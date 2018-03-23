 德专家：中国将是自动驾驶汽车领域的老大 | 经济纵横 | DW | 11.04.2018
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经济纵横

德专家：中国将是自动驾驶汽车领域的老大

在自动驾驶汽车领域，中国的研发速度遥遥领先于其它国家。3月，获得首批试验牌号的百度无人驾驶汽车，已在北京上路。

China Peking gibt Baidu grünes Licht für Tests mit selbstfahrenden Autos (picture-alliance/Imaginechina/Pan Zhiwang)

在无人驾驶汽车方面，百度是谷歌的有力竞争对手。

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中国政府批准百度进行无人驾驶汽车的路上测试。获得首批试验牌号的百度无人驾驶汽车，已在北京上路。 (23.03.2018)

在德国，科学家希望更多测试自动驾驶汽车在日常场景中的表现。在西部城市亚琛，两块场地成为最新测试路段；在首都柏林，自动驾驶公车上路了。 (27.03.2018)

一直担心的事情发生了：一辆优步（Uber）自动驾驶汽车撞死了一名行人。事件再次引发人们对自动驾驶技术安全性的质疑，可能对新技术的推进产生深远影响。 (21.03.2018)

（德国之声中文网）德国杜伊斯堡经济学教授杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer ）称中国在发展自动驾驶汽车方面遥遥领先。杜登霍费尔教授向德新社表示："在自动驾驶汽车领域，中国人将把世界其它国家甩在后面。"

德国汽车制造商相对来说发展平衡。美国谷歌公司在研发软件方面占据领先地位，配备了其软件的自动驾驶汽车已经运行大约5亿公里，仅每9000公里才需要一位驾驶员的人为干预。

杜登霍费尔说，除此之外中国同时在许多领域突飞猛进。"中国决心在2025年之前在全国范围内实行对网络化交通至关重要的5G移动无线电标准，这是我们永远不可能做到的事情。"谷歌的竞争对手中国百度则与IBM、微软、博世以及另外十几家中国公司共同合作开发一个自动驾驶平台并决心尽快让这些自动驾驶汽车上路。 

中国互联网巨头阿里巴巴计划对城市中的地图和移动数据进行捆绑和评估，同时也是为了向电动汽车的乘客销售其产品和服务。中国在线出租车服务滴滴打车则有可能形成庞大的自动驾驶车队。

德国专利局3月份曾公布消息说："德国在发展自动驾驶汽车方面遥遥领先。"2017年为这个欧洲最大汽车市场颁发的专利证书中，奥迪和大众等汽车公司的自动汽车获得的专利占其中的38%。杜登霍费尔说："专利的数量不能代表效率。"众多的专利申请只能令竞争对手醒悟。

李京慧/凝炼  （德新社）
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