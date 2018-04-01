德语媒体：假惺惺的美国 赤裸裸的中国

(德国之声中文网) 维也纳出版的《评论报》（通常译“标准报”）以"假惺惺的贸易战战士"为题，刊发评论指出，当今国际关系错综复杂，已经不能简单地用非赢即输的逻辑来衡量。

"和很多民族主义者一样，特朗普也具有将复杂事物简单化并加以政治化利用的天赋。比如，他创造了这样一种说法：'上一次，我们是什么时候在贸易协定中打败了中国？'这句话已经完整交代了特朗普的国际经济观点。在这位地产大亨眼中，全球化就是非此即彼、你死我活的斗争。"

"特朗普并不孤单。德国选项党、奥地利自由党、匈牙利总理奥尔班(Viktor Orbáns)领衔的青民盟都有着相似的语调。民粹主义者以及民族主义者的战略总是有着类似的模式：将国家之间多样化的经贸关系简化为某一个方面，然后宣称自己国家是真正的输家；民粹主义者则向民众许诺，将击败对手、赢得胜利。"

"现在，特朗普正在对中国玩这场游戏。美国总统指责中国人对美出口额大于进口额。诚然，中国人某些做法并不公正，比如窃取知识产权、低价倾销钢材。特朗普的谈判策略有可能非常具有攻击性：本周四，美国政府贸易代表团抵达北京，就两国经贸关系进行谈判。"

"但是，全球最强大经济体将自己包装成国际秩序的最大输家，这实在是太假了。经济学家指出，中国贸易顺差的大约一半都是因为中国充当世界工厂。中国工人负责组装苹果手机，而产业链的主要部分却在其他地方，比如负责软件开发的美国。只不过特朗普的讲话不会提到这一点。"

德国《法兰克福汇报》则以"中国的世界秩序"为题，点评了中国首次在南沙群岛部署巡航导弹一事。文章指出，让中国得以在亚洲地区加强霸权的，正是东南亚国家自己。

"在南中国海地区，全世界都能了解到中国人畅想的未来世界秩序。北京毫不顾忌法律现状以及来自其他国家的主权诉求，他们直接制造既成事实。中国人先是将小岛礁扩建成能降落飞机的大型岛屿，现在又部署了导弹。而其他国家，则只能要么无能为力,不敢正面较量；要么就在所谓'谈判'中向北京屈服。这些国家没有团结起来一致对付地区最强国，这点对中国很有利。"

"尤其不光彩的是菲律宾总统杜特尔特。尽管菲律宾在南海国际仲裁中胜诉，但是对于杜特尔特而言，杀害菲律宾人显然要比捍卫国家主权更重要。和西方国家不同，中国并没有批评杜特尔特的做法，因此后者就在外交上百依百顺。而这，也是中国畅想的新世界秩序之一部分。"

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