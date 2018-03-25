德国殡葬文化有哪些？

（德国之声中文网）德国如今有约4000家殡葬公司，开有近5400家分店。除了传统运营商之外，也有越来越多所谓的"廉价"殡葬公司。

德国的殡葬文化这些年来发生变迁。消费者协会Aeternitas的发言人黑尔巴赫（Alexander Helbach）说，人们更多地能够接受在安葬亲人遗体的时候，考虑价格，而不再觉得这是对逝者的不敬。人们也不再认为棺木越昂贵，越是对逝者的尊重。不过，他也提醒，毕竟安葬是一件不能重来的事情，所以不能只从金钱角度去看。 "重要的是想一想，逝者可能真正在乎的是什么。"

殡葬方式有很多种，棺木、骨灰盒、海葬等。德国殡葬文化协会（Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e.V.）发言人维尔特曼（Oliver Wirthman）表示，应当做好花费2500-4000欧元的准备。"高端"的花费可能达到8000-10000欧元。维尔特曼对一些"廉价"殡葬服务商提出批评，认为他们经常不能雇用有足够资质的人员，对逝者家属提供必要的咨询。德国殡葬业联合会（Bundesverband Deutscher Bestatter）也指出，对于逝者遗体的清洁与着衣都有讲究，十分重要。

在德国火葬的人数越来越多。据德国殡葬业联合会的数据，45.5%的葬礼是土葬，54.5%是火葬。1999年，根据消费者协会Aeternitas的数据，六成为土葬，四成为火葬。1960年，火葬还仅占一成。

如今也出现了一些新的殡葬方式，比如在所谓的"安葬林"。逝者的骨灰连同可分解的骨灰盒一同埋葬在专门设立的这片树林中，也无须定期对墓碑进行护理。社会史学家费舍尔（Norbert Fischer）表示，不来梅市率先允许人们将骨灰撒入流经该市的威悉河，也允许将骨灰盒安葬在自家的花园内。尽管对墓地的需求减少，消费者协会Aeternitas的数据显示，德国目前仍保持约32000个墓园的数量。

千奇百怪的环保下葬 沉入海底的骨灰盒 选择海葬的人，可以用这种易分解的纸制骨灰盒。海葬前，死者亲属可以在盒子上绘制图案，或将写好的悼词透过缝隙塞入盒子中。

千奇百怪的环保下葬 尸巾 早在几千年前，人们就开始使用布巾包裹尸体下葬。如今，这在欧洲又流行起来。不过，这样下葬并不便宜，使用尸巾可能要花近1000美元。

千奇百怪的环保下葬 使用报纸 报纸裹着下葬，这听起来似乎有些寒酸。不过如果是报纸制成的有设计感的棺材就不同了，比如图上的这两个。如果感觉还是不够高大上，还可以用金子装点。毕竟一个人只能死一回。

千奇百怪的环保下葬 轻便实用 报纸制成的棺材重量轻，容易分解——这对于灌木等树木有好处。

千奇百怪的环保下葬 灵感源于埃及 这家报纸棺材生产商提供不同样式的棺材。设计师塞琳娜（Hazel Selina ）表示，是埃及古老的下葬仪式给予了她创作这种报纸棺材的灵感。古时候埃及人也读报纸吗？

千奇百怪的环保下葬 树棺 一些棺材设计师还要更大胆。这种棺材中包含了腐植土和种子。当树开始生长时，它会破（棺材）顶而出。

千奇百怪的环保下葬 从人到树 在这个意大利设计理念下，死者得到下葬，同时为树棺中的树提供养料。不过截至目前，这因为受到意大利法律限制而仍然只是个理念。

千奇百怪的环保下葬 柳条棺材 如果不喜欢寻常的棺材样式，可以考虑这种柳条编制的棺材。这种材质的棺材也易于分解，这样下葬体现了极强的环保意识——直到最后一刻。 作者: Ruth Krause



黑尔巴赫表示，无论是土葬还是火葬，殡葬的费用还与人们对葬礼仪式的花费有关。

据德国联邦统计局的数字，2016年，德国有91.1万人去世，比前一年减少了1.5%。自1972年以来，每年去世的人数超出新生儿的数量。2016年，这两者的差距是11.8万人。即便新近新生儿人数增加，也未能改变这一人口趋势。

格雷舍（Jörn Gerischer）是一家所谓"廉价"殡葬服务商的负责人。他说，之所以成本下降，是因为批量进口相关用品，比如从波兰进口棺木。他说，多数顾客希望将亲人遗体火葬后将骨灰盒安葬在墓地。三成以上的顾客希望为亲人进行海葬或者林葬。"花费约在650-1200欧元。"

格雷舍反驳对所谓"廉价"殡葬服务的批评。他表示，从接逝者遗体、入棺、火葬到骨灰盒安葬在墓地以及葬礼，都由受过良好培训的人完成。服务包含各个方面，内容也清楚明了。

社会史学家费舍尔表示，2004年，德国政府取消了医保中原有的殡葬费用补贴一项。维尔特曼表示，此后，家人必须承担起亲属的殡葬费用，但人们往往对此一无所知。

2004年以前，医保中的殡葬费用补贴不断下降至525欧元，后来红绿联合政府（社民党、绿党执政）取消了这一项目。去年，据德国联邦统计局数据，约21500人无法支付亲人安葬的费用。他们须向政府社会福利部门申请资助，后者可承担最多750欧元的殡葬费，以及火葬厂和墓地的费用。