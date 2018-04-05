德国最贵别墅背后的阴暗秘密

（德国之声中文网）位于加米施-帕腾基兴（Garmisch-Partenkirchen）的"Villa Glory"别墅，其豪华奢侈程度难以用语言来形容。别墅内部犹如宫殿般富丽堂皇，反映了主人的挥金如土。进入别墅就犹如踏上一艘豪华游艇，全部是最优质最高档的装潢。洛可可式的天花板大吊灯将大厅照得通亮，昂贵的大理石地板释放着意大利贵族宫殿般的魅力。该别墅现在售价1300万欧元。

根据出售广告的介绍，该别墅由慕尼黑一家最著名的内部装修公司进行了精装修，就连室内的电梯都用贵重的木材进行了装潢。其豪华奢侈的布局令其富豪邻居-俄罗斯亿万富翁阿布拉莫维奇（Roman Abramowitsch）位于该镇的别墅"莱藤宫"（Leitenschlössl）也黯然失色。

"Villa Glory"别墅的主人非常低调，其名字都没有收入土地登记册（德国有一个统一的土地登记册，一般而言，德国境内每块土地的法律状态以及在土地上设立的权利义务关系都可以查到，比如土地现有和过去的所有权人）。德国之声记者找到了其如此低调的原因。

受到争议的年轻富豪

2010年6月，当一位年轻的乌克兰新富代买下加米施-帕腾基兴的一块3700平方米地皮时，他也在做着雄心勃勃的计划：要在这里修建一栋梦幻般的宫殿。当时，这位28岁的乌克兰富二代一下子拿出330万欧元购买了这块地皮。记者在房屋购买合同上发现了他的名字：米科拉·胡塔(Mykola Huta)，是一位乌克兰农业巨头的儿子。

2010年年底，也就是他刚刚买下加米施-帕腾基兴的地皮之后，米科拉·胡塔接手了父亲伊万（Ivan）在乌克兰的姆里亚（Mriya）农业帝国。年轻的米科拉代表了新一代人的经营理念：他们要扩大乌克兰肥沃黑土地的潜力并充分利用外国投资。

姆里亚的迅速崛起

2011年，小胡塔领导下的姆利亚农业帝国在法兰克福交易所上市。由于公司迅速扩大，股票发行量很大。截至2013年，小胡塔的农业控股公司已经融资6亿美元。 原因是贷款可以获得9.5%红利的承诺引起了实行"零利息政策"的欧元区的很多欧洲投资商的兴趣。为了乘势而上，"姆利亚"农场不断扩大其面积。没过多久，该农场就控制了比德国萨尔州的面积还大的乌克兰农田。

如此大面积的耕种需要现代化的农业机械。德国公司和银行纷纷与其展开交易。他们为该乌克兰农场提供低息贷款以及提供国家出口担保，供"姆利亚"公司大规模购买设备，其中包括德国制造的收割机和拖拉机。仅德国就总共提供了大约7500万欧元的资助。德意志银行以及柏林和巴符州银行都是放贷机构。

广告上的别墅外观图

美梦成恶梦

然而，到了2014年夏季便传出"姆利亚"农场失去支付能力，无法偿还高达13亿美元债务的噩耗。当紧急成立的一个债权人委员会接管了对农场的监管之后，人们发现了一个巨大的骗局："姆利亚"控股公司从一开始就有巨额亏损，账面上的赢利只是为了蒙蔽投资者。

目前担任"姆利亚"公司财务总监的胡尔斯（Ton Huls）说："公司经常收到为根本不存在的商品支付的汇款。管理部门此前将转移到塞浦路斯公司的一部分资金中重新回流到"姆利亚"控股公司的账面，用来粉饰公司业绩。以此赢得更多投资。""姆利亚"公司宣布破产之后，胡尔斯被债权人推选为破产公司剩余资产管理小组的成员。

但是破产的"姆利亚控股公司"已没有什么剩余资产。其土地都是租赁的。拖拉机和收割机在债权人申请赔偿之前就已无了踪影。公司老板米科拉·胡塔现在和家人居住瑞士。他因涉嫌背信欺诈受到乌克兰司法部门的调查。债权人估计他数年来总共从公司挪用了超过2亿美元的资金。

"姆利亚"公司的钱也被挪用到加米施

通过虚假生意中转移的资金中，估计有一部分也被转移到加米施-帕腾基兴用来修建豪华别墅。

"Villa Glory"现在属于米科拉·胡塔的妻子维克多丽雅·胡塔。去年瑞士拒绝了其丈夫米科拉的庇护申请之后，维克多丽雅·胡塔便成为别墅的户主。米科拉·胡塔在法庭上一直抵制被遣返。不久瑞士联邦行政法院将就胡塔的庇护申请作出最终裁决。鉴于这一背景，其在加米施的别墅被出售。或许是因为业主受到压力，在瑞士就其庇护申请作出裁决之前，别墅的出售价格下降到"仅仅"不到1300万欧元，而不是最初的1800万欧元。

也要由纳税人买单

"Villa Glory"别墅背后的资金来源问题不会成为慕尼黑检察院调查的内容。但是联邦政府有可能也对胡塔在加米施的这栋房产感兴趣。因为据德国经济部发言人公布的消息，联邦政府已经从国库中拿出2400万欧元支付給德意志银行，作为对"姆利亚"贷款坏账的赔偿金。

因为德意志银行的这笔贷款获得了旨在促进出口的德国政府推出的赫尔梅斯担保。但是该担保只针对"姆利亚控股公司"，与前业主不存在任何业务关系。联邦经济部发言人："对米科拉·胡塔的责任必须单独进行审查。"

德国纳税人为此付出的代价可能更高，因为联邦政府资助的金额共计约4600万欧元。