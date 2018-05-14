德语媒体：两位元首与一条推特

（德国之声中文网）《南德意志报》写道："是什么促使特朗普突然之间缓和了对待中兴的强硬态度？可能有多种因素。一是，本周二中国副总理刘鹤访问华盛顿，继续谈判，如何避免世界两大经济体之间发生贸易战。在中兴事件上缓和态度，可能是美国的一种策略手段，促使中国在其它地方作出让步。"

"据称，作为回报，北京承诺说，将重新审核美国巨头高通（Qualcomm）对荷兰半导体康采恩恩智浦（NXP）的收购计划。目前，该收购案被搁置，因为中国反垄断机构表示反对，这其中恐怕也不乏政治原因。"

"但除此之外，或许还有其它的、更多是心理上的因素，促使特朗普发出这条推特。上周，美国总统与中国国家主席习近平通了电话，可以设想的是，习近平向他的'朋友'呼吁，稍微减轻一下对中兴的惩罚措施。根据从特朗普身边的人那里听到的说法，他真的相信，在他眼中的强人领袖如习近平、日本首相安倍晋三、法国总统马克龙或者澳大利亚总理特恩布尔与自己之间有真实的男人之间的友谊关连。至于这些'朋友'是否也有相似的感受，还是特朗普希望被喜爱、作为重要的国家领导人被认可，而这被利用，就不得而知了。"

"最后，还有一个因素可能是他认识到，对中国企业或行业的制裁也总是会反过来影响美国企业。中兴尽管并非高通最重要的客户，但恐怕是重要客户之一。如果美国制造商不允许向中国企业出售电脑芯片，那受影响的当然不仅是买方，还有卖方。"

中国的"痛点"

那么，特朗普所想的其实不是中国就业岗位的流失，而是美国就业岗位的流失？咨询公司Trivium的分析师麦克阿佛（Trey McArver）不认同这种说法。他对《商报》分析说： "如果特朗普真地是想拯救美国的就业岗位，那他也会这么说。毕竟这恰恰是他的选民所愿意听到的。"

《商报》这篇报道写道："对中兴的处罚由于正发生在世界两大经济体之间贸易战激化的背景之下，从而成为了政治事件。不久前，美国财长姆努钦率领的一个代表团前往中国，寻求在贸易战中达成妥协。从之后泄露的要求清单中可以看出，解除对中兴的制裁、以及对中兴进行公正的听证是中方重要的谈判点。据媒体报道，这一次谈判无果而终。如今，一些观察家相信，就中兴达成妥协或将成为贸易战中的一个转折点--而且可能还将对与朝鲜即将进行的谈判产生积极的影响，中国在其中是一个斡旋者。据美国媒体报道，作为回报，中国可能取消对美国农产品价值数十亿美元的进口关税。"

对麦克阿佛来说，特朗普在刘鹤访美前发出这条推特，显示出北京对于拯救中兴非常关切。"他们显示出疼痛的界限在哪里。"

咨询公司龙洲经讯（Gavekal Dragonomics）经济师王丹（音译）也认为："中兴事件给中国带来不小的惊吓。这明确显示，中国企业是多么容易受伤。美国能简单地将这样一家巨型康采恩推向衰亡。"仅2017年，中国就花费2600亿美元进口半导体。曾在美国对华贸易代表处任职的里德（Claire Reade）认为，这次对中国的冲击将促使其更加坚持 "中国制造2025"计划，在技术上实现自给自足。

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