德国：袭击清真寺案件日渐增多 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2018

（德国之声中文网）德国内政部一年一度所发布的政治类刑事案件统计报告书中都是由三大部分组成：反犹主义，排外以及宗教。而今年的报告书又增加了一项新的内容：反伊斯兰教行为。

时任德国内政部长德迈齐埃（Thomas de Maizière）去年就曾表示，要对针对伊斯兰教的犯罪行为进行专项统计，以便掌握这类刑事犯罪行为是否在德国出现了上升的势头。2015年中至2016年中，德国共记录了73起针对清真寺的袭击事件，使人们有理由怀疑以伊斯兰教为目标的袭击事件在逐步增多。大量来自叙利亚、伊拉克、中亚以及北非的难民涌入德国后，排斥伊斯兰教的Pegida运动获得更多的认可，德国选项党在政坛突然崛起，而部分民众当中的反伊斯兰情绪也开始蔓延。

联邦内政部的2017年度仇外犯罪行为统计报告大约要到今年五月才会正式公布。不过，上周就有一些媒体根据左翼党议员耶尔贝克向政府发出的质询报告了相关数据。政府在回答相关质询时称，去年共发生了49起袭击清真寺的事件，而出于反伊斯兰教动机发生的袭击事件则总计有950起，事件中共有33人受伤。

德累斯顿一家清真寺2016年遭到炸弹袭击

相关统计难度很大

下萨克森州刑事犯罪研究所前所长菲弗尔（Christian Pfeiffer）表示，准确的统计数字至少要等到2019年或2020年才能出台。“只有到那个时候，统计数据才能做到精确。”不过，他同时也表示，现在开始对反伊斯兰犯罪行为进行专项统计，这为今后采取有效的预防措施奠定了基础。

柏林种族主义受害者咨询中心也表示，开展相关统计难度非常之大。咨询中心主任萨比娜·塞布（Sabine Seyb）对德国之声表示：“我们从2015年开始对种族主义背景的犯罪行为进行统计。所以我们深知，要想确定一个犯罪行为是否具有种族主义背景是相当困难的事情。”然而确定犯罪背景，并进行专项统计，则是采取预防措施，为潜在受害者提供保护的必要前提。



对一些案件的侦查工作足以从侧面证实塞布的苦恼。今年三月9日至12日，德国五座城市发生了针对清真寺或土耳其文化中心的袭击案件。

有线索显示，部分袭击者是库尔德工人党的支持者，该组织在德国被定为恐怖组织。有鉴于此，相关案件的动机就不是排斥伊斯兰教，而是抗议土耳其政府对库尔德人的打压。刑事问题专家菲弗尔说：“鉴于当前土耳其国内的形势，发生针对土耳其机构的袭击案件并不出人意料。”

刑事犯罪学专家菲弗尔

但与此同时，针对移民、外国人以及外国人设施的袭击案件，又很有可能是德国极端右翼势力所为。来自德国内政部的消息称，这类案件的大约90%都是出于仇外动机所为。而出于政治目的的犯罪行为中也有大约85%是右翼势力所为。

近期一些案件显示，针对清真寺的袭击案件背景非常复杂。菲弗尔认为，对这类案件进行认真的分类归档有利于理解案情，搞清楚哪一家清真寺面临来自哪一股势力的威胁。

菲弗尔同时也表示，在预防此类袭击案件方面，并没有什么万能的措施。安装监控探头可能会起到一些作用，但加强清真寺同当地警方的合作和沟通才能起到事半功倍的效果。他说：“清真寺代表往往最清楚谁对清真寺构成了威胁。通过和政府有关部门合作可以很快对威胁做出评估，并采取相应的防范措施。”



