德语媒体：一位明星企业家的命运

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为"中国审判其明星企业家"（China macht seinem Unternehmerstar den Prozess）的文章。

文章写道，51岁的吴小晖是安邦的创始人，曾试图在世界各地收购许多项目：芝加哥的连锁酒店65亿美元，纽约华尔道夫酒店近20亿美元。"或者喜达屋140亿美元，但中国政府阻止了这一收购行动。就在去年年中，安邦在德国还被视为HSH Nordbank可能的拯救者，同时还显示出参股安联集团的兴趣。"

"收购的钱来自安邦1000万客户，其中许多人购买了高息投资产品，即所谓理财产品，期限是数月或数年。经济学者认为，这是中国金融体系稳定的最大风险之一。吴受到指控，无视监管规定，超募资金7240亿元，他最初提出异议，表示自己不懂法律。"

"如通常一样，外国记者不允许进入法庭。50名旁听人员包括党媒记者、安邦雇员、被告亲属等。有关检方的指控和吴的辩护，只有一个信息来源：类似直播的所谓微博播报，由法庭工作人员提供引言等信息，对外界而言难以证实。"

"安邦是一个有高度政治色彩的案件。据估计未来数日就将有宣判结果。多年来，中国党的领导层没有审视混乱的金融体系，甚至号召中国企业用国家银行的贷款走向世界去投资。去年年中，大量积极收购的中国民营企业突然之间成为其管制的目标。"

"中国的司法不独立。……上海的法院周三宣布，吴小晖有一名辩护人，但微博播报上压根就没有提辩护人的姓名。"

文章写道，在庭审中，检方指控吴小晖非法骗取约650亿元。吴最初也予以强烈否认。但在最后的陈述时，他表示知罪悔罪。"此前，甚至他的妹妹也出庭作证，声称哥哥控制200多家产业公司，多次借用亲戚的身份证注册大量公司，以便划转资金。微博播报写道，吴小晖表示悔罪，感谢司法机关的挽救。"

《日报》发表标题为"天才之举"（Genial eingefädelt）的评论。

评论写道："金正恩本周初的北京之行是天才的一步棋。过去几年，朝鲜政权多次向老大哥发出信号：我们不会听命于任何人，也包括你们！违背北京的意愿，朝鲜不断加强核武军备，去年11月宣称成为核国家。北京与平壤的关系陷入冰冻期。中国已担心，有关朝鲜核武计划的谈判可能在没有中国参与的情况下进行。若是这样，对于崛起的大国而言将是丢了个大面子。"

"如今，金正恩与中国和解，北京领导层再次感到有足够的参与。"

评论写道："金正恩在北京称致力于实现半岛无核化，并非空谈。他是认真的，并要求美国的回报，即结束军事上的威胁以及保障他的政权。金正恩有技巧地赢得了中国的支持。如今该特朗普走下一步棋了。"

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