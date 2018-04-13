德国选项党向马克思“开炮”被“反轰”

（德国之声中文网）今年的5月5日是卡尔·马克思诞辰200周年纪念。马克思故乡特里尔的地方州议会日前展开了一场与这位哲学家有关的讨论。德国选项党（AfD）期间表态称，有人正在围绕马克思搞"恶俗的个人崇拜风"，州政府的做法愧对于共产主义的牺牲者。

选项党在当地的副党团主席鲍尔（Joachim Paul）公开表示，现在必要的不是接受来自独裁国家中国赠与的马克思雕像，而是应该"从精神上将马克思赶下神坛"。

但是，选项党是当地州议会中唯一持这种观点的党派。其它各党都表现了反对意见。社民党议员威尔兰德（Adolf Weiland）表示，马克思的作品"为德国和欧洲的人文历史做出了意义非凡的贡献"。

Afd“完全不了情况”

当地社民党籍的文化国务秘书巴巴罗（Salvatore Barbaro）表态称，今年的一系列与马克思有关的纪念活动是由当地市政府、州政府、天主教会以及弗里德里希·艾伯特基金会（Friedrich-Ebert-Stiftung）共同参与主办的。他指责德国选项党，又是在完全不了解情况的前提下，对一次展览提出批评。

从今年5月5日开始，德国莱茵州立博物馆（Rheinischen Landesmuseum）将推出以马克思的"生平、作品和时代"为主题的展览。这也将成为纪念这位1818年出生的共产主义理论奠基人200岁生日的核心活动。马克思的出生地特里尔预计将迎来大量游客。

中国向特里尔赠送的马克思铜像 5月5日将正式亮相

马克思在特里尔这个摩泽尔河畔的小城生活了17年。在庆祝其诞生200周年之际。中国官方向特里尔赠送了一尊大约4.4高的铜制马克思雕像，引起了一部分人的不满。有批评人士称特里尔不应该接受来自中国官方的这个礼物。

主管城市建设的路德维希（ Andreas Ludwig）曾就此表示："卡尔·马克思撰写了世界历史。他的雕像成为一个新名胜，并将促进有关马克思的深入讨论，这绝不意味着对马克思意识形态的美化。"

细数德国各处的“马克思”与“恩格斯” 来自中国的礼物 是否在在马克思诞辰200周年之际接受中国赠送的马克思雕像，特里尔就此展开了激烈的讨论。这座雕像对一些市民来说过于庞大了。也有人担心中国游客会因此潮水般的涌来。图中与雕像同样高的木质版本是一个样品。

细数德国各处的“马克思”与“恩格斯” 马克思如今有多重要？ 在2013年，特里尔就庆祝过马克思逝世130周年。艺术家赫尔（Ottmar Hörl）在尼格拉门前放置了500个马克思彩色像。他希望给当前对马克思和其著作的讨论带来启示。

细数德国各处的“马克思”与“恩格斯” 思索中的恩格斯 这座恩格斯的铜像高约4米，“个头”略逊于特里尔的马克思雕像。2014年，这座雕墙在恩格斯出生的城市伍珀塔尔举行了揭幕典礼。这座雕像也是中国制造，是北京政府送出的礼物。

细数德国各处的“马克思”与“恩格斯” 思想上的兄弟 这是位于柏林的马克思-恩格斯雕像。1848年，两人合著的《共产党宣言》问世。1986年，东德政府为“共产主义之父”建立了这座纪念碑。2010年因为工程施工将其迁址。在新家之处，两人眺望的方向有了变化，他们不再望向东方，而是望向西方。

细数德国各处的“马克思”与“恩格斯” 一尊石像 这座巨大的马克思纪念像位于德国东部城市开姆尼茨（Chemnitz）。这个城市自1990年才改为现有的名字，之前该市以马克思命名。1971年落成的雕像有13米高，是世界第二大半身胸像。作品背后用德英法俄四种语言刻着“共产党宣言”中的名句“全世界无产者联合起来！”

细数德国各处的“马克思”与“恩格斯” 要马克思不要俾斯麦 位于德国勃兰登堡州菲尔斯滕瓦尔德的这块纪念石上原先刻的是德意志帝国首相俾斯麦（Otto von Bismarck），1945年改成了卡尔·马克思。东西德合并后，纪念石板遭窃。市议会就纪念马克思还是俾斯麦进行了讨论，最后的选择是马克思，自2003年至今再次出现在纪念石上。

细数德国各处的“马克思”与“恩格斯” 存在争议的浮雕作品 莱比锡大学主楼前方的这座大型青铜浮雕作品“起义”上也可以看到马克思。在东德时期，这所大学以马克思命名，雕像在这里已逾30年了。2006年翻新工程时去将其搬走。公众就雕像今后是否出现在公众的视野展开了一场辩论，最终支持一方胜利，2008年这幅作品被放置在Jahnallee的校区之内，配有说明文字。 作者: Felix Schlagwein



任琛/王凡(德国西南地区广播电台、德新社)