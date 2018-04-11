德语媒体：发动贸易战者必将失败

德国媒体周四继续关注中美贸易战以及博鳌论坛。有专家分析，中国不会在这场战争中动用贬值人民币和抛售美国国债这两项手中握有的武器。
（德国之声中文网）《时代》告诉读者，特朗普并不是贸易战的始作俑者。在"发动贸易战者必将失败"一文中，作者写道，奥巴马总统在2009年时也曾是一名贸易战的斗士，他那时宣布，"从今天起，1000多名美国人又有了职业，因为我们减少从中国进口汽车轮胎。"《时代》报评论道，"以上数字是正确的，但接下来的故事却远非这般美好。发动关税战争的人，也许帮助了工会或者农民，但由此产生的灾难殃及全国。而这一点特朗普理应知道。"
当时"白宫为中国进口汽车轮胎征收35%的惩罚性关税。不出意料，进口轮胎减少：从1100万只降低到500万只。这是积极的一面。"
"只是战争总会牵涉到两方面。中国用进口鸡作为反制。其结果：美国对中国的肉鸡出口全面瘫痪，出口量只剩下了十分之一。美国家禽工业为此损失了十多亿美元。虽然这场战争对全美国而言无关痛痒，但对个别家禽企业而言则事关生死存亡。"
贬值人民币，抛售美债券？
同美国的贸易战一旦打响，中国手中至少还握有两项武器：贬值人民币以及抛售美国国债。中国购买的美国国债已累计高达1.17万亿美元。但许多迹象显示，中国将寻找其它途径。《法兰克福汇报》这样写道：
"北京迈出贬值人民币的步伐有多大的可能性？在位于北京的分析公司Gavekal Dragonomics任职的经济学家克里博尔（Arthur Kroeber）认为，几乎没有可能。他为此找出的政治解释是，'如果北京采取这样的步骤，那么就等于立即打破了公平交易的经济规则，它抓住经济作为人质来获取政治上的资本。'而北京贸易战的战略则恰恰相反：中国领导层面对国际社会希望扮演国际经济秩序捍卫者的角色：同特朗普总统正好相反，中国是理智、可靠的国际成员。中国新上任的央行行长易纲在今年度的博鳌论坛上也宣称，北京无意贬值人民币。"不过，该文继续写道：
"只是中国的事情并非由央行行长决定，最终的决策者是中共总书记习近平，在货币问题上也一样。中国政府声称，同美国的贸易战中，将不惜任何代价、奉陪到底，这些话听上去不像温和与理智的言论。假如它们不是空洞的辞藻，而是严肃的恫吓，人们便很想知道，从经济学角度，大规模出售美债或者贬值人民币，是否对北京而言是一种合理的做法。"
是阴谋，还是阳谋？
《法兰克福汇报》在另一篇题为"国际货币基金组织对举债发出警告"的文章中指出，虽然中国国家主席习近平在博鳌论坛期间做出表示，"一带一路"不像国际上有些人所称是中国的一个阴谋，它既不是二战之后的马歇尔计划，也不是什么中国的图谋，要有也是"阳谋"。但国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）仍然对这一地跨亚欧非的基建项目心存怀疑，要求中方给出更多的透明性。拉加德在北京表示：
"虽然世界各地的基础建设还相当的匮乏，但以往经验表明，项目失败以及资金被滥用的风险处处可见。尤其不少贫困国家在中国国有银行高额举债来参加'一带一路'项目，结果让国家财政受到限制，更无资金做其它项目了。"
《法兰克福汇报》对此这样解释道：
"在欧美不乏对中国'一带一路'项目持批评意见的政府。他们担心，中国借此扩大其在世界的影响力，并造成一些国家在资金方面对中国形成依赖的局面，而北京则会利用这一局面达到其政治目的，比如，促使欧盟内经济薄弱的成员国分化欧洲，在许多冲突领域瓦解欧盟统一的对华政策。"
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