德语媒体：中美贸易战 欧盟很受伤

（德国之声中文网）《世界报》昨天（4月6日）发表的一篇文章认为，中美贸易的互怼之中，欧盟会受到很大的影响。作者开篇引出了特朗普周四晚间的新动向，他让美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）就中国商品加征税进行调查，涉及的金额规模达到1000亿美元。对全球各地的股市来说，这是坏消息："特朗普的最新威胁仅是美国与其主要贸易伙伴互怼之间新的转折点。以牙还牙，互相伤害。"

作者Jan Dams接着点出了文章的主题："争议从相对来讲简单明了的惩罚性关税开启，可能会演变成一场贸易大战。 这场战争的输家也可能是欧洲人。"

几个月来，这两个经济大国之间的争吵愈发激烈。 特朗普宣布对钢铁和铝征收惩罚性关税，针对的是所有贸易伙伴。 然后他开始给一些国家，比如墨西哥和加拿大免除关税，之后是欧盟，最终剩下的国家中，尤其是中国受到影响："美国与贸易伙伴因为出口贸易引发的一场争端，早就上升到了另外一个层面。欧盟商品对美顺差的问题上，特朗普将提高北约盟国军费开支的要求与征收关税威胁混为一谈。与中国的你来我往中，美国人也间接的将毫不相关的争议话题混在一起。"

题目为"贸易战中的愚蠢一方会是欧洲"（Die Dummen im Handelskrieg werden die Europäer sein）的文章接着写道， 长期以来，欧洲与北京对话中一直轻声细语的批评，美国总统直接大声公开地喊抨击，指责中国盗窃贸易伙伴的技术、给外国企业进入中国市场设置高门槛等等。文章评价道："特朗普的惩罚性关税是美国试图主导控制这种发展趋势的尝试。欧洲甚至可以将此视为正确的目标，但美国的行为方式有着严重伤害全球贸易，世界经济的潜在威胁。"

观察人士指出，中美之间的互相伤害，不仅会涉及到美国种植大豆的农民，或者是中国工厂的工人。对于目前没有加入进来的第三方--欧洲，可能也会造成负面后果。美国智库彼得森国际经济研究所的布朗（Chad P. Brown）担忧事态以后会朝着这个方向发展：特朗普用关税惩罚中国。中国出手反击，向美国农产品征税。特朗普给农民提供资金扶持。特朗普在本周四发表的声明中称"我已经委托经济部长在其他内阁成员的协助下，实施保护美国农民和农业利益的计划。 "

特朗普有关中国的雷人雷语 “我爱中国” 特朗普说话喜欢走极端，谈及中国也不例外。虽然2016年在竞选中曾大呼“我爱中国”，但他对北京的评价却并非总是那么积极。他对中国大陆的评论哪些最为让人侧目？

特朗普有关中国的雷人雷语 “中国强奸了我们的国家” 谈及美国贸易逆差，特朗普在一次竞选活动上又语出惊人。他说：“我们不能再允许中国强奸我们的国家。他们现在就是这么做的。这是世界史上最大的偷窃行为。”据当地媒体报道，2011年，特朗普在新罕布什尔州国防制造商之旅中就说过“中国在强奸我们国家”这样的话。

特朗普有关中国的雷人雷语 “朝鲜半岛其实曾是中国的一部分” “他（习近平）提起了中国和朝鲜半岛的历史，不是朝鲜，而是朝鲜半岛。众所周知，这段历史已过去了数千年，发生了很多战争，朝鲜半岛其实曾是中国的一部分。“在今年4月和习近平会晤后，特朗普这样告诉《华盛顿邮报》记者。这番话马上引起了韩国的关注，中国外交部也出面说，没有必要担心。

特朗普有关中国的雷人雷语 “请他们去麦当劳” 在2015年的一次集会上，特朗普说，“我要打败中国人，我完全可以赢过中国。你们只要足够聪明也可以打败中国人。但是我们的人民不知道怎么做。我们给中国的领导人设国宴。而我说，为什么你给他们设国宴呢？他们搞得我们支离破碎。请他们去麦当劳好了，然后再回到谈判桌上。”

特朗普有关中国的雷人雷语 “我懂得中国人的思维” 这是个杜撰的故事：据称特朗普在2011年接受新华社采访时说，“我过去几十年读了几百本关于中国的书。我懂中国人。我跟中国人做了很多生意。我懂得中国人的思维。”但是，一些人说根本没有这样一个采访。唯一留存的证据是洛杉矶时报的一条博文。

特朗普有关中国的雷人雷语 “气候变暖归咎于中国” 特朗普经常用他喜欢的社交媒体来宣布外交政策目标，攻击敌人。2012年，特朗普在推特上说，地球变暖的是中国人为了自身利益编造的，目的在于让美国的企业变得没有竞争力。



布朗担心，最终，欧洲、加拿大等等会成为愚蠢的第三方，因为美国农民得到扶持，这些国家的农民在全球市场上就会更加缺乏竞争力："特朗普的贸易政策可能会把所有人都拉进一场冲突的漩涡，最终，每个人都是输家。"

增长下滑、失业率上升

欧盟如果被卷入这场纷争会受到什么样的具体影响呢？《萨克森报》（Sächsischen Zeitung）周六（4月7日）刊登的一篇报道作出了详细的分析。文章作者、该报驻布鲁塞尔记者Mirjam Moll采访了柏林德国经济研究所所长马塞尔·弗雷兹策尔（Marcel Fratzscher）。后者担心，欧盟无法保护自己，只能控制损失的规模。他认为，如果中美动真格打起贸易战，欧盟也会受伤，在未来5年内就会出现经济增长下滑，失业率上升--德国也会受到牵连。受到影响的可能包括机械制造、汽车工业等等。

目前情况仍不明朗，文章写道："美国国会5月初将就对中国征收惩罚性关税举行听证会，按照计划，最终的决定将在5月22日做出。" 欧盟议会国际贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）表示："取决于升级如何继续下去" ，如果华盛顿的"理性力量"不能成功让特朗普放缓政策，会造成"致命性的后果"。

文章评价道："目前还看不到这种迹象，每天都会出现新的威胁言论。最初对500亿美元的中国商品加征关税，现在规模上升到1000亿美元。"

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