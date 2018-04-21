德语媒体：中国龙何以敲开东南欧大门？

（德国之声中文网） "问题不是中国没有针对欧洲的长期战略，而是欧洲没有对中国的长期战略。" 奥地利《信使报》（Kurier）开头先引出了德国前外长加布里尔（Sigmar Gabriel）说过的一句话。作者接着直奔主题：由奥地利第一银行（Erste Group ）和奥地利国防大学举办的活动上，与会者都同意这个观点，这场讨论会议的主题是："龙即将破门而入。北京在东南欧的举措和欧盟的回应。"

文章接着言简意赅地写到，结论是：中国变得更加聪明了。作者Martina Salomon指出，奥地利和平安全与冲突管理研究所所长费希汀格（Walter Feichtinger）表示，中国制定几十年，甚至几个世纪的长远计划的时候，西方国家最多给一届政府制定短期计划。在全球各地还没有一个像"一带一路"这种规模的项目。

在他看来，中国的扩张愿望也具有军事上的重要性。奥地利第一银行分析部门主管莫斯别克（Friedrich Mostböck）说，在欧洲，比起军事利益，中国更感兴趣的是经济利益。在这种背景下，一些国家，比如希腊受到益处。中国航运集团远洋运输（COSCO，简称中远集团）收购了希腊最大港口比雷埃夫斯港（Piraeus）的多数股权。文章接着写道："多年来受到关注的中国'收购潮'并非没有风险：被收购的公司，其技术知识有可能被拿走。给一些可能永远偿还不起的国家慷慨地提供大笔贷款。正如国际货币基金组织曾提出的批评，这有可能促生新的依赖性。"

标题为"小心'龙'：更加聪明的中国"（Vorsicht vor dem „Drachen": China ist schlauer）的文章写到，北京正在利用欧盟内部的分歧，在东欧获得立足点。参加会议的人大多同意这个观点。不过欧洲和中国的经济关系并不平衡："中国通过关税保护其市场，通过政府补贴支持本土企业，中国在其他国家的基础设施项目，用的都是中国员工，而不聘请当地人。"

来自中国的投资：想说爱你不容易 爱恨交织 根据墨卡托中国研究中心的一项研究，2016年中国对欧盟直接投资总额同比增加了77%，达到350亿欧元。而德国在其中所占份额最高，为31%。最近十年来，中国已经成为欧洲大陆的一个重要投资来源国，主要投资目标是高科技领域。但是来自中国的巨额投资也引发了欧洲人的种种担忧。

来自中国的投资：想说爱你不容易 美的收购库卡 这是近年来最受关注的中资在欧收购案之一。中国家电业巨头美的集团去年斥资46亿欧元买下了德国机器人制造商库卡（Kuka），引起颇多有关高精尖敏感技术安全的顾虑。德国政府最终还是给收购计划亮了绿灯，原因是德国国家安全利益不会受到威胁。

来自中国的投资：想说爱你不容易 走进“新时代” 除了德国之外，中国在欧洲另一个重要投资对象就是英国。2016年9月，英国政府正式批准了欣克利角C核电站项目，该项目是中国广核集团和法国电力集团共同投资的。随着英国退出欧盟已成定局，北京和伦敦表示两国关系将迎来新的“黄金时代”，而中国也是英国在退欧之后希望缔结自由贸易协议的国家之一。

来自中国的投资：想说爱你不容易 比雷埃夫斯港 这是希腊最大的港口，欧洲十大集装箱码头之一，是通往亚洲、东欧和北非地区的货运枢纽。2016年，中国国企中远集团（COSCO）收购该港67%股权的计划得到了希腊议会的批准，收购总金额近3.7亿欧元，此外中远集团还计划为港口建设再投资3.5亿欧元。不过收购行动也引发了港口工人的罢工，他们担心自己因此而失去工作。

来自中国的投资：想说爱你不容易 有史以来最大宗！ 到目前为止，中国投资商在海外最大规模的并购交易就是中国化工集团收购瑞士农化和种子业巨头先正达（Syngenta）。相关并购交易预计在6月上旬就会完成。中国化工出资430亿美元，预计将购得先正达将近81%的股权。此前这家中国国有化工巨头还收购了德国特种机械制造商克劳斯玛菲（KraussMaffei）。

