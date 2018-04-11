德法院：有机养鸡场偷拍视频可以播出

（德国之声中文网）德国联邦法院周二判决，以公众利益为由准许德国公共媒体中德广播公司(MDR)在未获授权之下，播出关于有机养鸡场悲惨状况的影片。一名动物保护人士在2012年5月偷拍录影后，由中德广播公司后制为"有机到底有多便宜?"的报导，探讨廉价有机产品，并在9月发布。该片段揭露有机农场养殖的鸡只部分部位没有羽毛，地上甚至有不少鸡尸。法院认为该农场并没有违反任何法令，但法官指出，只要影片牵涉正当的公众利益，纵使未经授权仍然可以公开发布。

"公众守门犬"

联邦法院在网页发表声明，指该影片深入探讨有机产品的量产过程，与消费者知情权息息相关，亦反映许多生产商经常强调高道德生产标准，却与现实情况背道而驰。声明表示传媒理应担当"公众的守门犬"，肩负维护公众知情权的责任。法庭庭长高克 (Gregog Galke)表示，在这起案件中，公众知情权比保护生产商的企业形象及利益更为重要，他续指："本案攸关有机产品的量产程序，是时下人们关注的议题。＂

与擅闯农场无干

代表鸡农的组织佛斯坦荷夫(Fürstenhof)早前曾经两度胜诉，本案上次是在汉堡高等地区法院审理。佛斯坦荷夫驳斥，动物保护人士擅自闯入农场，且在未获授权下拍摄，他强调该片段内容并不构成任何刑事罪行。

法院的裁决表明，虽然片段透过非法手段录制，但中德广播公司(MDR)并非擅闯农场的动物保护人士，片段也没有披露任何商业机密。

李芊/夏立民（德新社、基督教通讯社）