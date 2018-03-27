德语媒体：中朝峰会 各取所需

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周四（3月29日）在其政治版发表署名文章"一段生锈的友谊（Eine eingerostete Freundschaft）"。文章写道："清华-卡内基全球政策中心的核武器专家赵通表示：'朝鲜准备好为无核化这个远景目标做出政治承诺' 。但是，赵通指出，朝鲜并没有将削弱核和导弹计划提上日程。相反：正因为朝鲜核计划已取得显著进展，使该国具备了'基本的核威慑能力'。金正恩才做好了谈话的准备。"

文章继续分析："这名年轻的独裁者从北京获得了必要的支持。也因为和特朗普的会谈对他而言不无风险。如果美国方面对会谈结果不满意，华盛顿可以将此作为发动军事行动或者要求加强制裁的借口。赵通认为：'与中国搞好关系是对金特会可能失败提前进行保险'。"

《法兰克福汇报》的作者接着写道："中国则努力打破这样的印象：北京在解决核冲突的外交努力中现在仅扮演次要角色。"该报还注意到新华社的相关报道："金正恩面告习近平：'当前，朝鲜半岛局势急速前进，发生不少重要变化，从情义上和道义上，我也应该及时向习近平总书记同志当面通报情况。'"

《法兰克福汇报》的文章随后援引美国智库史汀生中心中国专家孙云的评论指出："中国想要保持其重要性的愿望和朝鲜想要中美展开竞争的愿望，促成了此次会谈。"

中朝双方各有目的

"中国的外交成功"

瑞士《新苏黎世报》在一篇题为"金正恩找北京合作（Kim Jong Un holt Peking ins Boot）的文章中指出："这次出乎意料的访问对中国而言是一次外交成功。朝鲜最高领导人和美国总统计划于五月会面的消息传出后，北京虽然不懈地努力对这一进展表示赞成，也不断地重复半岛'去核化'、'和平'和'稳定'等关键词，但是过去几周内，中国领导人也开始愈加担心：平壤和华盛顿可能走近的同时，北京只能扮演观众的角色。"

文章接着分析道："问题是：在对北京进行多次挑衅后，朝鲜领导人为何现在想和习近平握手。看来他是想表明：作为朝鲜常年的保护国，中国将继续支持该国。这是一个不可低估的有力手段，因为与特朗普举行峰会之际也是两个势不两立的世界相遇的时候。金正恩应该清楚，会谈失败会带来哪些后果。平壤不会忽略美国总统在必要时军事解决冲突的考量。"

德国《每日镜报》就金正恩访华采访了来自日本的朝鲜问题专家阪田恭代（Yasuyo Sakata）。当被问及中朝峰会对朝鲜半岛的意义时，阪田恭代表示："为占领战略上风，金正恩又下了一步棋。而习近平，尽管对金正恩的开放策略深表失望，也巧妙地利用了此次访问，参与对话进程。这将进一步改变朝鲜半岛的政治能动性。"

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 兄弟友谊 朝鲜领导人金日成执政期间经常访问中国，仅公开的就有十余次。中国与朝鲜是邻邦又是盟友，朝鲜战争期间，中国派出“志愿军”赴朝与美军作战。中朝两国领导人之间的联系也十分紧密。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 老友接站 1958年11月，金日成访华，到达北京站后，与迎接他的周恩来乘敞篷车驶向长安街。据称金日成与周恩来的关系不同一般， 每次见面都会长谈。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 最后的握手 1975年，毛泽东在北京中南海接见来访的金日成。这是两人的最后一次会面，次年毛泽东去世。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 斯大林的礼物 这是斯大林送给金日成的礼物，后成为朝鲜领导人专列。金日成出访很少坐飞机，只要可能，几乎都是乘火车。对此外界有不少猜测，一般认为是出于安全考虑。这辆机车现在存放在朝鲜元山市。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 三位领导人迎接 1991年，金日成再度访华，中国国家主席杨尚昆（左一）、中共中央总书记江泽民、总理李鹏（右一）到火车站迎接。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 子承父业 法新社的这一资料图片为1994年3月，金日成、金正日父子在朝鲜驻北京大使馆。1994年7月，金日成因病去世。金正日继承其权力成为朝鲜党和国家领导人。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金正日的“第一次” 2000年5月，金正日应中国国家主席江泽民的邀请，对中国进行非正式访问。这是金正日1994年继承权力后首次访华。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 频繁到东北 2010年5月，金正日再次访华，与中国领导人胡锦涛在北京会晤。胡锦涛在任期间，金正日曾5次访华。最后3次几乎集中在一年时间里，且每次均在东北三省进行参观考察。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 21世纪的专列 金正日无论国内外出访一律乘火车。 图为2011年金正日访俄乘坐的专列在俄罗斯远东。据说有一节车厢经过特别改装，装运的是金正日的奔驰防弹轿车，可直接从火车上开到地面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 安全接地气 有报道称，金正日曾在1976年一次直升机坠落事故中受伤，从此惧怕坐飞机，因而选择火车出行。此外火车行程的安全保密工作也可做到极致。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “非正式”是常态 金正日担任领导人10年间共7次访问中国，均为非正式访问。而且访华日程相当保密，多是访问结束以后，他已经返回朝鲜，才由中朝双方的官方媒体进行报道。图为2010年5月金正日在大连下榻的酒店前。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “三世”访华 2018年3月27日，多家国际媒体报道，有迹象显示，朝鲜领导人金正恩或其高级代表对中国进行了秘密访问。金正恩计划于4月底及5月分别与韩国总统文在寅、美国总统特朗普举行高峰会晤。在此敏感时刻，到访重要友邦中国似乎顺理成章。一天之后（3月28日）中朝两国官媒证实了金正恩访华并与习近平会面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 神秘车队 3月27日，一列黑色轿车组成的车队驶过北京站前被清空的街道。不同寻常的安全警戒措施引起各种猜测。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 来自北方的绿色列车 韩联社发布的这张图片显示的这列绿皮火车，被指为来自朝鲜的高层人物专列。该图3月26日摄于北京，最初发布在中国社交媒体微博上。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金习会 中国官媒新华社3月28日公布的这张照片，中共总书记习近平和夫人彭丽媛迎接来访的朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主。 作者: 叶宣



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