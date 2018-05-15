 德国国家队公布世界杯大名单 | 足坛体坛 | DW | 15.05.2018
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足坛体坛

德国国家队公布世界杯大名单

上届世界杯的致胜功臣格策没有能够入选本次德国国家队大名单。戈麦斯、佩特森、鲁迪以及诺伊尔则入选。

Deutschland Fussball WM - Bekanntgabe vorläufiger WM-Kader (Reuters/L. Kuegeler)

(德国之声中文网) 周三中午，德国国家队主教练勒夫公布了出征世界杯的大名单。拜仁慕尼黑队的前锋瓦格纳(Sandro Wagner)没能入选，取代他的则是弗赖堡的年轻前锋佩特森(Nils Petersen)。拜仁慕尼黑的中场球员鲁迪(Sebastian Rudy)也入选了大名单。

目前有伤在身的门将诺伊尔(Manuel Neuer)也入选了大名单。其他三名入选的门将则是巴塞罗那队的特尔施特根(Marc-Andre ter Stegen)、勒沃库森队的莱诺(Bernd Leno)以及巴黎圣日耳曼队的特拉普(Kevin Trapp)。由于最终的23人参赛名单只能包含3名门将，因此主教练勒夫必须在6月4日提交最终名单时放弃其中一名门将。勒夫说："诺伊尔本周已经开始正常参加拜仁慕尼黑队的训练。这将能保证他能够在国家队集训时承受满负荷的训练量。我们届时也将进行评估，并且和他进行开诚布公的谈话，确定他到底是否能参加世界杯。"

在上届世界杯决赛中功入致胜一球的前锋格策(Mario Götze)则根本没能入选本次大名单。事实上，在名单公布前，外界就都不看好状态低迷的格策。勒夫说："我不得不作出一些令部分人不快的决定。但是这绝不是针对某个人的决定，而是决定让其他人入选。"

  • Fußball WM qualifiziert | Russland (picture alliance/dpa/S. Fadeichev)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    俄罗斯

    作为本届世界杯的东道主，俄罗斯自动入围。这将是俄罗斯历史上首次主办足球世界杯，也是第11次跻身决赛圈（包括前苏联）。

  • Fußball WM Qualifikation Barsilien - Paraguay Jubel Neymar Paraguay (picture-alliance/AP Photo/N. Antoine)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    巴西

    自从1930年首届世界杯举办以来，桑巴军团从未缺席决赛圈。这次是巴西队第21次参加世界杯。

  • Fußball WM qualifiziert | Iran (Getty Images/AFP/Jung Yeon-Je)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    伊朗

    继东道主俄罗斯和巴西之后，第三支拿到世界杯决赛圈门票的是伊朗。该队实力强劲，在亚洲区预选赛中直到最后一场比赛才首次丢球。

  • Fußball WM qualifiziert Nationalmanschaft Südkorea (picture-alliance/Yonhap)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    韩国

    另一支早早获得参赛权的是韩国队，今年9月初，太极虎与乌兹别克斯坦对阵，一场平淡无奇的0：0之后，他们顺利晋级。

  • Deutschland Torjubel Draxler mit Müller und Özil (imago/ActionPictures)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    德国

    预选赛十战全胜，近乎完美。在小组赛倒数第二轮3：1战胜北爱尔兰队后，德国队顺利出线。

  • Fußball WM qualifiziert | Spanien (Getty Images/D. Doyle)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    西班牙

    2010年世界杯冠军西班牙也是在小组赛倒数第二轮便确定出线，当时他们3：0战胜阿尔巴尼亚，并把同组的意大利队挤到第二位。意大利人最后在附加赛中输给瑞典，无缘世界杯。

  • Nigeria Alex Iwobi (picture alliance/empics/J. Walton)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    尼日利亚

    来自非洲的“超级雄鹰”是第一支获得俄罗斯世界杯参赛权的非洲球队，历史上第7次进入世界杯决赛圈。

  • Fußball WM qualifiziert | Japan (Getty Images/Kaz Photography)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    日本

    面对实力不弱的预选赛小组对手沙特阿拉伯和澳大利亚，日本队依然杀出重围，第6次进军世界杯。

  • Fußball WM qualifiziert Nationalmanschaft Saudi-Arabien (Imago/Kyodo News)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    沙特阿拉伯

