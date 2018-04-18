德语媒体：中国开放汽车市场 德企在观望

（德国之声中文网）中国国家发改委本周二宣布，汽车行业将分类型实行过渡期开放，今年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制。通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制。

《南德意志报》写道，德国汽车工业协会（VDA）主席马特斯（Bernhard Matte）对北京领导人的决定表示欢迎，称这是朝着更为开放的市场迈出了重要一步，是自由竞争的明确标志。中国应该在开放本土市场的道路上继续前行。

该报写道："取消强迫合作后，首先得益的是那些迄今尚未在中国落户的汽车制造商，比如特斯拉。这家来自加州的电动汽车公司计划在中国建厂。有了新的条例，它今年就可以在中国建厂，而且完全不需要中国合作伙伴。不过，宝马也可以得益，这家巴伐利亚企业想在中国生产MINI品牌的电动汽车。"

不过，文章写道，大众和戴姆勒的反应就较为矜持。大众在中国的三家合资企业都有长期合作合同。该公司一名发言人表示，"我们将分析这是否能给大众企业和其品牌带来新的选项，既有的合资企业不能因此受到影响。戴姆勒也表示，对取得的成绩和建立的合作伙伴关系感到满意，当然也将继续观察条规的发展。

文章最后指出，尽管中国有了很多改革承诺，但和中国企业合作往往也是必不可少的。中方企业可以充当敲门砖，降低成本，而国营企业更容易得到贷款，获得建筑用地。

借叙利亚冲突达到多重目的

《法兰克福汇报》以数十名反战者在白宫前抗议，反对攻击叙利亚的消息登上中国日报、人民日报等官方媒体为例分析了北京的目的。

文章说，除了奉行所谓的不干涉原则外，北京的反应还有其他动机，一是目前想在有限的程度上充当俄罗斯的伙伴，二是通过美英法对叙利亚空袭这件事显示自己是西方双重道德标准的对立面，是联合国最大的支持者，而最重要的是向自己的人民展示，在习近平的领导下中国变得多么重要。

文章最后指出，北京也想通过俄美紧张关系掩盖与华盛顿的贸易冲突，让习近平缓口气。文章写道："通过叙利亚冲突正好可以攻击变化无常的特朗普总统。《环球时报》评论说，'也许连特朗普和他的团队自己也不知道想在叙利亚干点儿什么。'"

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