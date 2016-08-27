德国专家如何看待宫颈癌疫苗？ | 科技环境 | DW | 18.03.2018

（德国之声中文网）如今，宫颈癌已成为女性第二大癌症杀手，接种HPV疫苗可以大幅降低宫颈癌发病率。德国科学家哈拉尔德·楚尔·豪森（Harald zur Hausen）发现人乳突淋瘤病毒是引发子宫颈癌主要因素，并获得2008年诺贝尔医学奖。在其研究成果基础上研制的HPV疫苗也已在全球范围内投入使用。

HPV疫苗共分为二价、四价和九价三种，价的数目代表所抗病毒的数目。二价疫苗希瑞适（Cervarix）由葛兰素史克公司生产，覆盖两种所占比重最大的致病病毒，可预防70%的宫颈癌病毒诱因。四价与九价HPV疫苗均由默克公司生产，其中四价疫苗佳达修（Gardasil）增添了两种抗亚型致病病毒的成分，可预防90%的尖锐湿疣；九价疫苗（Gardasil 9）的病毒覆盖数量增至九种，可预防90%以上的宫颈癌病毒诱因。

二价宫颈癌疫苗于去年7月在中国上市，四价疫苗也于今年3月8日批准使用，九价疫苗仍在接受中国食品药品监督管理总局质检，一旦检验通过，也将获批上市。而据中国国内媒体报道，大部分人现阶段仍持观望态度。自2006年德国批准第一批宫颈癌疫苗以来，该疫苗已在德国推广十年有余，各学校也定期组织自愿接种，其效果也受到权威机构的认可。那么宫颈癌疫苗在德国的境况如何？

德国，一般认为HPV疫苗的最佳接种年龄为9至14周岁

多种不良反应尚未证实

目前普遍认为，该疫苗的副作用为注射部位红肿、疼痛，也可能引发头痛、恶心、眩晕、全身乏力的症状。之前有传言说，有人因注射宫颈癌疫苗而引起强烈不良反应如休克、癫痫、多发性硬化症，然而均未获权威机构证实。

在德国，一般认为HPV疫苗的最佳接种年龄为9至14周岁。近日在中国咨询登记的女性大多为70后、80后和90后，皆已超出最佳年龄范围。实验结果表明，该疫苗对于大于18岁的女性同样有效。德国罗伯特·科赫研究所的格拉斯马赫（Susanne Glasmacher）在接受采访时表示，德国疫苗常务委员会再三强调，即使是超出最佳期限，宫颈癌疫苗也依然可能发挥良好的效果。决定是否接种疫苗时，还应结合自身条件并征询医生的建议。

德国四价疫苗已遭淘汰

在四价宫颈癌疫苗登陆中国的半年前，德国已宣布停止出售该种宫颈癌疫苗，完全由九价疫苗取代。此外，德国之声记者从德国波恩一家连锁药店了解到，现售的二价疫苗只是一些库存，不久也将完全停售。与九价疫苗相比，二价和四价疫苗并没有价格优势，且对致病病毒的覆盖率远不及九价疫苗，因此遭到市场的淘汰。