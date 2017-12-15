德国外交部：如果刘霞选择德国，随时欢迎她来

（德国之声中文网）诺贝尔和平奖得主刘晓波于去年7月辞世后，他的妻子刘霞也几乎再也没有出现在公众的视野。人们知道，她一直患有抑郁症，丈夫离开后，她的病症再度加剧。今年4月30日，中国流亡作家廖亦武发表一封公开信，透露与刘霞曾于4月8日通过电话，电话的部分音频也发表在公开信里。

廖亦武接受德国之声的采访时说，"这是刘霞第一次表现出濒于崩溃的状态。"电话里，有很长一段时间都是刘霞在哭诉。

根据公开信的内容，很长一段时间来，刘霞一直在申请来德国治病和工作。据廖亦武介绍，去年，刘霞写过出国申请，但申请书后来不翼而飞。看管她的国保们一而再地许诺她准许出国，治疗抑郁症。"先是吩咐等到中共十九大召开之后，接下來是吩咐等到今年3月的人大、政协两会闭幕之后。"但直到4月底，没有下文。

4月30日，廖亦武又同刘霞通了电话，约50分钟，有录音，但音频没有发表。按照公开信的转述，刘霞表示，"现在没什么可怕的，走不掉就死在家里。"她还说，"以死抗争对于我，最简单不过。"

德国外交部周四（5月3日）在邮件回复美联社的问询时表示，德国政府一直在同中国政府商议刘霞事宜，“也会继续这样做”。外交部的回复还写道，“根据我们的信息，刘霞没有被指控犯罪，理应出于人道考量被准许旅行。如果她选择德国，随时欢迎她来。”

生活在柏林的刘霞的朋友们已为迎接她作了大量工作。据廖亦武在文中的叙述，"德国外交部已作了具体安排，包括如何不惊动新闻界。"由诺贝尔文学奖得主米勒（Herta Mueller）牵头，柏林文学之家愿意为她提供过渡期公寓，之后，将为刘霞申请德意志学术交流中心的艺术家项目。同为她治疗的医院和专家也都进行了联络。

廖亦武说，刘霞目前的健康状况很不好，"服用大剂量的镇静药，即便这样也控制不了她的抑郁症，随时都有可能出问题。"

2015年接受德国之声采访时的廖亦武

在网上发表的4月8日廖刘通话的部分音频中，可以听到刘霞不断哭泣。廖亦武说，"因为我没有办法安慰她，所以就播放了'DonaDona'那支曲子。"DonaDona讲的是走在屠宰场途中的小牛，看见天上高飞的燕子，也想变成燕子飞上天空。廖亦武说，"这也是刘霞目前的心情。历史的悲剧就这样在重演。"

廖亦武于2012年荣获德国享有盛誉的和平奖，该奖得主包括著名哲学家布洛赫（Ernst Bloch）、哈贝马斯（Juergen Habermas）、文学家弗里施（Max Frisch）、瓦尔泽（Martin Walzer）以及哈维尔（Václav Havel）、基菲尔（Anselm Kiefer）和顿霍夫（Marion Gräfin Dönhoff）等政界、艺术界以及媒体领域的重量级人物。