 德国杜伊斯堡港扩大参与“一带一路” | 经济纵横 | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

德国杜伊斯堡港扩大参与“一带一路”

杜伊斯堡港与中国多个目的地之间每周有25个班次的集装箱列车。最新的年报中，杜伊斯堡港称，正在拓展一带一路沿线的活动，预计与中国之间的贸易将进一步增长。

China Frachtzug von Weihai nach Duisburg (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tang Ke)

杜伊斯堡港与中国多个目的地之间每周有25个班次的集装箱列车

（德国之声中文网）周三（3月28日），德国杜伊斯堡港官网发布2017年业绩情况。其中一项提到，杜伊斯堡港正在一带一路沿线拓展其活动。


杜伊斯堡港称，正在与中国招商物流（China Merchants Logistics）合作，将项目拓展至亚欧丝绸之路全段。与此相关的是，杜伊斯堡港参与了白俄罗斯明斯克市附近的工业和物流区以及伊斯坦布尔附近的物流中心的建设。


此外，杜伊斯堡港称，正在加强与意大利亚得里亚海港口的里雅斯特（Triest）的合作。通过中国的海上丝绸之路，中国航线可经苏伊士运河抵达地中海，从而与的里雅斯特港连接。


据杜伊斯堡港的年报介绍，上一财年，该港使用中国火车运输了超过10万个标准集装箱。杜伊斯堡港预计与中国之间的贸易将进一步增长。沿线基础设施和海关协调的改善能缩短中国与杜伊斯堡之间的运输时间。

Chinas Präsident Xi in NRW Sigmar Gabriel Hannelore Kraft (picture-alliance/dpa)

2014年习近平参观杜伊斯堡港


2014年，中国国家主席习近平访德期间曾参观杜伊斯堡港，以推动丝绸之路项目。习近平表示，中德位于丝绸之路经济带两端，是亚欧两大经济体和增长极。中国官方称，杜伊斯堡港是由重庆经新疆跨欧亚直至欧洲的渝新欧国际铁路联运大通道的终点。


杜伊斯堡港官网去年7月发布消息称，与中国义乌之间的货物运输合作将深化。该消息称，“义新欧”国际货运专列自2014年起定期往返于义乌和杜伊斯堡之间。


杜伊斯堡港官网自我介绍称，该港是全球最大内陆港。该港2017年年报中写道，杜伊斯堡港已成为一个主要的汽车产业集群，为大众、奥迪以及奔驰提供服务。去年该港营业额2.5亿欧元，比前一年增长2000万欧元。


德国之声去年10月报道称，中国到杜伊斯堡港的线路每周从中国发出25次列车。

延伸阅读：“一带一路”的欧洲终点站

延伸阅读：杜伊斯堡：习近平为何拜访西德小城？

 

苗子/谢菲（德新社等）

DW.COM

“一带一路”的欧洲终点站

对中国的“一带一路”而言，杜伊斯堡的地位不可忽视，它不仅是中国货运通向欧洲的终点站，也是铁路与船运的重要枢纽。那么，目前此地的一带一路的建设状况怎样？ (18.10.2017)  

杜伊斯堡：习近平为何拜访西德小城？

本周六，中国国家主席将携200多名经济界代表到访西德小城杜伊斯堡。习近平为何而来？各界对他的此行又有何期待？ (26.03.2014)  

相关内容

China Seidenstraßen-Gipfel CNCC in Beijing

德国企业期望从“一带一路”中受益 04.03.2018

德国经济界也希望在中国投入巨资的“一带一路”项目中获得利益。德国工商总会宣布，各下属商会正在发起一场推介活动，以便让德国企业了解“一带一路”项目中蕴藏的商机。

Containerhafen Duisburg

德语媒体：拷问灵魂的隐忧 24.02.2018

德国许多城市从中国“一带一路”规划中获益匪浅，《西德意志汇报》却指出了其中的隐忧。中国学者成功克隆灵长目动物，全球舆论都在担忧其中的伦理困境，而《新苏黎世报》则更为深刻地指出了人性尊严所面临的巨大挑战。

Chinas Präsident Xi in NRW Sigmar Gabriel Hannelore Kraft

“一带一路”的欧洲终点站 18.10.2017

对中国的“一带一路”而言，杜伊斯堡的地位不可忽视，它不仅是中国货运通向欧洲的终点站，也是铁路与船运的重要枢纽。那么，目前此地的一带一路的建设状况怎样？

Symbolbild Facebook und Indien (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

精准行销末日? 脸书将断开数据中介商

高达5000万名用户受到剑桥数据事件波及，舆论纷纷要求脸书修改隐私权政策。脸书今天又再次放出消息，即将终止与数据商的合作。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 