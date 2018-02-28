德国政府将更轻易对中企收购说不

（德国之声中文王）在默克尔总理出访华盛顿前夕，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）周四（4月26日）在柏林表示，鉴于中国对收购德国企业的兴趣持续不减，德国政府不得不考虑对策。这些对策包括，"在对外经济法方面，将考虑做出修改使其变得更为严厉。"他提到的一个可能性是，降低政府干预企业出售股份的门槛。

目前，只有在企业出售25%的股份或者超过这个额度时，政府才有权干预。数周前有消息传出，德国政府正在酝酿将这一比例下调至15%或者20%。而《经济周刊》（Wirtschaftswoche）最近报道称，阿尔特迈尔领导的联邦经济部正在论证，政府的否决权设在10%的水平是否可行。在德国，政府采取干预手段的总前提是，公共安全及其秩序有可能受到威胁。

对德国而言，最重要的是保护那些具有战略意义的企业，尤其不让它们被欧盟以外的投资者收购。阿尔特迈尔说，"此外我们还承担着保护重要的基础设施的责任。其中包括电网和通讯网。"今年3月，中国国家电网有意收购德国50赫兹公司20%的股权，当德国政府表达了其保留态度之后，该股份被比利时一个企业买下，由此中国国企加入德国电力供应系统的梦想破灭。

库卡总裁：这是一条歧路

2016年中国民企美的对德国机器人制造商库卡公司的收购也曾引起轩然大波。库卡的机器人技术被看作是工业4.0的核心技术。不过那次中国美的的收购获得成功，此后，德国收紧了对国外收购的管控措施。

面对政府即将出台更为严格的外国企业收购管理措施，库卡总裁罗伊特（Till Reuter）却表示，这是一条歧路，"我们西方的产品之所以受人青睐，是因为我们是一个开放的市场。"他在接受《经济周刊》的采访时说，"全球化的竞争让我们更能创新，也比别人做得更好。现在有人提出疑问，试图修改这个秩序框架和价值体系，我认为这是错误的。"

阿尔特迈尔重提政府干预中国企业收购德企的时间点也引起关注，周五，默克尔总理动身前往美国会晤特朗普总统，他们谈论的重要议题包括如何解决目前的大西洋两岸在特朗普眼里"不公平的贸易"问题。去年美德贸易逆差超过500亿欧元，特朗普已不止一次地提出这一话题。今年3月初，阿尔特迈尔为解决同美国的新一轮贸易争端前往华盛顿展开外交活动，之后，美国对包括德国在内的欧盟国家对钢铝产品的制裁措施，暂时推迟到今年5月1日。阿尔特迈尔当时接受德媒采访时说，白宫政府与他的看法一致，都认为"世界市场上钢产品过剩的原因在中国"。他表示，德美"在同倾销和盗窃智力产权的问题上寻求统一的路线。"