（德国之声中文网）德国私人电视台Pro7本周播出一档节目，介绍白芦笋从中国到德国的"旅途"全程。节目说，中国有1300万公顷的芦笋种植面积，年产455万吨白芦笋，其中90%出口至外国。

德国电视台记者来到中国一家白芦笋罐头加工厂，数十名工人正熟练地给芦笋削皮，运刀如飞。一名女工说已经工作两年了，所以动作这么快。加工厂的负责人介绍说，最粗的白芦笋是给西班牙的，中间粗细的是给法国的，最细的是给德国的，"因为德国人爱吃细芦笋"。--可能德国人自己还是头一次听说？因为通常，越粗的新鲜白芦笋价格越高。

芦笋是一种深受德国人青睐的食品，富含维生素和矿物质，且热量低。Pro7电视台节目的旁白说道，为什么白芦笋罐头来自中国？首先因为中国有更多农地，其次因为中国人自己不爱吃白芦笋，所以出口到世界各地。

果真如此吗？在节目中，德国电视台记者采访到一位白芦笋种植专业户，他雇用了50个工人种植与收割白芦笋。他介绍说，每年从3月底到6月可以收白芦笋，大概60-70天。他自己只尝过一次，"外国人爱吃"，他不怎么爱吃，不过他相信白芦笋是挺健康的。

收割白芦笋有技巧

电视台记者随后回到白芦笋加工厂，看到削好皮的白芦笋放在热水中烫一下，负责这一程序的工人"凭感觉决定烫多长时间"，"能弯得动就好了"。之后，白芦笋冷却装瓶，灌入盐水，最后运入一个"中式设备"高温杀菌。

这些装在玻璃瓶的白芦笋踏上海运的旅程，途径斯里兰卡、也门、葡萄牙抵达汉堡。其中44瓶运往柏林接受质检。这批产品在玻璃瓶贴的标签上写的是柏林。

Pro7电视台记者问一家批发商：为什么标签写柏林？批发商回答说，因为供货商是柏林的。而按照法律规定，无须告知消费者最初来自中国。

白芦笋做汤也是好选择

不过，这种做法曾引起德国媒体的质疑。据报道，包括浓缩苹果汁、冰冻芦笋、桔子罐头、草莓加工产品、浓缩番茄酱在内的多种产品有相当大的比例来自中国，但并非所有的产品都标明原产地。西德意志电台曾报道说，之所以从中国进口，也是因为德国国内以及欧盟草莓、覆盆子的产量无法满足国民的需求。也有业界人士称，从进口到欧盟的中国食品来看，其质量问题并不比其他国家更多。不过，调查显示，消费者的确对中国的食品安全心存疑虑。

如今，德国国内食品日益强调"本地生产"，比如"德国草莓"、"本地区生产"的苹果、鸡蛋、牛奶都被视为质量可靠与新鲜的标志。

苗子/谢菲（据Pro7、WDR等）