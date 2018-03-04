德国最值钱的企业是哪家？

(德国之声中文网) 排名第一的是软件公司SAP，市值高达1040亿欧元。排名第二的西门子市值为940亿欧元。接下来是大众汽车（VW）和安联保险。曾在2014年领跑的拜尔制药，如今则以805亿欧元的市值"屈居"第五。

普华永道每年都对德国上市企业的市值进行排名。与2014年相比，德国排名前一百的企业市值总额上升了约33%。

不过在欧洲层面上，德国没有任何一家企业的市值能够排入前十。欧洲市值最高的企业是英国与荷兰合资的壳牌石油，高达2130亿欧元，瑞士雀巢以及瑞士诺华制药则分列第二、第三位。德国SAP只排名第12。

而在全球排名中，德国SAP的市值则仅位列第63名。全球排名前十的企业全部来自美国以及中国，其中包括腾讯、阿里巴巴、微软、谷歌等企业。苹果公司则以7030亿欧元的市值傲视群雄。

文山/王凡/(德新社)