    沙特紧随日本之后，获得世界杯门票。澳大利亚屈居第三，必须在附加赛中对阵叙利亚。

  • Fußball WM-Qualifikation Tor Kendall Waston Costa vs Rica Honduras (Imago/Agencia EFE/J. Arguedas)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    哥斯达黎加

    最后一秒的进球让哥斯达黎加第5次进军世界杯的美梦成真。在预选赛阶段，该队两次战胜美国（4：0和2：0），实力不可小觑。

  • Fußball WM qualifiziert | Mexiko (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    墨西哥

    在哥斯达黎加之前，墨西哥队已经成功“突围”。曾效力德甲勒沃库森的“小豌豆”费尔南德兹领军的墨西哥队第16次进军世界杯决赛圈。

  • Fußball WM qualifiziert Nationalmanschaft Belgien (Reuters/D. Ruvic)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    比利时

    预选赛还有三轮，比利时就已经出线。2：1战胜希腊队为他们带来关键的三分。

  • Frankreich englischer Nationalspieler Harry Kane während eines Vorbereitungsspiels (picture alliance/empics/PA Wire/D. Klein)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    英格兰

    “三狮军团”能第15次入围世界杯，热刺队前锋凯恩（图）居功至伟。不过，该队的小组赛对手实力有限也是原因之一，斯洛伐克、苏格兰和斯洛维尼亚等队无法对英格兰构成实质威胁。

  • Fußball 2018 World Cup Qualifications - Africa - Egypt vs Congo (Reuters/A.A. Dalsh)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    埃及

    在长期缺席世界杯后，7届非洲杯冠军埃及终于回归。而他们上一次出现在世界杯决赛圈，还是1990年在意大利。

  • WM 2018 Qualifikation Polen gegen Montenegro (picture-alliance/ZUMA Press/NurPhoto/Foto Olimpik)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    波兰

    过去12年，波兰都是世界杯的“看客”。但凭借“神锋”莱万多夫斯基的出众表现，他们终于在2006年后再次赢得世界杯参赛权。

  • WM Qualifikation Island Kosovo (picture-alliance/AP/B. Gunnarsson )

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    冰岛

    现在估计没有再把冰岛看作“黑马”，2018年的俄罗斯世界杯上也会再现令人热血沸腾的冰岛“战吼”。2：0击败科索沃后，他们成功获得小组第一出线，力压克罗地亚。

  • Serbien für Fußball-WM qualifiziert (picture-alliance/dpa/AP/D. Vojinovic)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    塞尔维亚

    1：0小胜格鲁吉亚后，塞尔维亚人确定将踏上历史上第二次世界杯之旅。上次是2010年南非。

  • Frankreich - Weissrussland | Jubel Griezmann (picture alliance/dpa/MAXPPP/P. Lecoeur)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    法国

    “高卢雄鸡”2：1击败白俄罗斯，为进军俄罗斯铺平道路。在这场比赛中为法国队建功的是锋线搭档格利茨曼（图左）和吉鲁。

  • Portugal vs Switzerland | Jubel Mario (picture alliance/ZUMAPRESS/P. Rocha)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    葡萄牙

    欧洲区预选赛B组的最后一场比赛成为了真正意义上的决战：葡萄牙面对此前9战全胜的瑞士队。葡萄牙人2：0胜出，直接出线。瑞士队只输一场，就被挤到了附加赛。

  • Fußball WM-Qualifikation 2018 Ecuador vs Argentinien (Getty Images/AFP/R. Buendia)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    阿根廷

    巨星梅西在国家队的状态姗姗来迟，但终究还是在关键时刻爆发了！面对厄瓜多尔，梅西上演“帽子戏法”，将球队送上南美区第三的位置，成功进军俄罗斯。

  • Fußball WM Qualifikation 2018 Uruguay - Bolivien (picture-alliance/AA/C. Lebrato )

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    乌拉圭

    苏亚雷斯和队友们欢庆胜利：4：2战胜玻利维亚后，该队以小组第二的成绩从南美出线，仅次于巴西。

  • Fußball WM Qualifikation 2018 Peru - Kolumbien (picture-alliance/dpa/Agentur Andina/C. Lezama)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    哥伦比亚

