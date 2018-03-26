德语媒体：北京尚未动真格！

中国出手了，北京宣布对美国进口的一些产品加征关税。有德语媒体认为，涉及关税仅30亿美元的规模表明，中国并没有真与美国打贸易战的意思。此外，"天宫一号"重返大气层也是德媒关注的一个话题。
（德国之声中文网）"从这天起，中国对美国的１２８项进口商品中止关税减让义务。不过涉及的关税规模其实不大，约为30亿美元。" 德国"焦点在线"（Focus Online）本周一（4月2日）发表的一篇文章这样评价中国对一些美国进口产品征税的举动。文章写道："中美贸易交易额每年至少要达到5700亿美元。中国因此也成了美国最大的贸易伙伴--并且，北京并不是依赖的一方：许多商品，美国都要依靠中国的进口，比如电子产品。"
联合作者Philine Lietzmann与Tatjana Grassl认为，北京此举"打击性不大，针对性很强。"文章写道："措施尤其影响到美国南部各州的农民，他们是特朗普的核心支持者。如果这些美国人感觉受到了波及，可能很快就不再支持这名美国总统。现在，中国的进口法规已经明显严于欧美，进口商已经被这种负担压得难以呼吸。"
文章接着写道："如果北京动真格，美国很快就能感受到中国的报复效应"。中国是美国国债的最大持有国，持有约1.2万亿美元，如果中国大规模抛售美国国债，对特朗普将是一场灾难。
中国也可以给美国汽车制造商设置更高的门槛。外国公司在中国都需要一家本土公司进行合资。文章写道："尤其是在汽车行业，合资企业非常普遍，比如大众，或者美国的通用汽车。如果中方取消合作，汽车制造商就不得不从他们最大的汽车市场撤出。"
另外，随着时间的变迁，除了韩国之外，中国已经成为全球最大的电子产品生产商："电视、笔记本电脑、IPhone大部分都来自中国的共产。如果中国叫停对美国的出口，将极大地给美国公司和消费者带来影响，因为他们依赖中方。"
这篇标题为"比特朗普更谨慎：中国加征关税，什么是目标，什么不是目标"（Besonnener als Trump: Was China mit seinen Strafzöllen bezweckt - und was nicht）文章在末位总结道："中国有多大可能会采取这些措施，这大概要取决于美国是否会进一步挑衅。只要华盛顿维护了中国领导人的脸面，他们可能不会冒险将事态演变成一场贸易战。同时，北京上周表示：中国将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。"
中国的太空计划
"天宫一号"重返大气层的消息引起了《新苏黎世报》（NZZ）的注意，该媒体昨日（4月1日）发表了一篇题目为"中国也想成为太空强国"（China wird auch im All zur Weltmacht）的文章。作者Daniel Hug写道："中国正在成为继美俄之后的第三个太空大国。根据《经济学人》最近的报道，去年，中国发射了18枚火箭（计划共发射30枚），美国发射了29枚，俄罗斯20枚。今年中国计划开展了更多的项目。"
作者指出，中国希望向外界证明它拥有世界顶尖的技术，可以飞往月球和火星。在一系列太空计划中，出现了一个瑞士品牌的身影：瑞士名表公司泰格豪雅（TAG Heuer）希望能够在中国市场上占据更多份额。今年12月将启动的"嫦娥四号"任务将成为首个在月球背面着陆和探索的探测器，泰格豪雅的标志出现在"嫦娥四号"上。文章写道："这个来自瑞士拉绍德封（La Chaux-de-Fonds）的钟表公司，2011年才进入到中国，在市场上毫不起眼。这是该公司唯一一次给14亿中国人脑中留下印象的珍贵机会。"
为什么中国人选择了泰格豪雅呢？参观巴塞尔钟表展会的中国航天领域专家徐光裕接受采访时说："1962年，泰格豪雅伴是第一支随人类进入太空的瑞士手表。当时美国宇航员约翰·格伦（John Glenn）曾将一枚泰格豪雅计时表佩戴在了宇航服外。徐光裕表示'我们与泰格豪雅分享相同的价值'。"文章作者指出，美国宇航局曾在20世纪60年代为月球之旅曾寻找合适的表，经受了几次严格测试，欧米茄的速霸被选中："不过显然，中国人并不想知道的那么详细。"