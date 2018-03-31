德语媒体：中国的阴影和李书福的呼吁

《法兰克福汇报》驻新加坡记者发表"在中国的阴影下"一文指出，"一带一路"听起来像是当年的骆驼商队、马可波罗，然而，真情却是中国的一大战略，它让许多国家变成自己的附庸，同时钳制印度的竞争力。

文章写道，北京在南中国海的霸主地位确定之后，开始向南太平洋以及印度洋扩张。南亚次大陆尤其感受到这一点。"对印度周边的国家而言，乍看上去，中国的（一带一路）战略像是福音，因为大家将有来自北京的资金以及复兴援助。而印度呢？它将处于依赖中国资金以及全盘抵押出去的那些国家的包围之中。"

"下一步中国将在印度洋展开。试探性步骤先在太平洋地区开始，而且中国在这里已走出很远。很多年以来没有人察觉到，围绕其最主要对手印度的海上之圈正在收紧，同时中国确保了最重要的海上动脉的畅通：由于对西藏的占领，中国控制了所有次大陆国家的重要河流资源，印度下一场战争将因争夺水源而起的想法，并不是印度知识分子的异想天开。北京多年来同尼泊尔国内的毛派进行合作，在印度东部则有多年来言听计从的缅甸，为了扩大对孟加拉国的影响力，中国正在努力争取加入当地的股市。对于泰国的军政府，中国出资几十亿美元，修建该国东部的"经济走廊"，而它对于泰国将军们的生存与否是重要的。"

"在印度的西面，中国用金钱搞定了巴基斯坦：500亿，或许600亿美元用来进行巴基斯坦的发展。中国用这些资金修建与经营瓜达尔港。从那里用输油管经过缅甸将原油输向中国。这样做降低依赖海运的风险。在海上，中国向斯里兰卡提供昂贵贷款，导致该国背上沉重的债务负担，而中国则顺势拿下了重要战略港口汉班托塔（Hambantota）的建筑和经营权。 在北京眼里，马尔代夫并不是一个度假天堂，而是印度大门前的一个战略要地。目前中国在马尔代夫大力扩展影响。在非洲之角，设有中国唯一外海军事基地的吉布提则是从中国东部海岸开始的海军港口轴心的另一端点。"

"北京不断扩大其最重要的贸易商道，拓展领先地位，同骆驼商队以及海上贸易的浪漫画面没有丝毫关联。中国要的是强权政治，最好的结果是确保自己的原材料供给，而在最差的情况下，也能不论发生怎样的军事冲突，中国都能获胜。"

李书福发文欲建合作联盟

吉利汽车的创始人李书福周一在《法兰克福汇报》发表评论指出，"我们必须积极评估建立广泛联盟的可能性，只有这样才不至于对现实充耳不闻"。他还写道，"并购为技术发展、降低成本以及开拓新市场带来不可估量的契机。"他在文中呼吁道，"如果合作伙伴遵守法律法规，每个双边及多边的合作都应该成为共赢的典范。"

《经理人》认为，这是戴姆勒大股东李书福在推动奔驰这个极富传统的德国汽车厂家进行联盟。

"很难说蔡澈（戴姆勒总裁）张开双臂欢迎大股东吉利的加入。当时，斯图加特的经理们不过是很专业、甚至可说冷淡地对李书福购买近10%的戴姆勒股份做出反应的。""很久以来，这名中国的亿万富翁就希望在欧洲汽车工业领域占有一席之地。当他2011年并购瑞典的沃尔沃时，遭到许多竞争对手的嘲讽，但很快他们就意识到，李书福不仅购买了沃尔沃，而且还获得了成功。"

"李书福没有为戴姆勒点明合作伙伴。不过，蔡澈不会再轻视、甚至嘲笑这名来自中国的异常活跃和思维敏捷的新伙伴。戴姆勒曾让李书福吃过一回闭门羹。但一年后怎样？突然间他成了大股东！"

戴姆勒对紧密合作没有太多的好感。"仿佛是表现倔强，戴姆勒不久前因反对同吉利结成更为紧密的伙伴关系，购买了北汽新能源电动汽车4%的股份。换言之，戴姆勒不愿、也不会对其新大股东言听计从建立所谓战略联盟，同谁都不会建立！对吉利加入戴姆勒，蔡澈曾明确地表达说'开启了不明的未来'，不多，也不少。"

"李书福迄今还没有向蔡澈表达增持其10%股份的愿望，也没有说有意进入企业监事会。但这还是今年3月份的事情。李书福深怀理想和信念，会顽强地追寻自己的目标。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点