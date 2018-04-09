德语媒体：博鳌是达沃斯的重演？

（德国之声中文网）《南德意志报》的报道题为"自由化，当方便的时候"（Liberal, wenn es passt）。文章写道：

"中国的国家宣传许诺这将是一个了不起的讲话，具有历史性的突破。因此数天来，在华记者、外交官和外企在猜测，习近平主席在博鳌经济论坛上会宣布什么。新的自贸区？期待已久的中国经济的开放？与美国贸易争议的结束？北京的高官激起这一想象：新任央行行长易纲在3月获任命后说：'请看博鳌论坛。'上周，外长王毅在外交部举行媒体吹风会。这极为罕见。王毅宣布：'习主席将在博鳌论坛致开幕辞。'他没有透露详情。但吹风会还是在国家电视台直播。当周二早晨习近平出现在讲台前时，关注度已有了保障。毕竟这也是中国国家主席自美国总统特朗普宣布对中国产品征收惩罚性关税以来的首次亮相。世界两大经济体有爆发贸易战的风险。那么习近平想到了什么举措？鲜有新的。"

《法兰克福汇报》的报道题为"中国欢庆开放"（China zelebriert die Öffnung）。文章写道：

"鉴于与美国的贸易冲突不断涌动，习近平的致词可被视为对华盛顿新近威胁对1500亿美元中国产品征收惩罚性关税的回应。这是中国国家主席首次就此公开表态。习近平没有点名美国或特朗普。在热带岛屿海南，习近平提出旨在向外国投资者开放中国市场的四点计划。但他几乎没有超出过去中国政府已经宣布过的。"

"习近平看来想要与一年前他在达沃斯世界经济论坛上的讲话建立关联。当时，他对自由贸易的宣言在国际上获得巨大的称许。"

"博鳌论坛上的欧洲发言者奥地利总统范德贝伦与荷兰首相吕特努力避免北京所引发的印象，即欧洲在贸易冲突中反对美国、站在中国一边。吕特尽管与习近平一样表态反对保护主义，但同时呼吁为所有市场参与者提供'透明、公平竞争'的同等条件。这或可被理解为对中国的警告。"

《新苏黎世报》的报道题为"中国释放对话信号"（China signalisiert Dialogbereitschaft）。文章写道：

"自2002年以来，博鳌经济论坛每年举办，被视为亚洲版的达沃斯世界经济论坛。习近平用其发言向与会者以及世界表明，中国在新近与美国的争议中所扮演的角色：他将自己塑造为国际自由贸易真正的捍卫者。"

"对于习近平在博鳌经济论坛上的发言，恐怕应这样理解：中国在与美国的贸易冲突中愿意对话。对话的意愿通过宣布进行改革加以强调，尽管许多宣布的措施并不新鲜，比如在达沃斯世界经济论坛就曾有过承诺。北京由此对华盛顿的要求作出回应，但同时并不作出直接的让步。因为习近平想要的更多，他想要向世界描绘一幅新的国际关系的画面：在这一画面里，自由贸易真正的捍卫者如今是在北京。"

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