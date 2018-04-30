德语媒体：不值一文的承诺

(德国之声中文网) 德国《上巴伐利亚人民报》以"特朗普的决定"为题，刊发评论指出，面临中美贸易战的中国宣布进一步开放市场、朝鲜半岛局势缓和，正让自恋的美国总统信心满满，这意味着欧洲人要面对一个更为强硬的特朗普。

"美国总统与法国总统甚至穿着西装打着领带，在两位打扮相似的第一夫人注视下，一同种下了一棵树。这是一幅永恒的画面！但是，短短几天后，这株橡树就消失了。这象征了白宫的朝令夕改，也象征了当前的美欧关系。"

"一星期以来的美欧外交互动其实很容易概括：运用魅力攻势的马克龙、以及努力保持理性的默克尔都没有在访问美国时取得什么成果。尽管特朗普对默克尔的态度比上次会晤时要好了许多，但也于事无补。在伊朗核问题上，欧洲人担心中东地区爆发军备竞赛，因此要捍卫伊朗核协议，但是美国方面却没有什么让步迹象。这并不令人感到奇怪，特朗普近期的一系列人事决定，导致其身边聚集的都是强硬派人物。种种迹象表明，特朗普会在5月中旬宣布终止伊朗核协议。在关税问题上，特朗普也不愿意给欧洲人一个承诺。欧盟现在只能紧张地等待特朗普的决定。"

"对美欧关系的怀疑是合理的。因为美国总统现在很有可能觉得自己的做法起了作用。朝鲜半岛局势的缓和，被特朗普记作了自己的功劳，他还认为对中国的强硬贸易政策也收到了成效：北京已经宣布要迈入'进一步开放的新时期'，表示要降低汽车等产品的进口关税。这正是特朗普这位自恋商人所能理解的语言。而欧洲人则必须要习惯使用这种语调。仅仅向华盛顿进行道义说教是不够的，欧洲必须用自己的力量来抵御特朗普的秀肌肉行为。但是，这需要欧洲各国用团结一致的声音对外。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则警告称，把自己包装成和平缔造者形象的金正恩，并不会像各方所期待的那样，最终放弃核武器，他需要核武器来保障自己的政权。评论以"朝鲜半岛不会出现政治奇迹"为题，写道：

"文在寅和金正恩上周五终于握手，还提到要进行和谈、并承诺推动半岛无核化。在有些瞬间，改变历史就是这么触手可及，一个不经意的手势就能成为作用国际政治的事件。在板门店的握手，就是这样的一个瞬间。半年前，针对朝鲜的体制性对抗还有演变成核战争的危险。现在，这种威胁变成了和平的讯号。"

"尽管朝鲜半岛的最新画面让人印象深刻，以至于让德国人回想起当年两德统一的成就，但是，分裂的朝鲜半岛转变成友谊的统一国家，这一政治奇迹并不会出现。金正恩演了一出和平外交戏剧，这是因为他发现自己正处于有利位置。他拥有了保障政权延续的核武器。"

"通过核试验、导弹试射等各种挑衅行为，金正恩已经向世界证实了朝鲜的实力。而成为拥有核武器的国家之后，平壤的算盘就换了一种全新的打法。现在，对话能比对抗带来更大的收益。他响应韩国的缓和政策，完全是出于这一考虑，而非是国际制裁或者华盛顿叫嚷威胁的结果。"

"从平壤的视角来看，过去十五年的美国外交政策给朝鲜带来了两大结论：首先，只有核武器才能保证政权不被更迭；其次，与美国签署的协议并没有太大价值。第一个结论来自于伊拉克战争以及利比亚空袭，第二个结论则来自于特朗普正在破坏的伊朗核协议。美国总统正在摧毁美国的可信度。"

"金正恩要是与美国订立了裁军协议、而美国很有可能在下一次大选时撕毁承诺，那金正恩一定是疯了。金正恩狡猾、不择手段，但他绝对不疯。他从历史中吸取了经验和教训，这其中也包括德国统一的经验：前东德党政官员、情报机关人员在统一后的日子并不好过，许多人受到了审判。金正恩绝对不会让历史重演。"

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