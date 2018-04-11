德语媒体：发动贸易战者必将失败

（德国之声中文网）《时代》告诉读者，特朗普并不是贸易战的始作俑者。在"发动贸易战者必将失败"一文中，作者写道，奥巴马总统在2009年时也曾是一名贸易战的斗士，他那时宣布，"从今天起，1000多名美国人又有了职业，因为我们减少从中国进口汽车轮胎。"《时代》报评论道，"以上数字是正确的，但接下来的故事却远非这般美好。发动关税战争的人，也许帮助了工会或者农民，但由此产生的灾难殃及全国。而这一点特朗普理应知道。"

当时"白宫为中国进口汽车轮胎征收35%的惩罚性关税。不出意料，进口轮胎减少：从1100万只降低到500万只。这是积极的一面。"

"只是战争总会牵涉到两方面。中国用进口鸡作为反制。其结果：美国对中国的肉鸡出口全面瘫痪，出口量只剩下了十分之一。美国家禽工业为此损失了十多亿美元。虽然这场战争对全美国而言无关痛痒，但对个别家禽企业而言则事关生死存亡。"

贬值人民币，抛售美债券？

同美国的贸易战一旦打响，中国手中至少还握有两项武器：贬值人民币以及抛售美国国债。中国购买的美国国债已累计高达1.17万亿美元。但许多迹象显示，中国将寻找其它途径。《法兰克福汇报》这样写道：

"北京迈出贬值人民币的步伐有多大的可能性？在位于北京的分析公司Gavekal Dragonomics任职的经济学家克里博尔（Arthur Kroeber）认为，几乎没有可能。他为此找出的政治解释是，'如果北京采取这样的步骤，那么就等于立即打破了公平交易的经济规则，它抓住经济作为人质来获取政治上的资本。'而北京贸易战的战略则恰恰相反：中国领导层面对国际社会希望扮演国际经济秩序捍卫者的角色：同特朗普总统正好相反，中国是理智、可靠的国际成员。中国新上任的央行行长易纲在今年度的博鳌论坛上也宣称，北京无意贬值人民币。"不过，该文继续写道：

"只是中国的事情并非由央行行长决定，最终的决策者是中共总书记习近平，在货币问题上也一样。中国政府声称，同美国的贸易战中，将不惜任何代价、奉陪到底，这些话听上去不像温和与理智的言论。假如它们不是空洞的辞藻，而是严肃的恫吓，人们便很想知道，从经济学角度，大规模出售美债或者贬值人民币，是否对北京而言是一种合理的做法。"

是阴谋，还是阳谋？

《法兰克福汇报》在另一篇题为"国际货币基金组织对举债发出警告"的文章中指出，虽然中国国家主席习近平在博鳌论坛期间做出表示，"一带一路"不像国际上有些人所称是中国的一个阴谋，它既不是二战之后的马歇尔计划，也不是什么中国的图谋，要有也是"阳谋"。但国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）仍然对这一地跨亚欧非的基建项目心存怀疑，要求中方给出更多的透明性。拉加德在北京表示：

"虽然世界各地的基础建设还相当的匮乏，但以往经验表明，项目失败以及资金被滥用的风险处处可见。尤其不少贫困国家在中国国有银行高额举债来参加'一带一路'项目，结果让国家财政受到限制，更无资金做其它项目了。"

《法兰克福汇报》对此这样解释道：

"在欧美不乏对中国'一带一路'项目持批评意见的政府。他们担心，中国借此扩大其在世界的影响力，并造成一些国家在资金方面对中国形成依赖的局面，而北京则会利用这一局面达到其政治目的，比如，促使欧盟内经济薄弱的成员国分化欧洲，在许多冲突领域瓦解欧盟统一的对华政策。"

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