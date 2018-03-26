德语媒体：不仅仅关乎贸易的贸易战 | 媒体看中国 | DW | 26.03.2018

(德国之声中文网)《法兰克福评论报》的评论以"特朗普说得对"为题，指出美国总统终于做了一件西方国家早该对中国采取的措施；对中国产品征收惩罚性关税，是迫使北京方面倾听西方意见的有效施压手段。

"特朗普真是叫人难以忍受。他赤裸裸地宣扬种族主义，不懂文化也不懂历史，光是听他说话就已经十分头疼。但是，他有时也会显现出房地产商人狡诈的特性，以大胆的手段迫使谈判对手就范。"

"和中国打交道时，这一面尤为明显。西方国家早该对北京抛出强硬的言辞和坚定的手段，但是至今却没有人敢于这么做。中国明目张胆地夺取西方的科技，然后再转变成自己的技术大肆宣扬。高铁列车就是典型案例，这原先是日本以及德国的技术，现在中国却把其变作中国技术在全球推销，甚至还要申请专利。"

"西方驻华外交官们私下里的一个共识就是，北京在没有感受到压力时就不会作出反应。但是西方国家却无有效对策。北京总是将令人不快的话题丢到各种'对话小组'中，从而有效地消磨真正的谈判。要是美国、欧洲还有日本能够齐心协力，北京就不得不倾听并采取行动作出回应。"

最新一期的德国《焦点》杂志则以"美国针对中国，不仅仅为了贸易"为题，刊发评论指出，尽管美中贸易争端与30年前的美日贸易争端有许多相似点，但是两者之间依然有着本质的不同。

"尽管在经济上竞争激烈，但是美日两国依然是政治上以及军事上的盟友。美国为日本提供核保护伞，因此经贸争端有着明确的边界。而如今的美中两国，则不仅仅是经济对手，在政治上也同样是竞争关系。两国都在亚太地区争夺主导权 ，这点对于特朗普非常重要。他在本次提高关税时，为其盟友提供了争取例外条款的机会，而对中国则丝毫不松口。"

"外交上最危险的时期，就是新兴大国在早已瓜分完毕的世界上寻找属于自己的地盘之时刻。中国就处于这样的时刻。历史上新兴大国的崛起进程，极少能避免冲突：既有秩序的捍卫者总是不愿意放弃自己的既得利益，其既有地位也总是要拖延许久才会被后来者占据；而对新兴大国而言，一切都发展得太慢，因此试图去加快势力格局重新调整的进程。"

文章接着指出，几十年来，崛起的中国一直小心谨慎地不去触怒别国，但是习近平上台以来北京的立场越来越强硬而自信；而面临各种经济困难的美国则试图从国际舞台上得到更多"回报"，还采取各种手段阻碍中国追求科技领先。此外，特朗普和习近平都认为对方才会是贸易战的输家、对方才会首先让步，这极大地增加了误判情势导致冲突骤然升级的风险。

"在眼下的这场美中贸易争端中，两国间的地缘政治较量是一个重要因素。这对于德国等欧洲国家而言，也会让局势更为危险。当年的美日争端'仅仅'牵涉经济，欧洲基本上能够保持中立。但是面对如今的美中冲突，欧洲几乎不可能置身事外。美国政府已经呼吁欧盟共同对付中国，并以关税例外条款作为诱饵。欧洲以及德国面临一个艰难的抉择。美国以及中国都是欧洲企业的极其重要销售市场，因此欧洲无论如何都倾向于不被卷入美中争端之中。但是这几乎不可能。"

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