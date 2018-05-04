德语媒体：华盛顿要价 罔顾现实

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表题为"华盛顿要价 罔顾现实"的评论，指出为期两天的美中贸易谈判没有达成实质性结果的原因是美方的要价太高。那份"要求目录"不仅将矛头对准贸易赤字，也将提升产业竞争力的"中国制造2025"作为眼中钉。对特朗普来说，最痛恨的是美中贸易赤字。去年，这一数额高达3752亿美元。

"美国代表团要求中国在2020年年底之前，减少2000亿美元的贸易赤字，即增加来自美国的进口以及购买美国的服务。据咨询公司凯投宏观（Capital Economics）得到的数字，华盛顿希望明年就能降低1250亿美元的贸易赤字，2020年再度降低750亿美元。"

"这样的要求与现实拉开多大的距离，看一眼下面的统计就清楚了：去年美国向中国出口了1304亿美元的商品。由此仅在明年中国进口美国的物资就必须翻倍（才能满足华盛顿的要求），而在过去5年里美国商品的进口额年平均增长率只有4%。即便中国买尽美国的天然气和石油出口，美国对中国的贸易逆差也只降低700亿欧元。这凯投宏观的经济学家指出的。"

美国凭借"301条款"调查结果作为依据，计划对来自中国价值500亿美元的商品课征25%的关税。而今年3月22日美国贸易代表的报告公布后5天，世界贸易组织（WTO）的斡旋委员会便召集了会议：

"根据中美研究所（Institute for China-America Studies）研究员古普塔（Sourabh Gupta）的文章，美国代表在这次会议上也不得不承认，中国在技术转让和保护知识产权方面没有违背世贸的相关规定。古普塔还指出美方在辩论时的一个缺陷：多年来美国贸易代表不断发表全球性有关知识产权保护的'301调查报告'，假如过去手中握有中国犯规的把柄，美国政府一定早就到世贸告状了。有例在先，美国对这类情况毫不手软。"

在产业政策方面，北京效仿了一些美国的做法

《新苏黎世报》另一篇标题为"西方面对中国无所适从"的评论直指国家补贴的问题。文章说，"美中目前的纠纷，乍看似乎只涉及贸易赤字和工业政策。其实西方的担心还要大得多，他们担心中国不仅会夺走他们舒舒服服的位置，还会按照自己的逻辑制定新的经济游戏规则。"

文章指出：

"美国曾依赖国家制定工业政策，人们直到今天都能从中获取好处。经济学家罗施（Stephen Roach）曾谈及艾森豪威尔总统1961年将实力雄厚的军工产业作为技术革新的对象，使用国家的税款进行补贴。这一美国国家产业政策的结果迄今为止一直在全世界影响着人们的日常生活：互联网、卫星导航、半导体领域的技术突破、制药领域的进步或者原子技术，均是靠纳税人补贴的美国技术革新的见证。"

"但一见到中国的崛起，便很自然地对以上事实避而不谈。中国的产业规划政策'中国制造2025'遭到攻击，因为中国希望在挑选出的10个领域未来赶超工业国家。美国和欧盟的批评认为，中国用国家补贴扭曲了竞争条件，使某些领域出现了生产过剩。"

"中国当权者的思维方式却是可以理解：他们国家不该重复其他许多新兴经济体的命运，进入'中等收入陷阱'而不能自拔。这一背景下毫不奇怪，如果中国人强调，我们不愿让自己缝制衬衣和长裤、而西方生产高科技产品的分工局面继续下去。向增值产业链的上游攀登，变成像工业国家一样富裕，是合理合法的。中国共产党的顶层设计能否走出一条正确的道路，还有待检验。 但至少在产业政策方面，北京效仿了一些美国的做法。"

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