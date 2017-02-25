德国明斯特发生小货车冲进人群事件

（德国之声中文网）周六（4月7日）下午16点40分，德新社、明镜周刊、每日新闻网、莱茵邮报等媒体分别报道说，明斯特市中心繁华的老城区发生一辆小型货车冲向人群事件，造成伤亡。明斯特所在的北威州警署通过即时信息平台推特随即发推说，"明斯特市中心发生车辆撞进人群事件，警方正在赶往事发现场，请居民绕行。目前事故背景未知，请不要猜测，我们会随时发布最新信息。"

莱茵邮报（Rheinische Post）随即援引在事发现场的警察以及在场目击者提供的信息报道说，一辆小型货车在明斯特老城区的老字号餐馆Kiepenkerl前冲向在街边围坐喝咖啡、喝饮料、晒太阳的顾客。冲撞事故造成人员伤亡。

事发地点是明斯特热闹的市中心老城区

4月7日仍是德国多个联邦州的学生复活节假日，也是德国今年入春以来第一个温度超过20度的阳光明媚的好天。当天在明斯特市中心休闲购物的居民和游客尤其多。

明斯特警方在17点左右证实，此次冲撞造成4人死亡，约30人受伤。4名死者中包括冲撞车辆驾驶人，此人在事发之后开枪自杀。

目前，这一事件的背景尚不清楚。警方对于事件属事故还是袭击没有定性，并请市民不要轻信和传播没有经过官方证实的传言。

德国政府此间已经向明斯特周六发生的这一事件中的受害人及家属表达了哀悼和慰问，并向警方以及急救人员的工作表示感谢。德国内政部同时表示，事件的背景还须调查和澄清。

明斯特警方未能证实有关撞人货车内另有两名乘客、并于事件发生后弃车潜逃的说法，但表示也会就此展开侦查。