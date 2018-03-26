 德语媒体：不仅仅关乎贸易的贸易战 | 媒体看中国 | DW | 26.03.2018
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媒体看中国

德语媒体：不仅仅关乎贸易的贸易战

特朗普的贸易战威胁，能不能迫使北京作出让步？面对美中之间的这场冲突，欧洲到底能否置身事外？德语报刊评论版探讨了这些话题。

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Treffen mit Wirtschaftsführern in Peking (Reuters/D. Sagolj)

(德国之声中文网)《法兰克福评论报》的评论以"特朗普说得对"为题，指出美国总统终于做了一件西方国家早该对中国采取的措施；对中国产品征收惩罚性关税，是迫使北京方面倾听西方意见的有效施压手段。

"特朗普真是叫人难以忍受。他赤裸裸地宣扬种族主义，不懂文化也不懂历史，光是听他说话就已经十分头疼。但是，他有时也会显现出房地产商人狡诈的特性，以大胆的手段迫使谈判对手就范。"

"和中国打交道时，这一面尤为明显。西方国家早该对北京抛出强硬的言辞和坚定的手段，但是至今却没有人敢于这么做。中国明目张胆地夺取西方的科技，然后再转变成自己的技术大肆宣扬。高铁列车就是典型案例，这原先是日本以及德国的技术，现在中国却把其变作中国技术在全球推销，甚至还要申请专利。"

"西方驻华外交官们私下里的一个共识就是，北京在没有感受到压力时就不会作出反应。但是西方国家却无有效对策。北京总是将令人不快的话题丢到各种'对话小组'中，从而有效地消磨真正的谈判。要是美国、欧洲还有日本能够齐心协力，北京就不得不倾听并采取行动作出回应。" 

USA Donald Trump und Xi Jinping (picture alliance/AP Images/A. Brandon)

特朗普与习近平都以为自己会赢、对方先服软……

最新一期的德国《焦点》杂志则以"美国针对中国，不仅仅为了贸易"为题，刊发评论指出，尽管美中贸易争端与30年前的美日贸易争端有许多相似点，但是两者之间依然有着本质的不同。

"尽管在经济上竞争激烈，但是美日两国依然是政治上以及军事上的盟友。美国为日本提供核保护伞，因此经贸争端有着明确的边界。而如今的美中两国，则不仅仅是经济对手，在政治上也同样是竞争关系。两国都在亚太地区争夺主导权 ，这点对于特朗普非常重要。他在本次提高关税时，为其盟友提供了争取例外条款的机会，而对中国则丝毫不松口。"

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美国总统特朗普宣布对中国商品征收高额惩罚性关税，引发了全球各界对贸易战风险的担忧。上一次大规模全球贸易战爆发于1930年。主流经济学观点认为，那场贸易战加剧了大萧条，最终让这场以关税为武器的战争演变成了生灵涂炭的第二次世界大战。 (26.03.2018)

对美中之间爆发贸易战的担心让亚洲股市本周一继续下跌。日本和中国的重要股指有明显下滑。无论这场贸易战是否会真正开打，市场震荡已经开始。 (26.03.2018)

特朗普宣布针对中国大开600亿关税清单后，制裁手段外加口水战不断。双方都说“不会怕”，但中美财政专家们私下正在透过各种沟通渠道把伤害降到最小。 (26.03.2018)

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中国老祖宗“鹬蚌相争、渔翁得利”的智慧，似乎在当今美国和中国的贸易战中并不适用，至少对于德国商会来说是这样。 (26.03.2018)

"外交上最危险的时期，就是新兴大国在早已瓜分完毕的世界上寻找属于自己的地盘之时刻。中国就处于这样的时刻。历史上新兴大国的崛起进程，极少能避免冲突：既有秩序的捍卫者总是不愿意放弃自己的既得利益，其既有地位也总是要拖延许久才会被后来者占据；而对新兴大国而言，一切都发展得太慢，因此试图去加快势力格局重新调整的进程。"

文章接着指出，几十年来，崛起的中国一直小心谨慎地不去触怒别国，但是习近平上台以来北京的立场越来越强硬而自信；而面临各种经济困难的美国则试图从国际舞台上得到更多"回报"，还采取各种手段阻碍中国追求科技领先。此外，特朗普和习近平都认为对方才会是贸易战的输家、对方才会首先让步，这极大地增加了误判情势导致冲突骤然升级的风险。

"在眼下的这场美中贸易争端中，两国间的地缘政治较量是一个重要因素。这对于德国等欧洲国家而言，也会让局势更为危险。当年的美日争端'仅仅'牵涉经济，欧洲基本上能够保持中立。但是面对如今的美中冲突，欧洲几乎不可能置身事外。美国政府已经呼吁欧盟共同对付中国，并以关税例外条款作为诱饵。欧洲以及德国面临一个艰难的抉择。美国以及中国都是欧洲企业的极其重要销售市场，因此欧洲无论如何都倾向于不被卷入美中争端之中。但是这几乎不可能。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

FR: Donald Trump hat recht

法兰克福评论报

FOCUS: USA gegen China: Es geht nicht nur um den Handel

焦点

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