来自中国的投资：想说爱你不容易 东西欧兼顾 中国在欧洲的投资并不局限于西欧地区，中东欧地区也成为北京发起魅力攻势的对象。去年，总理李克强宣布成立新的基金，向该地区注资110亿美元，其中包括与捷克签署的众多合作协议。仅中国民营企业巨头华信能源，就在捷克收购了一家航空公司、一家酿酒厂、两家媒体集团和一家顶级足球俱乐部的股份。分析人士认为，中国在中东欧地区日益增加的投资规模和影响力制约了欧盟在涉华议题上采取统一的立场。

来自中国的投资：想说爱你不容易 遭遇挫败 越来越多的中国海外并购行动因为欧洲和美国提高监管门槛而宣告失败。研究统计显示，去年一共有总价值750亿欧元的30桩中资海外并购交易案因为监管部门的阻止和外汇交易限制而告吹，这其中最受瞩目的应该就是中国宏芯基金收购德国芯片制造商爱思强（Aixtron）未果的案例，而且主要失败原因是奥巴马政府的阻挠。

来自中国的投资：想说爱你不容易 担心敏感技术流失 这些“流产”的中资并购计划也反映了欧洲面对中国投资日益增长的顾虑，尤其是涉及敏感技术领域的时候。但是欧洲方面的挫折感也部分来自投资不平衡：中资在欧盟收购的规模大于欧盟在中国的收购。欧洲企业抱怨，中国在电信、医疗和物流等很多领域仍然为外国投资者设置重重障碍。 作者: 雨涵, Srinivas Mazumdaru



在场的前奥地利副总理的布赛克(Erhard Busek)表示，欧洲从未从战略角度看待巴尔干。东欧国家更愿意和中国进行贸易往来，他对此并不感到惊讶："中国就是纯粹的商业往来，而欧洲呢，总是会提出道德条件，在谈判时也总是摆出一番高人一等的态度。"

不过，奥地利和平安全与冲突管理研究所所长费希汀格也指出，中国目前正经历巨大的变化，许多年轻人都有良好的教育背景和外语能力，并且也有在海外留学的经验。总而言之："应该谨慎对待中国。如果欧洲人自己也来点"中国风"，也未免不是件好事，也就是说：欧洲的行动要协调一致，动作也要具有战略性，对未来要有乐观的态度，还有：奥地利中学也该开设中文课了。"

瑞士-中国自由贸易协定：谁是赢家？

《新苏黎世报》记者Hansueli Schöchli注意到，瑞士农民协会周五提交了一份有关瑞士与中国自由贸易协定的声明。该协会指出，从2014年该协议正式生效以来，除了医药产业之外，其它行业对于自贸协议的期望都没有得到实现。"农民们几乎没有从中受益--当然也没有受到负面影响。"

文章接着梳理了中瑞两国近年来的贸易数据，发现单从数字来看情况还算可圈可点："从瑞士的角度来看，从2013年起，与中国之间的贸易实现了超出平均水平的飞速增长。到2017年，瑞士向中国的出口（刨除贵金属和宝石出口）增长了将近40%，而瑞士在全球的出口商品总额近增长了不到10%。从中国进口产品总额也增长了14%，这一比例是瑞士从全球进口增长幅度的三倍。从中国的角度来看，从2013年至今，与瑞士之间的贸易增长幅度超过与世界任何其它国家之间的贸易增长。自由贸易协定并不是唯一的推动力，但却在其中发挥了一定的作用。"

不过作者接着笔锋一转指出，贸易协议也不是万能灵药。"它不能带来真正的自由贸易，而只是消除一定的贸易壁垒，但是有时候有贸易壁垒反而比没有要好。相关的经济学理论以及实际研究都显示，这类自由贸易协议具备促进贸易的作用，尽管在促进效果的量化估计上还存在分歧。贸易的增长通常会促进相关国家的富裕水平提高，但是有时候也会有人因此而遭受损失，关于全球化利弊的很多争论也大抵是针对这一因素。大多数瑞士人到目前为止都算是全球化的受益者，而与中国的自由贸易协定从至今的经验来看，也不能提供阻止继续消除贸易壁垒的理由。"

文木/雨涵（摘编）

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