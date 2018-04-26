（德国之声中文网）贝特斯曼基金会的一项调查显示，德国70%的民众认为国际贸易的增长是积极的，但52%的人也认为，德国政府没有采取足够措施抵御全球化的负面影响。

要求保护本国经济免受外国冲击

57%的受调查者认为，应该更好保护德国经济免受外国竞争的冲击。这个数字较其它国家较低。在法国，75%的公民认为应该采取更多措施，保护自己的经济不受国际竞争的影响。在美国和英国则分别为61%和59%。

系上安全带的全球化

贝特斯曼基金会董事会主席德格伊斯（Aart De Geus）总结说，"人们希望系上安全带的全球化"。但是，政治界和经济界却不能通过走上"保护主义的歧途"来作出反应。特朗普入主白宫后，有关贸易保护主义的讨论越来越激烈，贸易冲突增加，尤其是在美中两个全球最大的经济体之间。

贝特斯曼基金会董事会主席德格伊斯（Aart De Geus）

担心收入减少

该调查显示，德国61%的民众相信全球化给经济增长带来了机会，但只有23%的人认为自己的收入会增加，57%的人则不相信这一点。55%的人担心社会不公加剧。

在就业方面，德国人分歧明显。42%的受调查者认为，国际贸易会对自己的工作岗位产生不利影响，37%的人看法相反。63%的人认为德国企业被外国企业收购不是件好事。

德国是受欢迎的贸易伙伴

据该项调查，在国际上，德国是仅次于日本的受欢迎的贸易伙伴，许多美国人也仍然相信和德国的贸易往来是件好事。在美国的受欢迎程度排行表上，德国排在加拿大和英国之后，名列第三。

贝特斯曼基金会的经济学家，调查的负责人布鲁特（Christian Bluth)表示，"放眼全球，几乎没有哪个国家像德国这样从自由贸易和全球化中获益，但是，全球化导致的结构转变也让德国许多公民面临挑战。"因此，重要的是，国际开放必须和有效的、现代化的社会福利体系相伴，只有这样，才能加强开放贸易的社会共识，避免贸易保护主义政策。

贝特斯曼基金会在12个工业国和新兴工业国对1.4万人进行了调查，德国的受调查者有2000人。该基金会认为，该调查结果具有代表性。

乐然／雨涵（路透社、德新社、法新社）