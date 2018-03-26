德国检察院提出引渡普伊格蒙特申请

（德国之声中文网）德国石荷州三最高检察院周二公布消息称，已经向法院提出申请，将前加泰罗尼亚大区政府主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)引渡至西班牙。

虽然是否真的要把这位在德国被逮捕的加泰罗尼亚前大区政府主席引渡回西班牙，还需要州立高级法院作出最后裁决。但是人们普遍认为，普伊格蒙特被谴送至西班牙已经入倒计时阶段。普伊格蒙特则向西班牙最高法院针对他的叛乱指控提出反驳。在长达85页的上诉书中，他要求法院撤回对其挪用公共资金的指控。

周一（4月3日）西班牙媒体援引普伊格蒙特的上诉书说，在10月1日（2017年）加泰罗尼亚独立公投之日没有发生任何暴力事件，但这却是提出叛乱指控的前提。如果说有几位公民做出了一些消极抵抗的行动，也只是孤立的事件。因此只能由这些公民承担责任。

也是受另外两名加泰罗尼亚前大区政府部长庞萨蒂（Clara Ponsati ）和蒲格（Lluis Puig）的委托，普伊格蒙特的律师奎维拉斯（Jaume Alonso Cuevillas）提交了上诉书。独立公投之后，庞萨蒂和蒲格也逃离了西班牙。3月底，前大区政府女部长庞萨蒂在苏格兰爱丁堡向警方投案自首。律师撰写的上诉书说，对3位政治家的指控有些违背司法程序。例如在3月23日对其提出诉讼之前，他们被禁止进行自我辩护。

由于受到欧洲逮捕令的通缉，去年秋季流亡到布鲁塞尔的普伊格蒙特于3月25日在德国石荷州被逮捕。之后他一直被关押在新明斯特的监狱。西班牙政府指控他犯有叛乱罪，有可能被判处长期监禁。

复活节之际，也恰恰是加泰罗尼亚举行独立公投半年之际，普伊格蒙特表示了获胜的信心。周日（4月1日），现年55岁的这位前大区主席在推特和Instagram社交网站上发文表示，2017年10月1日的独立公投是"一个新时代的开始，""没有回头之路"。这位分离主义者表示，被解职的大区政府成员是"政治囚犯，但他们的大脑是自由的。 "

在公投和之后的独立决定被西班牙司法机构禁止之后，马德里政府解散了加泰罗尼亚地方政府，接管了对这个富裕地区的控制权。但是在去年12月的重新选举中，分裂主义政党再次获得议会的多数席位。

