德语媒体：中国搞改革，到底有没有诚意？

(德国之声中文网) 德国《世界报》驻华记者以"毛泽东时代后最大规模的一言堂"为题，刊发评论指出，经历了40年的改革开放之后，如今的中共又开始重新强化意识形态色彩，对舆论的管控愈发严格；在这个背景下宣布要实行改革，更多的是障眼法。

"尽管这次的改革承诺，直接由习近平本人面向外国宣布，但是投资者依然很谨慎。中国人正遮遮掩掩地表达他们对国家主席的不满，他们根本没有感受到任何变革的气息。控制欲极强的中共官员们正在以多年未见的力度来掌控局势，习近平已经被誉为意识形态的引领者。他丝毫没有鼓励社会开放、思想自由的动向，在他治下，政治改革几乎成为了禁忌话题。"

"在务实的邓小平治下，则是另外一番光景。邓小平在文革结束后以及天安门镇压结束后分别两次引领中国走向改革之路。他成功地营造了中国的改革氛围，与此同时作为正统的共产主义者，他又坚定地打击自由主义思潮。邓小平能够跳出自己的影子，他要求大家鼓起勇气，打破传统的思想，实现党政分离，废除领导人终身制。这也是政治改革的前奏。"

作者接着指出，习近平现在正开邓小平的倒车，再次回到党政合一的路线上来，甚至还推动中共组织进入外企管理层。同时，中共也加强了意识形态宣教，高校、媒体的一言堂程度，已经达到了毛泽东以来的最高水平。

"在这个背景下，北京宣布的经济改革措施，其背后更多的是算计，而非发自内心的意愿。中国希望这些措施能够成为对美谈判时的筹码，改善美国企业的境遇，从而避免特朗普真的对中国发动贸易战。中美贸易战当前，中国也在争取欧洲人的支持。"

《南德意志报》则以"大字报的回归"为题，关注了北京大学学生针对校方处理性骚扰事件方式的抗议行动。该报驻京记者注意到，本周二，该校的许多学生都用上了大字报这一历史悠久的手段来对高校性骚扰现象以及当局对此的忽视表示抗议。而这波大字报抗议的起因，是因为一名女生要求校方公开多年前一宗教授性侵案的处理细节，反而遭到了各方的施压，现在被"软禁"在家。

"根据两年前国家计划生育委员会的一项调研，中国大约有1/3的大学生曾经遭遇过性骚扰。互联网上屡删不绝的评论，都将怒火对准了只顾保护施害者、却对要求彻查的人进行污名化的相关当局。而在习近平治下，中国高校的一言堂以及意识形态化也确实进一步加重。"

"在过去一百年间，推动中国社会变革的，往往是高校学生，而冲在最前面的，几乎总是北大学生。在传奇般的1919年5月4日，学生们集会抗议凡尔赛协议。五四运动后来成为了文化象征，被誉为现代中国的一个起点。就在下星期，北大将迎来120周年校庆：校方有意将庆典选在5月4日进行。"

"本周贴出的大字报，也提到了五四运动。一张大字报写道：'五四精神是北大的根基。'同时也提到，这是一场围绕着五四精神的斗争。"

"在北大的微信聊天群里，不久前流传着一份文件，其中警告称，中共当局已经将学生抗议性骚扰运动定性为'政治运动'，指责部分学生'串通外国势力'。文件强调，在120周年校庆，这种情况是不被允许出现的，因此呼吁学生'考虑一下自身的安全'。"

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