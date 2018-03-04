德国杜伊斯堡港扩大参与“一带一路”

（德国之声中文网）周三（3月28日），德国杜伊斯堡港官网发布2017年业绩情况。其中一项提到，杜伊斯堡港正在一带一路沿线拓展其活动。



杜伊斯堡港称，正在与中国招商物流（China Merchants Logistics）合作，将项目拓展至亚欧丝绸之路全段。与此相关的是，杜伊斯堡港参与了白俄罗斯明斯克市附近的工业和物流区以及伊斯坦布尔附近的物流中心的建设。



此外，杜伊斯堡港称，正在加强与意大利亚得里亚海港口的里雅斯特（Triest）的合作。通过中国的海上丝绸之路，中国航线可经苏伊士运河抵达地中海，从而与的里雅斯特港连接。



据杜伊斯堡港的年报介绍，上一财年，该港使用中国火车运输了超过10万个标准集装箱。杜伊斯堡港预计与中国之间的贸易将进一步增长。沿线基础设施和海关协调的改善能缩短中国与杜伊斯堡之间的运输时间。

2014年习近平参观杜伊斯堡港



2014年，中国国家主席习近平访德期间曾参观杜伊斯堡港，以推动丝绸之路项目。习近平表示，中德位于丝绸之路经济带两端，是亚欧两大经济体和增长极。中国官方称，杜伊斯堡港是由重庆经新疆跨欧亚直至欧洲的渝新欧国际铁路联运大通道的终点。



杜伊斯堡港官网去年7月发布消息称，与中国义乌之间的货物运输合作将深化。该消息称，“义新欧”国际货运专列自2014年起定期往返于义乌和杜伊斯堡之间。



杜伊斯堡港官网自我介绍称，该港是全球最大内陆港。该港2017年年报中写道，杜伊斯堡港已成为一个主要的汽车产业集群，为大众、奥迪以及奔驰提供服务。去年该港营业额2.5亿欧元，比前一年增长2000万欧元。



德国之声去年10月报道称，中国到杜伊斯堡港的线路每周从中国发出25次列车。

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苗子/谢菲（德新社等）