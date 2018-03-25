德国殡葬文化有哪些？

每个人都面临离世的时刻。正值中国清明时节，也让人们对于生与死有更多的思考。除此之外，逝者家属也面临实际的事情要处理，如殡葬事宜。德国在这方面情况如何呢？
（德国之声中文网）德国如今有约4000家殡葬公司，开有近5400家分店。除了传统运营商之外，也有越来越多所谓的"廉价"殡葬公司。
德国的殡葬文化这些年来发生变迁。消费者协会Aeternitas的发言人黑尔巴赫（Alexander Helbach）说，人们更多地能够接受在安葬亲人遗体的时候，考虑价格，而不再觉得这是对逝者的不敬。人们也不再认为棺木越昂贵，越是对逝者的尊重。不过，他也提醒，毕竟安葬是一件不能重来的事情，所以不能只从金钱角度去看。 "重要的是想一想，逝者可能真正在乎的是什么。"
殡葬方式有很多种，棺木、骨灰盒、海葬等。德国殡葬文化协会（Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e.V.）发言人维尔特曼（Oliver Wirthman）表示，应当做好花费2500-4000欧元的准备。"高端"的花费可能达到8000-10000欧元。维尔特曼对一些"廉价"殡葬服务商提出批评，认为他们经常不能雇用有足够资质的人员，对逝者家属提供必要的咨询。德国殡葬业联合会（Bundesverband Deutscher Bestatter）也指出，对于逝者遗体的清洁与着衣都有讲究，十分重要。
在德国火葬的人数越来越多。据德国殡葬业联合会的数据，45.5%的葬礼是土葬，54.5%是火葬。1999年，根据消费者协会Aeternitas的数据，六成为土葬，四成为火葬。1960年，火葬还仅占一成。
如今也出现了一些新的殡葬方式，比如在所谓的"安葬林"。逝者的骨灰连同可分解的骨灰盒一同埋葬在专门设立的这片树林中，也无须定期对墓碑进行护理。社会史学家费舍尔（Norbert Fischer）表示，不来梅市率先允许人们将骨灰撒入流经该市的威悉河，也允许将骨灰盒安葬在自家的花园内。尽管对墓地的需求减少，消费者协会Aeternitas的数据显示，德国目前仍保持约32000个墓园的数量。
黑尔巴赫表示，无论是土葬还是火葬，殡葬的费用还与人们对葬礼仪式的花费有关。
据德国联邦统计局的数字，2016年，德国有91.1万人去世，比前一年减少了1.5%。自1972年以来，每年去世的人数超出新生儿的数量。2016年，这两者的差距是11.8万人。即便新近新生儿人数增加，也未能改变这一人口趋势。
格雷舍（Jörn Gerischer）是一家所谓"廉价"殡葬服务商的负责人。他说，之所以成本下降，是因为批量进口相关用品，比如从波兰进口棺木。他说，多数顾客希望将亲人遗体火葬后将骨灰盒安葬在墓地。三成以上的顾客希望为亲人进行海葬或者林葬。"花费约在650-1200欧元。"
格雷舍反驳对所谓"廉价"殡葬服务的批评。他表示，从接逝者遗体、入棺、火葬到骨灰盒安葬在墓地以及葬礼，都由受过良好培训的人完成。服务包含各个方面，内容也清楚明了。
社会史学家费舍尔表示，2004年，德国政府取消了医保中原有的殡葬费用补贴一项。维尔特曼表示，此后，家人必须承担起亲属的殡葬费用，但人们往往对此一无所知。
2004年以前，医保中的殡葬费用补贴不断下降至525欧元，后来红绿联合政府（社民党、绿党执政）取消了这一项目。去年，据德国联邦统计局数据，约21500人无法支付亲人安葬的费用。他们须向政府社会福利部门申请资助，后者可承担最多750欧元的殡葬费，以及火葬厂和墓地的费用。
当今的消费时代在某种程度上也改变了祭祀这个古老的传统。如今中国人在清明节不仅可以给先人烧纸，也可以烧“法拉利”、烧“房产证”、烧“二奶”。 (05.04.2015)