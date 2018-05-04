德语媒体：中国利用了杜特尔特的顺从?

（德国之声中文网）"在世界上最重要的经济海域，人们的忧虑在增加"，《法兰克福汇报》文章关注了中国在南沙群岛（亦称斯普拉特利群岛）的新举动以及引起的反应。过去几天的报道和卫星图片显示，中国南沙群岛部署了射程可达300海里的中程导弹以及射程可达160海里的地对空导弹。

文章写道："在马尼拉，杜特尔特总统对中国人又进一尺感到恼怒。一名未透露姓名的总统安全顾问表示，'这对整个地区而言是一个严峻的安全风险，因为这意味着，只要穿过该地区，就在中国导弹的射程中。'白宫称此举会带来短期和长期后果。澳大利亚外长朱莉·毕晓普表示，南中国海上进行任何单方面武装都和中国在联合国安理会承担的义务和角色不相符合。"

而除了恼怒外，杜特尔特还指责前任阿基诺虽然在海牙仲裁法庭赢了官司，却没能阻止中国在南中国海部署军事设备。

《法兰克福汇报》写道，"（仲裁法庭）２０１６年做出裁决时，杜特尔特已经是总统了。他需要中国充当大投资者，去推动菲律宾逾期的基础设施建设项目。该国经济现今年增长率近７％，但也达到了极限。来自美国的投资承诺因为有争议的杜特尔特总统等原因２０１７年减少７０％，但是，尽管杜特尔特称北京与马尼拉的关系进入'黄金时代'，来自中国的投资也还没有增加。菲律宾反对派指责说，'中国利用杜特尔特政府的顺从，正在慢慢入侵菲律宾。'"

台湾该叫什么？

《法兰克福汇报》以"中国、台湾和'奥威尔式胡言乱语'"为题报道了美中之间围绕中国要求全球航空更改台湾名称的一场新的口水战。

文章开篇写道："在汉莎的网页上，台湾岛从今年起不再叫台湾，而是叫'中国台湾'。汉莎对此解释道，台湾不是一个独立的国家，而是中华人民共和国的一部分，因此该公司将尊重'国际客户的惯例'。"

文章指出，汉莎航空公司是在中国政府的要求下这样做的。今年一月，中国民用航空局要求所有飞中华人民共和国的外国航空公司检查自己的网页和App是否遵守了中国法律。但白宫却不吃这一套。文章写道：

"上周末，在北京眼里，特朗普又进行了一次挑衅。白宫发表声明指出，要求美国航空公司在自己的网页上将台湾、香港和澳门标注为中国的一部分是'奥威尔式的胡言乱语'，北京的要求是中国将其政治观点强加给美国公民和企业的这一趋势的一部分。"

该报写道，特朗普在为期两天的贸易谈判之后即向北京抛出了这些狠话，中国外交部对此的回应是，无论美方怎么说、怎么做，都不能改变港澳台式中国领土不可分割的一部分。外交部发言人同时还警告在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。

文章说，"汉莎顺从了中国的愿望，但除了美国的一些航空公司外，英国航空公司现在也重新将台湾作为国家放入选项菜单。"

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