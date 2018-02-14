德国结婚习俗有哪些？

（德国之声中文网）不少德国人结婚，要举行两次仪式：在市政婚姻登记处办理登记、在教堂举行婚礼。

前者往往邀请亲人和关系紧密的好友出席。婚姻登记处的工作人员不单照章办事，还会说一些鼓励、期许的话给两位新人。仪式相对简单，气氛庄重。新人与证婚人要签署一些文件。之后还往往有小型的酒会。

在教堂的婚礼则往往邀请更多的嘉宾参加，也隆重得多。新娘入场、花童撒花、新郎新娘有时会各自朗读自己的结婚誓言。音乐也必不可少。

婚礼当日有时还会有一场盛大的晚宴。婚宴气氛则更活泼，新人双方的亲友会准备一些节目现场表演。有时，新郎新娘还会对自己的父母至亲作出感恩的发言。

临近午夜时分，是结婚蛋糕上场的时刻。蛋糕往往有多层。据介绍，最传统的方式是，新娘持刀，新郎扶住新娘的手，新郎将切下来的第一口蛋糕给新娘吃，以表达“我愿一生照顾你”的心意。也有越来越多的新人会在这个时刻点燃手中的满天星小礼花，在众亲友的簇拥下享受这一浪漫气氛。

新娘手持的花束也有讲究，通常会有几枝粉色的牡丹花，有吉祥之意。

婚礼的花车往往装饰上象征纯洁的白色缎带或彩带，婚礼当天更享有在马路上鸣笛的“特权”。一般来说，德国的马路上是听不到喇叭声的。鸣笛往往是因为对方抢道等，自己表达不满。

一些传统的婚礼习俗比如摔瓷器取“碎碎（岁岁）平安”之意，如今却不怎么常见了。

婚戒却是必不可少的。德国人的婚戒也以简洁为原则，即便镶小钻，也仍以外观简洁为风格。至于是黄金、玫瑰金还是铂金，就看个人喜好了。