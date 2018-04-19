德语媒体：危险的歪打正着

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"特朗普毫无教养，但是直觉非常准"为题，刊发评论指出，特朗普发动对中国的贸易战，从动机到方式全都是错的，但是偏偏就取得了对全世界都有利的成果。作者认为，这一方面固然是好事，另一方面也蕴藏着巨大的风险。

"特朗普发动贸易战的动机是他觉得美国因为巨额贸易逆差而吃亏，其手段则是会让美国人也付出代价、影响经济景气的关税。这都是错误的。但是这并不会改变一个事实：在连续多年的不作为之后，对北京以及柏林施加压力在原则上是正确的。虽然贸易逆差并不一定有害，也绝非什么国耻，但是，美国与中国、美国与德国之间的贸易失衡已经非常严重，全球经济的稳定都因此而受到了威胁。在数十份峰会的公报中，中国人以及德国人都签字同意这一点，但是却并没有付诸于实际行动。"

文章接着阐述了当前西方舆论界的普遍观点，即当前的贸易争端其实并不只事关贸易，而是关于21世纪的科技主导地位。"新的竞争对手出现、并挑战老牌企业的地位时，柏林、华盛顿的市场经济拥趸们几乎不会抱怨。不论从经济学理论来看，还是从消费者角度而言，更多竞争都是受欢迎的。不过，前辈们也会要求后来者要遵守既有的规则，也就是开放本土市场、杜绝侵犯知识产权。要是后来者不遵守这套规则，那么前辈就有理由进行反击。这种反击不必像特朗普上台后的那般横冲直撞，但是也不应像德国政客以及德国商界多年来对待中国崛起那样，只是毫无作用地吹耳边风。"

"有趣的是，特朗普对中国人的威胁还真的起了效果。虽然北京方面强调，宣布开放本土汽车市场和当前的贸易争端无关，但是时间上的紧密关联性已经说明了问题。对于全世界而言，这既是好消息，也是坏消息。好的一方面在于，中国意识到了问题的存在，而且显然愿意略微认真一些地对待他们也同样要求别人遵守的规则。坏的一方面则在于，特朗普极有可能被有望获取的成功冲昏头脑，从而确信最大施压策略、甚至讹诈策略是有效的政治手段。而我们可以确证的，只不过是：在贸易争端中，特朗普总算还是有一些正确的、多少可以理喻的企图，但是他依然缺乏教养、正直、严肃等品质。"

维也纳出版的《标准报》以"美国国债是特朗普的阿喀琉斯之踵"为题，评论指出，特朗普自己都不相信他的税务改革能够不依赖外来资金。

"特朗普的税务改革计划不仅仅让大企业和富人高兴，这一方案也包含许多有意义的内容。比如激励企业将海外的资产重新转移回到美国，在国内进行投资。但是，特朗普的这项宏大计划有着一个阿喀琉斯之踵：资金。财政赤字、公共债务将会因为税收锐减而爆炸式猛增。"

"即便债务飚升，华盛顿也依然能够搞到资金。问题只是：钱从谁处来？借款条件又如何？如果利率普遍攀升的同时还伴随着高涨的风险溢价，那么其借款成本就会上升。而且，地缘政治在这里也不应被忽视：在贸易争端中，特朗普将矛头对准中国，但中国正是美国最大的海外债主。"

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