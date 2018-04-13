德国选项党向马克思“开炮”被“反轰”

在卡尔·马克思诞辰200周年纪念日到来之际，德国选项党公开提出对这位共产主义理论家的批评，并且抵制中国赠送的马克思雕像。
（德国之声中文网）今年的5月5日是卡尔·马克思诞辰200周年纪念。马克思故乡特里尔的地方州议会日前展开了一场与这位哲学家有关的讨论。德国选项党（AfD）期间表态称，有人正在围绕马克思搞"恶俗的个人崇拜风"，州政府的做法愧对于共产主义的牺牲者。
选项党在当地的副党团主席鲍尔（Joachim Paul）公开表示，现在必要的不是接受来自独裁国家中国赠与的马克思雕像，而是应该"从精神上将马克思赶下神坛"。
但是，选项党是当地州议会中唯一持这种观点的党派。其它各党都表现了反对意见。社民党议员威尔兰德（Adolf Weiland）表示，马克思的作品"为德国和欧洲的人文历史做出了意义非凡的贡献"。
Afd“完全不了情况”
当地社民党籍的文化国务秘书巴巴罗（Salvatore Barbaro）表态称，今年的一系列与马克思有关的纪念活动是由当地市政府、州政府、天主教会以及弗里德里希·艾伯特基金会（Friedrich-Ebert-Stiftung）共同参与主办的。他指责德国选项党，又是在完全不了解情况的前提下，对一次展览提出批评。
从今年5月5日开始，德国莱茵州立博物馆（Rheinischen Landesmuseum）将推出以马克思的"生平、作品和时代"为主题的展览。这也将成为纪念这位1818年出生的共产主义理论奠基人200岁生日的核心活动。马克思的出生地特里尔预计将迎来大量游客。
马克思在特里尔这个摩泽尔河畔的小城生活了17年。在庆祝其诞生200周年之际。中国官方向特里尔赠送了一尊大约4.4高的铜制马克思雕像，引起了一部分人的不满。有批评人士称特里尔不应该接受来自中国官方的这个礼物。
主管城市建设的路德维希（ Andreas Ludwig）曾就此表示："卡尔·马克思撰写了世界历史。他的雕像成为一个新名胜，并将促进有关马克思的深入讨论，这绝不意味着对马克思意识形态的美化。"
任琛/王凡(德国西南地区广播电台、德新社)
中国赠送的这份礼物备受争议，不过本周五，特里尔市已经把巨型的马克思雕像在市中心广场上竖立起来。5月5日也就是这位共产主义之父诞辰200周年之日，将举行雕像揭幕仪式。 (13.04.2018)
中国从2月1日起开始实施《宗教事务条例》。德国受迫害民族协会批评中国以此加强打压没有正式注册的教会，并对德国主教城市特里尔即将安放中方赠送的马克思雕像提出严厉指责。 (01.02.2018)
本周二，来自中国的巨型马克思雕像抵达德国特里尔。今年是这位“全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师”诞辰200周年，而获赠雕像的特里尔是其出生地。 (06.03.2018)