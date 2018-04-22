 德国政府“很有钱” 税收继续向上飚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2018
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时政风云

德国政府“很有钱” 税收继续向上飚

根据评估，联邦政府、各州政府以及各个地方政府在未来5年内能多拿到约600亿欧元的税收。虽然有着美好的税收前景，德国财政部泼出冷水，指出不要在联邦财政预算的弹性空间上抱有过高的期望。

Symbolbild Steuereinnahmen Geld Steuer BUND (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

（德国之声中文网）德国《商报》总结了周一在美因茨公布的官方税收各种初步估算数据。导致税收增多的最主要原因是今年持续走好的经济形势。联邦政府和各州政府因此会分别额外拿到260亿欧元，余下的钱将拨给社区。

联邦财政部警告，不要在联邦财政预算的新空间上抱有过高的期望。该部门指出，目前的财政计划是以当前的最新数据做基础，而不是以去年11月的估算为基础。所以已经包含了更高的税收。德国财政部一名发言人表示："因此，把今年5月和去年11月份的税收估算相比较是误导。也不应由此得出联邦预算是否会有额外盈余的答案。"

去年11月，德国税收评估工作专家小组（Arbeitskreis Steuerschätzung）指出，每年德国税收预计每年上涨3. 7％--4.1％。按照这个估算，德国税收总收入将从今年的7640亿欧元上升到2022年的8900亿欧元。

Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer BDI (Imago/photothek)

德国工业联合会(BDI)主席约阿希姆··朗（Joachim Lang）

德国工业联合会：投资、减税

德国工业联合会(BDI)也估计德国政府的税收能够创下纪录。该组织建议政府要增加投资，并且利用这个机会给企业减轻税务负担。主席约阿希姆·朗（Joachim Lang）警告："不抓住一次历史性的机会去利用投资空间，会适得其反。"他补充表示，德国必须为刺激经济增长和创新有所行动，因为经济的繁荣不会自动延续。

文木/ 达扬 (路透社，法新社)

 

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