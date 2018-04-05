德语媒体：中美贸易战 欧盟很受伤

中美之间的贸易争端依旧是受到德媒关注的焦点。《世界报》认为，在两国的互相伤害中，输家不仅是美国农民或者中国工人，欧洲也会受到影响。《萨克森报》也持相似观点，该媒体具体分析了欧盟的哪些行业将会遭到波及。
（德国之声中文网）《世界报》昨天（4月6日）发表的一篇文章认为，中美贸易的互怼之中，欧盟会受到很大的影响。作者开篇引出了特朗普周四晚间的新动向，他让美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）就中国商品加征税进行调查，涉及的金额规模达到1000亿美元。对全球各地的股市来说，这是坏消息："特朗普的最新威胁仅是美国与其主要贸易伙伴互怼之间新的转折点。以牙还牙，互相伤害。"
作者Jan Dams接着点出了文章的主题："争议从相对来讲简单明了的惩罚性关税开启，可能会演变成一场贸易大战。 这场战争的输家也可能是欧洲人。"
几个月来，这两个经济大国之间的争吵愈发激烈。 特朗普宣布对钢铁和铝征收惩罚性关税，针对的是所有贸易伙伴。 然后他开始给一些国家，比如墨西哥和加拿大免除关税，之后是欧盟，最终剩下的国家中，尤其是中国受到影响："美国与贸易伙伴因为出口贸易引发的一场争端，早就上升到了另外一个层面。欧盟商品对美顺差的问题上，特朗普将提高北约盟国军费开支的要求与征收关税威胁混为一谈。与中国的你来我往中，美国人也间接的将毫不相关的争议话题混在一起。"
题目为"贸易战中的愚蠢一方会是欧洲"（Die Dummen im Handelskrieg werden die Europäer sein）的文章接着写道， 长期以来，欧洲与北京对话中一直轻声细语的批评，美国总统直接大声公开地喊抨击，指责中国盗窃贸易伙伴的技术、给外国企业进入中国市场设置高门槛等等。文章评价道："特朗普的惩罚性关税是美国试图主导控制这种发展趋势的尝试。欧洲甚至可以将此视为正确的目标，但美国的行为方式有着严重伤害全球贸易，世界经济的潜在威胁。"
观察人士指出，中美之间的互相伤害，不仅会涉及到美国种植大豆的农民，或者是中国工厂的工人。对于目前没有加入进来的第三方--欧洲，可能也会造成负面后果。美国智库彼得森国际经济研究所的布朗（Chad P. Brown）担忧事态以后会朝着这个方向发展：特朗普用关税惩罚中国。中国出手反击，向美国农产品征税。特朗普给农民提供资金扶持。特朗普在本周四发表的声明中称"我已经委托经济部长在其他内阁成员的协助下，实施保护美国农民和农业利益的计划。 "
布朗担心，最终，欧洲、加拿大等等会成为愚蠢的第三方，因为美国农民得到扶持，这些国家的农民在全球市场上就会更加缺乏竞争力："特朗普的贸易政策可能会把所有人都拉进一场冲突的漩涡，最终，每个人都是输家。"
增长下滑、失业率上升
欧盟如果被卷入这场纷争会受到什么样的具体影响呢？《萨克森报》（Sächsischen Zeitung）周六（4月7日）刊登的一篇报道作出了详细的分析。文章作者、该报驻布鲁塞尔记者Mirjam Moll采访了柏林德国经济研究所所长马塞尔·弗雷兹策尔（Marcel Fratzscher）。后者担心，欧盟无法保护自己，只能控制损失的规模。他认为，如果中美动真格打起贸易战，欧盟也会受伤，在未来5年内就会出现经济增长下滑，失业率上升--德国也会受到牵连。受到影响的可能包括机械制造、汽车工业等等。
目前情况仍不明朗，文章写道："美国国会5月初将就对中国征收惩罚性关税举行听证会，按照计划，最终的决定将在5月22日做出。" 欧盟议会国际贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）表示："取决于升级如何继续下去" ，如果华盛顿的"理性力量"不能成功让特朗普放缓政策，会造成"致命性的后果"。
文章评价道："目前还看不到这种迹象，每天都会出现新的威胁言论。最初对500亿美元的中国商品加征关税，现在规模上升到1000亿美元。"
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