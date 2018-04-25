德国高铁为何速度上不来

（德国之声中文网）30年前，超过11000马力的德国高铁ICE以每小时406公里的速度从维尔茨堡飞速驶向福尔达，创下历史纪录。当时，这是全球史上速度最快的列车。但是不久之后，这个纪录就被打破，ICE不再是速度最快的高铁。如今，德国铁路购买的新型ICE高铁，最高时速仅250公里。

德国铁路的乘客不免对法国高铁充满羡慕，而且就连亚洲的高铁也是速度越来越快。特别是中国已经迎头赶上。不久之后，中国的高速列车是否也将驰骋德国呢？

德国铁路工业联合会主席申克（Volker Schenk）说："中国人做了非常好的准备。""他们的总体规划是，让其铁路工业成为全球之冠。"德国铁路很早就在中国开办了采购办事处。

1988年5月1日德国高铁创纪录之日距今只有30年，但让人感觉好像是发生在另一个时代。当时德国铁路还叫做联邦铁路，尚处于开发阶段的ICE高速列车还叫作 Intercity Experimental 而不是今天的 Intercity Express。当年火车上配备的电脑今天看来就象来自石器時代，乘坐高铁的几乎都是清一色的男性。当时速显示达到406公里时，他们齐声鼓掌庆贺。

政府部长们称赞这是"德国的一个令人难忘的尖端技术成果"。随行记者们也赞扬这是"流线型火车"取得成功的一个历史时刻。然而，极度的兴奋并没有持续多久。2年后法国高速列车TGV的时速就提高到515公里，从而打破了德国创造的纪录。高铁的速度成为衡量一个国家工业科技水平的象征。很多国家和高铁制造商都试图通过创纪录的时速引起国际社会的关注。

之后法国高铁又被采用了类似德国磁悬浮列车技术的日本新干线赶超，其时速最高可达600公里。而中国的高铁时速也已接近500公里。

由于中国的铁路工业获得国家的资助，因此中国早已成为一个高铁大国。中国铁路工程集团CRRC的营业额比西门子和法国阿尔斯通两家公司铁路系统营业额的总合高出一倍。为了应对来自中国的竞争，德法两家公司的铁路部门进行了合并。

中国高铁时速300公里属于常态

中国自己研发制造的高铁复兴号时速最高达350公里。从北京到上海全程1300公里行车时间仅4个半小时。3年后，其时速将能够达到400公里。

德国铁路的发展又是如何呢？德国铁路公司标示："凡是有高铁线路的地方，我们就会利用这一可能性。"科隆至法兰克福以及至柏林和慕尼黑的高铁最高时速可达300公里，科隆至巴黎的高铁在法国境内甚至可以提速到每小时320公里。在维尔茨堡和汉诺威之间的重要路段，时速最高280公里。

不过德国高铁通常时速很少超过250公里。因为与法国和中国所不同的是，德国高铁每半小时发一班车，高铁常常要和速度较慢的普通火车分享铁路网络。今后几年德国的长途铁路网沿线将新增加20多个城市。ICE4型高铁将成为这些新干线的运输主力。自去年12月以来，首批新一代ICE已经投入试运行，其最高时速为250公里。新车的特点是能源消耗少，温度调节系统更稳定。

据德国铁路公司公布的消息，德国70%的高铁线路最高时速在160至220公里之间。德国乘客协会名誉主席瑙曼（Karl-Peter Naumann）说："对德国的结构来说最高时速不是关键，关键是能够很快提速"。

瑙曼要求新增的轨道和桥梁必须保障高铁ICE能够更快抵达各大火车站。他说："如果乘坐高铁从柏林前往法兰克福，车从福尔达开始就慢得像在爬行。在科隆也是最后几公里损失大量时间。"

年初时德国铁路就不得不再次承认这一点。3个月来，火车司机只能提高车速以追回在线路上所耽搁的时间。 但是追回的时间又在进入大型火车站前被耗尽。而且德国火车制造工业也不追求本国火车时速创最高纪录。该行业协会主席申克说："风的阻力增加噪音，而且能源消耗不成比例，从经济上来讲很不划算。"瑙曼还强调："中国的火车也降速了。他们开300公里， 我们大约250公里。"

快，更快，最快 时速1200公里 来自加利福尼亚的Hyperloop（超级管道列车）是一种高速运输系统。根据设计理念，电力驱动的Hyperloop的乘客舱未来将以1225公里的时速在气垫上穿梭在为此建造的管道中。

快，更快，最快 乘着空气飞驰 体态修长的Hyperloop在气垫上飞驰，而这一气垫产生于列车自身的快速运动，时速有可能超过1200公里。不过，对这样的管道运输手段对人类可能造成的影响，原则上存有疑虑：乘客如何能承受如此剧烈的加速压力？一旦发生紧急情况，如何施救？

快，更快，最快 不一定非在陆上运行不可 水下管道也可以设想。与陆上运行相比，水下运行方案的审批程序肯定也会简单一些。不过，迄今，这一项目还处于试验阶段，尚无雏形。今年一月，Hyperloop技术公司启用了位于内华达州拉斯维加斯的一个试验场，开始试验尺寸较小的模型车。

快，更快，最快 展示最新款 图中显示，去年12月，新型ICE4在柏林亮相，此时，一列 ICE3恰正驶过。按照计划，新的4系列（正式系列名412）于2016年秋季试运行，次年起在行车时间表更改时正式投入正常运行。ICE 4长约350米，座位830个。

快，更快，最快 国际竞争对手 所有传统技术列车中最快的依然是法国的TGV（Train à Grande Vitesse）高速列车。它从1981年就投入正常运营。它的最新款—AGV曾于2007年达到574公里的时速。通常情况下，它的时速最高为320公里。以TGV为基础的列车还在德国、比利时、英国、瑞士和意大利运行。

快，更快，最快 去机场，—要快！ 上海的Transrapid是目前世界上正常运营的最快的列车。它和日本的Maglev应用的是同样的磁悬浮技术，正常运行速度为每小时430公里。该型列车用8分钟时间将乘客从上海送至30.5公里以外的机场。

快，更快，最快 以380公里时速从北京到上海 这些Velaro列车没有车头，而是动力车组。世上最快的动车—谐和CRH 380A在中国投入正常运行。2011年，该车曾达到486公里时速。目前往返于北京和上海两地间的该列车通常的时速是380公里。

快，更快，最快 高铁先锋日本 还在法国之前，日本的新干线（Shinkansen）就投入了运营：1964年，东京夏季奥运会开幕之际，新干线的前身投入正常运行，时速210公里。今天，最新一款的新干线的正常运行速度是320公里。 作者: Fabian Schmidt



李京惠/叶宣（德新社）