    1：1战平秘鲁后，哥伦比亚也从南美州杀出重围。关键时刻，目前效力拜仁慕尼黑的J罗为本队攻入关键一球。

  • Fußball WM Qualifikation 2018 Panama - Costa Rica (picture-alliance/AP/dpa/A. Franco)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    巴拿马

    中北美洲预选赛接连上演冷门：多次参加世界杯的美国不敌特立尼达多巴哥，而巴拿马则利用这一大好时机，一举登上前往俄罗斯的航班。

  • WM Russland 2018 Qualifikation - Senegal jubelt (Reuters/S. Sibeko)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    塞内加尔

    塞内加尔的出线可谓一波三折。他们与南非队在非洲区D组争夺出线权。2016年11月12日，两队交手，南非队2：1胜出。但后来发现，执法这场比赛的裁判涉嫌操控比赛，故意判给南非队一个点球。这名裁判被国际足联终身禁足，而比赛必须重新进行。塞内尔加2：0击败南非，迎来“迟到的胜利”。

  • Fußball WM Playoffs | Elfenbeinküste vs. Marokko (Getty Images/AFP/I. Sanogo)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    摩洛哥

    摩洛哥球员展示了钢铁一般的坚强意志。在“小组决战”中，他们客场面对科特迪瓦，依然毫无惧色，2：0拿下对手，昂首挺进俄罗斯。

  • Fußball WM Playoffs | Tunesien vs. Libyen (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    突尼斯

    虽然最后一场比赛面对利比亚没能进球，突尼斯依然获得俄罗斯世界杯参赛权。0：0的比分足以将竞争对手刚果甩在身后。

  • Fußball WM Playoffs | Schweiz vs Nordirland (pciture-alliance/empics/N. Potts)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    瑞士

    结果便是一切: 客场1：0战胜北爱尔兰后，瑞士队在巴塞尔主场虽然和对手互交白卷，但足以压倒对手，进军俄罗斯。

  • WM Quali Playoffs Griechenland gegen Kroatien (Reuters/C. Baltas)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    克罗地亚

    在附加赛中，克罗地亚主场就把希腊队打了个4：1，让客场比赛几乎变得毫无悬念。最后0：0的比分也确保他们得到第五次参与世界杯的机会。

  • WM Quali Playoffs Italien vs. Schweden (Reuters/M. Rossi)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    瑞典

    瑞典队是世界杯的常客，已经第12次入围，不过2010和2014年都不在此列。而在2006年世界杯上，瑞典队表现不俗，小组出线。但在八分之一决赛中败给当时的东道主德国队。

  • WM 2018 Qualifikationsspiel | Irland v Dänemark (picture-alliance/empics/B. Lawless)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    丹麦

    5：1战胜爱尔兰队后，丹麦成为欧洲最后一支出线球队，搭上俄罗斯世界杯的“末班车”。首战0：0后，在第二场比赛中丹麦队早早丢球，但热刺球星埃里克森（图）此后连入三球，逆转战局。

  • Fußball WM Qualifikation 2018 Australien - Honduras (Getty Images/M. King)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    澳大利亚

    累死了！澳大利亚球员在出线后估计会这样感慨一番。他们先是参加亚洲区预选赛，结果排名B组第三，必须与A组第三叙利亚进行两场附加赛。结果首战1：1，次站90分钟又打成1：1，通过加时赛才勉强过关。然后他们又要和中美洲的洪都拉斯进行一场“跨洲附加赛”，两场比赛总分3：1胜出，才最终赢得进军俄罗斯的资格。

  • WM Qualifikation Peru - Neuseeland Jubel (Reuters/M. Bazo)

    前进俄罗斯！谁是世界杯32强？

    秘鲁

    2018年世界杯预选赛最后一场比赛在秘鲁和新西兰之间展开角逐。最终，秘鲁总比分2-0淘汰新西兰，取得了2018年世界杯最后一张门票，他们将时隔36年再次征战世界杯。

    作者: Andreas Sten-Ziemons


文山/叶宣(德新社、SID等)

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