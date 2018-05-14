德语媒体：中国与朝鲜的社会主义关联

（德国之声中文网）朝鲜宣称要在金正恩与特朗普会晤前，炸毁位于朝中边界的核试验场地。《南德意志报》对此进行专题报道，除了探究一番金正恩的身世、在瑞士生活的岁月以及他的性格之外，还对于朝鲜与中国的"社会主义关联"进行了梳理。

文章写道，中国前总理周恩来曾称中朝两国"唇齿相依"，如今，这早已让步于"健康的务实主义"。北京支持平壤，以防止朝鲜崩溃、朝韩统一而让美国的军队来到鸭绿江边，"对于中国的将军来说这是一幅恐怖的画面"。

文章写道，中国对于获取朝鲜的信息，有着丰富的渠道。中国驻平壤大使馆的规模远大于其它外国代表处。而且，中国大使馆不在与外界隔绝的使馆区--那里只有凭通行证才能进入，而是在市中心。"如果平壤当权者想与中国大使谈话，不会引起任何人的注意。此外，中国官方通讯社在平壤还有一个办事处。过去很长时间，新华是唯一一家在平壤设立办事处的外国媒体。如今，美联社和法新社等获准定期入朝参加精心设计的报道行程。但新华的采访权限是独一无二的。此外还有经济：朝鲜约九成贸易与中国进行。最大的投资者都来自邻国。这也是获取信息的渠道。"

文章写道："朝鲜可能与七十年代的中国最有可比性。……如果有谁想要理解金正恩和他的国家，那么，自己在集权体制下生活过会有所帮助。最好的朝鲜问题专家几乎都有社会主义的生活经历。"

人工智能领域的杰出人才去了哪儿？

《每日镜报》撰文关注"数字军备竞赛"（Digitales Wettrüsten）。引言中写道："人工智能市场由中国和美国主导。德国和欧洲想要改变这一局面。"

文章写道，中国的目标是在2030年以前在人工智能领域获得领先地位。法国总统马克龙也说过："人工智能的两大领先国家目前是美国和中国。"为了不落后，马克龙宣布未来五年投资15亿欧元。

"那么德国呢？总理默克尔不久前在汉诺威工业博览会上警告说，德国不能落后于美国和中国，她提出要进行追赶。"

《法兰克福汇报》也撰文关注人工智能的话题。文章对于人才的流失表示忧心。文章写道：美国西海岸和亚洲东海岸在全球招徕人才。举例说，一家年预算数百万欧元的研究机构在面对外国知名IT企业提供1000万欧元科研资金时，会觉得难以抗拒。而后者很快就在共同合作中发现，该研究机构有哪些人才可被招徕，于是提出数倍的薪金挖走。"在美国和中国，百万欧元的年薪对于杰出的人工智能研究者来说，完全是可能的。而研究机构单单因为自身性质就无法相抗衡。"

文章写道，加拿大已经觉醒，投资数亿欧元用于人工智能研究和对初创企业的扶持。但是，与中国高出数倍的对人工智能的投资相比，加拿大的努力便黯然失色。

"值得注意的还有，中国和美国都实行大规模的工业政策，为模范企业--从亚马逊到特斯拉和腾讯提供数十亿的补贴。……如今，腾讯在股市上与脸书同一级别，阿里巴巴与亚马逊同一级别。"

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