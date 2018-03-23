德语媒体：中国是怕了还是内心强大？ | 媒体看中国 | DW | 24.03.2018

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周六发表评论短文"中国的恐惧"（Chinas Angst）。文章指出："美国宣布对价值约600亿美元的中国进口商品征收关税，中国对此举的反应出奇地平和：北京宣布计划对价值30亿美元的美国商品征收关税。中国此前的警告措词强硬：面对贸易战，中国必将全力反击，而现在中国的实际反应却较为克制，这让人有不同的解读。"

文章继续分析道："这可以理解为北京的智举，因为一直以来，两国因为美国对华贸易赤字和对外企在华市场准入的限制争论不休，现在中国试图为找到解决这些争端的办法留下空间。也可以理解为中国害怕很快要双线作战：一面是美国，美国不再允许北京强制要求特斯拉这样的公司转让技术作为市场准入的前提条件。另一面是欧洲，一般不透明的中国企业在包括德国在内的欧洲大举收购，相反北京却没有进一步开放自己的市场，反而筑起贸易壁垒，例如针对VPN专线的全面禁令，欧洲政经界要求互惠互利的呼声逐渐高涨。许多人认为，中国实际上并没有看上去那么自信。"

一触即发？

周五，中国官媒《环球时报》在一篇社评的结尾处写道："中国不会向美国屈服的，请华盛顿死了这条心。北京举起的将不是一面白旗，而是一块斗牛的红布。"

德国"明镜在线"的记者注意到这一坚决表态。在一篇题为"中国反应克制。为什么呢？"（China hält sich zurück. Warum?）的文章中，作者指出，对于欧洲人而言，"中美之间似乎要展开一场令人担心已久的国际贸易战争"。但是，作者笔锋一转，"这样的结论未免过于草率"。

处之泰然 原因何在？

"明镜在线"的作者发现，对于美国宣布征收关税的消息，中国官方媒体反应激烈，措词严厉，充满自信。例如，《环球时报》在周四发表的社评中强调："说到价格上涨，它是贸易战必然导致的结果，而且不光中国食用油和猪肉可能涨价，美国的日用消费品更要涨价。这的确相当于美国割了中国一块肉，中国打掉美国一颗门牙，到底谁更疼很难说，但有一点可以肯定，中国忍痛的能力比美国强。"

和《法兰克福汇报》一样，"明镜在线"的作者也注意到，迄今为止，中国政府本身的反应明显较为克制。"在措词上，中国的外交和商务部的表态也都没有比前几天欧盟政治家对美国的警告更加强硬：我们不想要冲突，但是我们知道如何自卫。"

"明镜在线"的文章接着写道："北京迄今有能力作出这样的克制反应。过去五年里增长了50%的中国经济比以往任何时候的规模都要强大。中国人民大学的金融专家王文近日强调，美国要知道，中国既不是伊朗、伊拉克，也不是俄罗斯。"

"另外一个王文没有提到、在未来贸易冲突中却很重要的论点是：中国计划逐渐减少对出口的依赖，扩大内需。北京虽然不希望看到出口损失，但是比起5或10年前，现在这种损失对中国的影响要小得多。"

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