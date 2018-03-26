德语媒体：北京尚未动真格！

（德国之声中文网）"从这天起，中国对美国的１２８项进口商品中止关税减让义务。不过涉及的关税规模其实不大，约为30亿美元。" 德国"焦点在线"（Focus Online）本周一（4月2日）发表的一篇文章这样评价中国对一些美国进口产品征税的举动。文章写道："中美贸易交易额每年至少要达到5700亿美元。中国因此也成了美国最大的贸易伙伴--并且，北京并不是依赖的一方：许多商品，美国都要依靠中国的进口，比如电子产品。"

联合作者Philine Lietzmann与Tatjana Grassl认为，北京此举"打击性不大，针对性很强。"文章写道："措施尤其影响到美国南部各州的农民，他们是特朗普的核心支持者。如果这些美国人感觉受到了波及，可能很快就不再支持这名美国总统。现在，中国的进口法规已经明显严于欧美，进口商已经被这种负担压得难以呼吸。"

文章接着写道："如果北京动真格，美国很快就能感受到中国的报复效应"。中国是美国国债的最大持有国，持有约1.2万亿美元，如果中国大规模抛售美国国债，对特朗普将是一场灾难。

中国也可以给美国汽车制造商设置更高的门槛。外国公司在中国都需要一家本土公司进行合资。文章写道："尤其是在汽车行业，合资企业非常普遍，比如大众，或者美国的通用汽车。如果中方取消合作，汽车制造商就不得不从他们最大的汽车市场撤出。"

另外，随着时间的变迁，除了韩国之外，中国已经成为全球最大的电子产品生产商："电视、笔记本电脑、IPhone大部分都来自中国的共产。如果中国叫停对美国的出口，将极大地给美国公司和消费者带来影响，因为他们依赖中方。"

这篇标题为"比特朗普更谨慎：中国加征关税，什么是目标，什么不是目标"（Besonnener als Trump: Was China mit seinen Strafzöllen bezweckt - und was nicht）文章在末位总结道："中国有多大可能会采取这些措施，这大概要取决于美国是否会进一步挑衅。只要华盛顿维护了中国领导人的脸面，他们可能不会冒险将事态演变成一场贸易战。同时，北京上周表示：中国将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。"

中国的太空计划

"天宫一号"重返大气层的消息引起了《新苏黎世报》（NZZ）的注意，该媒体昨日（4月1日）发表了一篇题目为"中国也想成为太空强国"（China wird auch im All zur Weltmacht）的文章。作者Daniel Hug写道："中国正在成为继美俄之后的第三个太空大国。根据《经济学人》最近的报道，去年，中国发射了18枚火箭（计划共发射30枚），美国发射了29枚，俄罗斯20枚。今年中国计划开展了更多的项目。"

中国航天的"五年计划" 月球背面 12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

中国航天的"五年计划" 玉兔长眠 而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

中国航天的"五年计划" 遥遥在望 白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

中国航天的"五年计划" “全副武装” 在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

中国航天的"五年计划" 深而益远 除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

中国航天的"五年计划" 重型火箭 而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

中国航天的"五年计划" 全新基地 值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

中国航天的"五年计划" 空间站 令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

中国航天的"五年计划" 成熟技术 不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

中国航天的"五年计划" 太空女侠 在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

中国航天的"五年计划" 导航系统 白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

中国航天的"五年计划" 国际合作 中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。 作者: 文山







作者指出，中国希望向外界证明它拥有世界顶尖的技术，可以飞往月球和火星。在一系列太空计划中，出现了一个瑞士品牌的身影：瑞士名表公司泰格豪雅（TAG Heuer）希望能够在中国市场上占据更多份额。今年12月将启动的"嫦娥四号"任务将成为首个在月球背面着陆和探索的探测器，泰格豪雅的标志出现在"嫦娥四号"上。文章写道："这个来自瑞士拉绍德封（La Chaux-de-Fonds）的钟表公司，2011年才进入到中国，在市场上毫不起眼。这是该公司唯一一次给14亿中国人脑中留下印象的珍贵机会。"

为什么中国人选择了泰格豪雅呢？参观巴塞尔钟表展会的中国航天领域专家徐光裕接受采访时说："1962年，泰格豪雅伴是第一支随人类进入太空的瑞士手表。当时美国宇航员约翰·格伦（John Glenn）曾将一枚泰格豪雅计时表佩戴在了宇航服外。徐光裕表示'我们与泰格豪雅分享相同的价值'。"文章作者指出，美国宇航局曾在20世纪60年代为月球之旅曾寻找合适的表，经受了几次严格测试，欧米茄的速霸被选中："不过显然，中国人并不想知道的那么详细。"