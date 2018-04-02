 德国宪法法院：土地税必须重新立法 | 经济纵横 | DW | 10.04.2018
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经济纵横

德国宪法法院：土地税必须重新立法

建筑土地是用来盖房子住的，不是用来炒的。为遏制炒作土地，德国联邦宪法法院做出裁决，必须为当下不公正的土地税重新立法。

Bundesverfassungsgericht zu Grundsteuer (picture-alliance/dpa/U. Deck)

建筑土地是用来建房子用的，不是用来炒的

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（德国之声中文网）周二（4月10日），德国联邦宪法法院做出裁决，德国迄今使用的土地税的计算依据违宪，因而必须在2019年年底之前为此重新立法。裁决还规定，在新法通过后直到2024年年底之前将有一个过渡期。

联邦宪法法院的法官们在今年1月举行口头谈判时就已指出，现行的土地统一测值标准在德国西部是1964年出台的，东部则更要上溯到1935年。而对土地以及建在上面的房屋进行更新计算，本应该每6年进行一次，但因为调查程序非常繁琐，几十年过去了，这项工作仍未展开。因此，现行土地税跟当今的真实土地价值早已脱钩。那些几十年前属于大城市边缘地带的土地随着工业化、城市化的推进，早已变成了城市中的高价地带，但它们的主人仍旧按照老税率交纳土地税。这是土地税必须改革的原因之一。

其次，一些建筑用地的主人，早已得到了政府部门的建筑许可，但并不开始建造房屋，因为土地的市场行情尤其在大城市继续看涨，他们的主人则宁肯空置这块土地，进行土地投机，坐收渔利。在目前大城市住房市场持续紧绷的情况下，仍存在数量不小的闲置土地，这一现象引起人们对修改土地税制的思考。许多公民以及公民团体认为，这一情形已经背离了公正与公平的社会原则，于是将诉状送交到联邦宪法法院进行控告。这同中国国家主席习近平说的"房子是用来住的，不是用来炒的"异曲同工。

为了达到不炒作土地，而是在上面建造住房的目的，今后出台的征收土地税的标准很可能按照土地面积以及它所处的地理位置来制定，而土地上面建造的房屋的质量则不参与土地税的计算。假如一年半之后出台的土地税征收法是朝着这一方向的，那么闲置土地的拥有者将是这一税务改革的最大的败者。对出租房屋的房主来说，新法不会带来多大影响，他们可以将土地税转嫁到租户身上。

由于土地税属于地区税，它对县市一级政府而言是除了企业税以外最重要的收入来源，因此各地区代表以及各州财政局代表均希望过渡期更长一些。德国有大约3500万片属于不同业主的土地，对它们每年征收的土地税高达140亿欧元。

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