复活节星期日，德国两位左翼党联邦议会议员德姆（Diether Dehm）和纳斯迪克（ Zaklin Nastic）到监狱探访了普伊格蒙特。德姆之后透露，普德格蒙特担心被引渡西班牙。德姆说，西班牙司法机构与德国的司法机构完全不同。在新明斯特的监狱，普德格蒙特感觉受到了"非常公正，甚至是非常友好的待遇。"德姆还表示，普伊格蒙特给他留下了为人很开朗、很勇敢的印象。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 古迹众多 加泰罗尼亚早期是腓尼基、伊特拉斯坎、后来是希腊人在此定居。希腊人主要定居在Rosas和Ampurias一带（见图）。后来罗马人继续在这里扩建居住区和基础设施。公元507年加泰罗尼亚被西哥特人征服之前，这里一直是罗马帝国的一部分。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 伯爵领地与独立 公元711年加泰罗尼亚被阿拉伯人占领。公元732年查理曼大帝在图尔战役中取胜，阻止阿拉伯人继续挺进。公元759年，加泰罗尼亚北部再次成为基督徒的地盘。1137年，加泰罗尼亚与阿拉贡合并。到了13世纪和14世纪早期，阿拉贡王朝统治了地中海西部地区，并占领了马略卡和巴伦西亚。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 从自治到争夺王位的战争 13世纪，加泰罗尼亚成立了自治管理机构。1476年阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并之后，争夺王位的战争一直持续到1714年结束。在此期间阿拉贡王国维护了其自治地位，只是在1460-1659年期间因发生叛乱而一度中断。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 自治失败纪念日 1714年9月11日，西班牙国王腓力五世占领巴塞罗那之后解散了加泰罗尼亚管理机构，从而结束了地区自治。从那时起，当地每年都会在这一天举行纪念活动。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 首个共和国时期的联邦制建议 1873年2月10日阿玛迪奥一世（Amadeo I）退位之后，西班牙有史以来的第一个共和国宣告成立。但是不到一年共和国便夭折。共和政体的追随者出现分裂，一部分人主张实行中央集权制的共和政体，另一部分人则支持建立联邦制。这幅图是联邦制的支持者，短命的西班牙共和国5位总统之一的弗朗西斯科·皮·马加尔总统（Francisco Pi i Maragall）。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 19世纪的失败尝试 加泰罗尼亚人试图在西班牙共和国内成立一个自己的国家，从而加剧了共和党人之间的意见分歧。1874年西班牙复辟君主制，图中的阿方索十二世登基，开始了对西班牙的统治。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 加泰罗尼亚共和党人 1923年至1930年间，普里莫·德里维拉将军（Primo de Rivera）在国王阿方索十三世以及军队和神职人员的支持下建立了独裁政权。加泰罗尼亚成为反对派和抵抗力量的中心。独裁统治结束后，政治家Francesc Macià（见图）为加泰罗尼亚争取了重要的自治权利。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 弗朗哥获胜毁灭一切自由 在西班牙第二共和国时期，加泰罗尼亚议员们制定了自治条例，并于1932年获得西班牙议会的批准。然而弗朗哥将军在西班牙内战中（1936年-1939年）的胜利标志着西班牙第二个共和国的结束。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 丧失一切自由 弗朗哥政权（1939年-1975年）的上台意味着加泰罗尼亚民主自由的结束：所有政党遭到禁止和迫害，自治权利被取消，加泰罗尼亚语言和文化受到压制。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 恢复自治的新条例 西班牙结束独裁统治举行了首次自由选举之后，1977年临时恢复了“加泰罗尼亚自治政府”。在1978年西班牙民主宪法的基础上，加泰罗尼亚在1979年获得了新的自治法条例。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 前加泰罗尼亚自治区主席齐奥尔迪·普约尔 弗朗哥时代结束后的首个自治条例承认加泰罗尼亚的独立性以及加泰罗尼亚拥有自己的语言。与1932年的自治条例相比，该条例扩大了加泰罗尼亚人在教育和文化领域的权利，但是对司法、财政管理和公共秩序领域的权利进行了限制。齐奥尔迪·普约尔（Jordi Pujol/见图）从1980年至2013年一直担任加泰罗尼亚自治区主席。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 增加自信心 近年来，加泰罗尼亚人要求独立的呼声高涨。 2006年，加泰罗尼亚获得了新的自治条例，其权限得以扩大。但是在保守的人民党提出诉讼之后，最高宪法法院又取缔了这一新的自治条例。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 首次尝试举行独立公投 加泰罗尼亚曾计划在2014年11月9日就举行独立公投。公投的第一个问题是“你希望加泰罗尼亚成为一个国家吗？”第二个问题是：“你希望这个国家独立吗？”然而举行公投的提案在宪法法院未获得通过。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 两任主席 同出一辙 自2016年1月以来普里格迪蒙特（Carles Puigdemont）一直担任加泰罗尼亚自治政府的负责人。他继承了其前任阿图尔·马斯（Artur Mas）的分裂主义路线，并呼吁在2017年10月1日举行全民投票。西班牙总理马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）认为公投违反宪法。



德姆说，他向普伊格蒙特提供了联邦议院的科学服务信息，告诉他因政治信念受到破坏的人不会被引渡，该条款也适用于欧洲逮捕令。

在总检察院提交引渡普伊格蒙特的申请之后，必须由最高地方法院做出裁决。因案件复杂，不排除司法程序被长期拖延的可能性。例如法院有可能要求从西班牙调来资料之后再作裁决。

李京慧/雨涵（德新社、法新社）