一点中国无法相比。美国被大洋环绕，虽然特朗普削弱北美自贸协定，是个错误的政策，但加拿大和墨西哥两个邻国从整体来看仍是友好的。中国不同，它有14个邻国，跟某些重要邻邦如印度、日本和越南，还存在领土纠纷，由此中国的软实力被限制。虽然地理位置允许中国从陆地对南中国海实施控制，美国在那里没有领土要求，却在其他95%的公海里掌握着控制权。"

除去以上美国具有的优势，约瑟夫·奈伊认为最为重要的是，"美中之间没有战争的先兆。一方没有给另一方带来生存危机。第一次世界大战爆发前，德国于1990年超过了英国，英国对德国的恐惧引发了那场灾难。与那时不同，当今美国和中国都有时间化解冲突，而不必受到歇斯底里和恐惧的驱使。"

作者最后援引李光耀的话作为结语。他曾询问新加坡开国之父李光耀，中国是否有朝一日超过美国？

"他说不会。因为中国虽然拥有14亿人的智慧，但美国的开放可以让75亿人的智慧发挥更大的创造力，为美国带来好处。如果美国的这一开放政策得以延续下去，它的领导地位不仅在亚洲，很可能在世界其他地区也能持续下去。"

中国联日抗美？

《法兰克福汇报》就中日关系转暖发表评论，指出本次中国外长王毅出访日本的时机正值特朗普对这两个国家均挥起关税的大棒。两国接近发出的信号是，北京希望利用美国的贸易政策加大在地区的影响力。不过，日本外相河野太郎对记者谈话时否定了中方在美国钢材关税问题上向日方提出请求的报道 。

"特朗普的惩罚性关税瞄准的是美中和美日贸易逆差。中国就钢材和其他商品公布了反制措施，但日本至今仍保持了克制。"

安倍晋三首相本周将访问美国会晤特朗普总统。"日本作为美国紧密的盟友却还是上了制裁名单，让东京愤怒。不仅如此，特朗普最近指责日本使用不公道贸易手段的口气更不客气。媒体报道称，安倍建议两国在部长层面展开对话，交换对商贸各类问题的看法。美国希望尽快促成双边自由贸易，但日本不愿。安倍希望说服特朗普重返TPP谈判，TPP针对中国，旨在克服盗窃智力产权。"

"中国同日本的接近事出有因。去年，安倍缓和了对'一带一路'所持的拒绝态度。河野外相表示，日中可以就个案进行合作，条件是融资以及环保等国际标准得以保证。中国的'一带一路'倡议一般被解读为北京扩大在亚洲影响力的尝试，因此开始时日本就表示反对，也没有加入中国主导、为亚洲基建项目融资的亚投行。"

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